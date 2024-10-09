BoÅŸandÄ±ÄŸÄ± karÄ±sÄ± Ã§abucak sevgili bulunca dÃ¼nyasÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±: Bu kadar mÄ± Ã§abuk unuttun beni

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Ä°ÅŸte ÅŸimdi bÃ¶yle bir aÅŸkÄ±n kahramanlarÄ±ndan sÃ¶z edeceÄŸiz size...

GenÃ§ kuÅŸaÄŸÄ±n yÄ±ldÄ±z oyuncularÄ±ndan biri olan gÃ¼zel kadÄ±nla mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri arasÄ±nda yer alan yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± genÃ§, dolu dizgin bir aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Ã‡ok geÃ§meden evlendiler hatta iki tane Ã§ocuklarÄ± oldu.

Herkes onlarÄ±n mutlu ve mesut yaÅŸayÄ±p gideceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken evliliÄŸin bittiÄŸi duyuldu. GÃ¼zel kadÄ±n Ã§ocuklarÄ±nÄ± alÄ±p memleketine gitti, genÃ§ adam ise geride kaldÄ±.

BoÅŸandÄ±ktan sonra kendini Ã§abuk toparlayan gÃ¼zel oyuncu kendine yeni bir sevgili buldu. Eski kocasÄ± ise birkaÃ§ romantik iliÅŸkisiyle gÃ¼ndeme gelse de bu konuda ÅŸansÄ± yaver gitmedi.

BoÅŸandÄ±ÄŸÄ± karÄ±sÄ±nÄ±n bu kadar Ã§abuk sevgili bulmasÄ± ise sÃ¶ylentilere gÃ¶re yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± mÃ¼zisyeni Ã¼zdÃ¼.

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AÅžKLARI MASAL GÄ°BÄ° BAÅžLAMIÅžTI

Bu kÄ±rÄ±k aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± Taht OyunlarÄ± dizisiyle kariyer basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zla tÄ±rmanan Sophie Turner ile eski kocasÄ± Joe Jonasâ€¦

Ã‡iftin 2019 yÄ±lÄ±nda dolu dizgin bir aÅŸkla baÅŸlayan evliliÄŸi geÃ§en yÄ±l resmen bitti. Turner, bu evlilikten dÃ¼nyaya gelen iki kÄ±zÄ±nÄ± da yanÄ±na alÄ±p Ã¼lkesi Ä°ngiltere'ye geri dÃ¶ndÃ¼. Joe Jonas ise ABD'de bir baÅŸÄ±na kaldÄ±.

Bu arada Sophie Turner daha resmen boÅŸanma tamamlanmadan Ã¶nce bir aristokrat aileden gelen Peregrine Pearson ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Ã–nceleri saklanan bu iliÅŸki artÄ±k tamamen gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ durumda.

Ä°ÅŸte ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re bu durum da Sophie Turner'Ä±n eski kocasÄ± Joe Jonas'Ä± Ã¼zdÃ¼. YuvalarÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden daha Ã§ok fazla zaman geÃ§meden Turner'Ä±n yeni bir aÅŸka yelken aÃ§masÄ± yÃ¼zÃ¼nden kendini kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ hissetti.





'KENDÄ°NÄ° KÃœÃ‡ÃœK DÃœÅžÃœRÃœLMÃœÅž HÄ°SSEDÄ°YOR'

Life and Style dergisine konuÅŸan bir kaynak bu konuda ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: "Joe, eski karÄ±sÄ±nÄ±n yeni hayatÄ±nÄ± da yeni aÅŸkÄ±nÄ± da umursamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. Ama gerÃ§ekte bunu Ã§ok da Ã¶nemsiyor."

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SÃ¶z konusu kaynak Joe Jonas'Ä±n kendisi hala saÄŸlam bir iliÅŸki bulamamÄ±ÅŸken eski karÄ±sÄ± Sophie Turner'Ä±n bu kadar Ã§abuk yeni aÅŸk bulmasÄ±ndan da hiÃ§ hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bu kaynaÄŸa gÃ¶re Joe Jonas, boÅŸandÄ±ÄŸÄ± Sophie Turner'Ä±n yeni aÅŸkÄ±nÄ± bu kadar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaÅŸamasÄ±nÄ± da kendisine nispet yapÄ±lmasÄ± olarak yorumluyor.

Eski Ã§iftle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir baÅŸka sÃ¶ylenti daha var. Buna gÃ¶re Joe Jonas bu boÅŸanma sayesinde daha Ã§ok dikkat Ã§ekeceÄŸini bunun da kariyerine faydasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± sanÄ±yordu.

Ama hiÃ§ de Ã¶yle olmadÄ±. Hatta kendisi iÃ§in hayal ettikleri eski karÄ±sÄ± Sophie'nin hayatÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti.

SOSYAL MEDYADAN YAZIÅžIRKEN AÅžIK OLDULAR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Sophie Turner ile Joe Jonas'Ä±n aÅŸkÄ± benzerine filmlerde rastlanabilecek gibi baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Zaten yuvalarÄ± yÄ±kÄ±lÄ±ncaya kadar da masal gibi bir aÅŸk yaÅŸadÄ±lar.

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AslÄ±nda her ikisi de gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±na mensup olan Sophie Turner ile eski kocasÄ± Joe Jonas, 2016'da Instagram Ã¼zerinden tanÄ±ÅŸtÄ±. Birbirlerine yazdÄ±klarÄ± direkt mesajlarla iletiÅŸimi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler.

Sophie Turner, bir rÃ¶portajda olup biteni ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: " Ortak arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z vardÄ±. Uzun zamandÄ±r bizi birbirimizle tanÄ±ÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. Sonra Instagram'da birbirimizi takibe aldÄ±k, Sonunda da Joe bana mesaj gÃ¶nderdi."

Ä°kili tanÄ±ÅŸtÄ± ve aralarÄ±nda bir aÅŸk doÄŸdu.

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ANÄ°DEN EVLENDÄ°LER

2017 yÄ±lÄ±nda Jonas Turner'a evlenme teklif etti. Turner da hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmeden bu teklifi kabul etti. Sonunda da 2019 yÄ±lÄ±nda Ã¶nce Las Vegas'ta ani bir tÃ¶renle evlendiler. Sonra da Fransa'da dÃ¼ÄŸÃ¼n yapÄ±ldÄ±.

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2020 yÄ±lÄ±nda Turner ile Jonas'Ä±n ilk kÄ±zlarÄ± geldi. Ä°ki yÄ±l sora da ikinci bebekleri aralarÄ±na katÄ±ldÄ±. Ama beklenenin aksine evlilik uzun sÃ¼rmedi.

O dÃ¶nemde Turner'Ä±n memleketi Ä°ngiltere'yi Ã¶zlediÄŸi ve iki kÄ±zÄ±nÄ± orada bÃ¼yÃ¼tmek istediÄŸi konuÅŸuldu. Yine iddialara gÃ¶re Jonas ise karÄ±sÄ±nÄ±n Ä°ngiltere'ye yerleÅŸme isteÄŸine Ã§ok sÄ±cak bakmadÄ±. BÃ¼tÃ¼n bu anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n sonunda da bÃ¼yÃ¼k bir aÅŸkla baÅŸlayan evlilik yÄ±kÄ±ldÄ±.

KIZLARIN VELAYETÄ° Ä°Ã‡Ä°N MÃœCADELE ETTÄ°LER

Joee Jonas ile Sophie Turner, iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ±nÄ±n velayeti iÃ§in de az mÃ¼cadele etmedi.

BoÅŸanma ve velayet davasÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nlerinde Joe Jonas'Ä±n, kÄ±zlarÄ±nÄ± alÄ±p memleketi Ä°ngiltere'ye gÃ¶tÃ¼rmesini engellediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti Sophie Turner. Hatta Jonas'Ä±n. Ã¼lkeden Ã§Ä±kmasÄ±ndan diye pasaportlarÄ±na el koyduÄŸunu bile ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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Fakat buna karmaÅŸa bu yÄ±lÄ±n eylÃ¼l ayÄ±nda tamamen bitti. Turner ile Jonas'Ä±n evliliÄŸi resmen sona erdi. Eski Ã§iftin boÅŸanma anlaÅŸmasÄ±yla ilgili ayrÄ±ntÄ±lar ise kamuoyuna aÃ§Ä±klanmadÄ±.





ARTIK YENÄ° BÄ°R SEVGÄ°LÄ°SÄ° VAR

Bu arada Sophie Turner, kocasÄ±yla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±p memleketi Ä°ngiltere'ye gittikten sonra yeni bir aÅŸka yelken aÃ§tÄ±. VarlÄ±klÄ± bir aileye mensup olan Peregrine Pearson ile birlikte olmaya baÅŸladÄ±.

Hatta Ã¶nceleri sevgilisiyle fazla gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kmamaya, kameralara takÄ±lmamaya dikkat ederken kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce aÅŸkÄ±nÄ± sosyal medyadan resmiyete dÃ¶ktÃ¼.

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