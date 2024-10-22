Yeni sevgilisi arabasından bile kollarında indiriyor... Ayağına taş değmesin bebeğim... Eski kocası nasıl kıskanmasın!

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Evli çiftler için genellikle durum böyledir... Ama tabii herkes için geçerli değil.

Bazıları da yolun belli bir noktasına kadar birlikte, el ele yürüdükten sonra boşanırlar. Her biri kendine yeni bir hayat kurar... Arada çocuklar varsa bazen dost kalır bazen de birbirlerinin yüzünü bile görmek istemezler.

Bir de madalyonun öteki yüzü var...

Çiftlerden biri diğerinden daha önce yeni bir aşka yelken açar ya da yeniden evlenir. İşte böyle bir durumda bazen yalnızlığı süren eşin bu durumu kabullenmesi hiç kolay olmaz.

İçten içe haksızlığa uğradığını düşünür, boşandığı eşinin kendisinden sonra bu kadar kolay bir hayat kurmasını bir türlü kabullenemez.

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KAVGA GÜRÜLTÜ BOŞANDIĞI KARISININ YENİ AŞKI ONU ÇİLEDEN ÇIKARIYOR

Tıpkı sinemanın ünlü yıldızlarından Kevin Costner gibi...

Ünlü yıldızın eski karısı Christine Baumgartner ile nasıl boşandığını magazin gündemini takip eden herkes çok iyi biliyor.

Eski çift, maddi konular dahil ortak evlerinin balkonundaki şemsiye, mutfağındaki tencere ve tava için bile birbirlerine girdiler.

Christine Baumgartner o sırada Costner'dan dünyaya gelen üç çocuğu için alacağı nafakayı olabildiğince yükseltmeye çalıştı. Hatta işi "Benim çocuklarım okyanus manzarası olmayan evde yaşayamaz" diyecek kadar ileri götürdü.

Sonuç olarak Baumgartner, Costner'dan boşanırken istediklerinin sadece yarısını alabildi. Ama ilerleyen zamanda kendine yeni bir hayat kurdu.

Daha boşanma davası sırasında Costner'ın "Karım beni onunla aldatıyor" iddiasında bulunduğu Josh Connor ile büyük bir aşk yaşıyor Baumgartner.

BU YENİ AŞKI EVLİYKEN ALDATILMASININ KANITI OLARAK GÖRÜYOR

Eski kocası Kevin Costner'ın arkadaşı olan Connor ile ilişkisini boşanma sürecinde yalanlasa da artık her yerde el ele görüntülenmekten hiç çekinmiyor.

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İleri sürülenlere göre de Costner, eski karısının yeni sevgilisiyle sergilediği görüntüyü gördükçe kelimenin tam anlamıyla çılgına dönüyor. Çünkü ünlü yıldızın kafasındaki "Karım beni aldattı" düşüncesi hiç silinmedi.

Hatta Christine'in Josh Connor ile bu kadar çabuk aşk yaşamaya başlamasını da buna kanıt olarak gösteriyor.

Diğer yanda ise Christine Baumgartner için olayların saklanacak gizlenecek bir yanı kalmadı. Yeni sevgilisiyle ne kadar mutlu olduğunu kimseden saklamaya niyeti yok.

YENİ SEVGİLİSİ ONA EL BEBEK GÜL BEBEK BAKIYOR

Dışarıdan bakıldığında Baumgartner gerçekten şanslı görünüyor. Çünkü yeni aşkı Josh Connor, otomobilden onu sarılarak indiriyor...

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Birlikte yürürken ayakkabılarının bağcıkları çözüldüğünde onu durdurup kendisi eğilip bağlıyor.

Bir başka deyişle Kevin Costner ile 2004 ile 2024 arasında süren uzun evliliğinin getirdiği sıradan alışkanlıklar yerine yeni aşkın heyecanıyla daha mutlu günler geçiriyor Baumgartner.

Eskiden komşuları olan yeni sevgilisi ona el bebek gül bebek bakıyor.

Tabii bu ilişki de eskidikçe nasıl bir şekle bürüneceğini zaman gösterecek ama şimdilik durum böyle.

Diğer yandan Baumgartner'ın boşandığı Kevin Costner ise içten içe bütün bu olup bitenlere sinirleniyor. Bir türlü hazmedemiyor. Bu durum eski çiftin boşandığı ilk dönemden bu yana sık sık gündeme geliyor zaten.

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ESKİ KARISININ MUTLU OLMASINI İÇİNE SİNDİREMİYOR

Ünlü oyuncuya yakın kaynaklardan birinin Life&Style dergisine söylediğine göre ünlü oyuncu Kevin Costner, karını Christine'in yeni aşkıyla mutlu olmasını hala içine sindirebilmiş değil.

Onun yeni hayatında ne kadar mutlu olduğunu ortak çevrelerinden duydukça da işler onun için daha da zorlaşıyor.

Bu kaynağın söylediğine göre Kevin Costner hala karısının kendisiyle boşanmadan önce Josh Connor ile ilişki yaşamadığından bir türlü emin değil.

Onun inanışına göre karısıyla şu anki sevgilisinin ilişkileri çoktan başlamıştı. Hatta boşanma davasının Baumgartner tarafından açılması da onun bu kuşkularını daha da artırıyor.

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İşte bu ihanete uğrama fikri de Costner'ın rahatsızlığını artırıyor bu kaynağa göre.

'İHANETE UĞRADIĞINI DÜŞÜNMEK ZOR'

Son dönemde Yellowstone adlı yapımla gündemde olan Costner, daha önce katıldığı bir TV programında boşanmanın zihinsel etkilerinden bir türlü tam olarak kurtulamadığını gizlememişti.

O programda "Bu çok güçlü bir duygu ve canımı acıttı. Ama bir papatya değilim solup gideyim. Hayatıma devam etmeliyim, ilerlemeliyim" diye konuştu ünlü yıldız.

Bu arada hakkında boşanmanın hemen ardından ortaya atılan şarkıcı Jewel ile birlikte olduğu iddiasını da yalanladı.

Sadece iki iyi arkadaş olduklarını belirtti Costner. Hatta bunun ardından da "Bu söylentiler Jewel ile aramızdaki dostluğu bozmamalı" diyerek sözlerini sürdürdü.

DAHA DURUŞMALAR SIRASINDA KUŞKULANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Aslına bakılırsa Kevin Costner, daha Christine Baumgartner ile olaylı boşanma davası sürerken "Karımın bana sadık olduğundan emin değilim" demişti. Bu cümlenin uyandırdığı merak ve ipuçları Josh Connor'a uzandı.

Kendisi de karısından bir süre önce boşanan Connor, bir zamanlar Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın komşusuydu. Hatta o zamanlar Costner ile aralarında iyi bir dostluk vardı, ailece görüşüyorlardı.

Fakat boşanma davası sürerken Baumgartner'ın Josh Connor ile iki kez tatile gittiği ortaya çıktı. Baumgartner o sırada Josh Connor ile ilişki yaşadığı iddiasını reddetti. Sadece ondan borç aldığını ileri sürdü.

Bütün bunların üzerine Kevin Costner ile boşandıktan sadece birkaç hafta sonra eski komşusu Josh Connor ile el ele görüntülendi. Başlarda kameralara yakalanmamak için dikkatli olsalar da artık her ikisi de bu aşkın ortaya çıkmış olmasından rahatsız olmuyor.