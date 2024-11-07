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Boşandı, yeni sevgili buldu... Ama eski kocasını da unutmadı... Güzel bir ilişkimiz oldu

Güncelleme Tarihi:

#Sophie Turner#Peregrine Pearson#Joe Jonas
Boşandı, yeni sevgili buldu... Ama eski kocasını da unutmadı... Güzel bir ilişkimiz oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 12:30

Onlar daha kısa bir süre öncesine kadar gösteri dünyasının en mutlu genç aşıkları olarak tanınıyordu... İkisi de başarılı birer kariyer yürütüyordu. Sonra sosyal medya üzerinden başlayan yakınlaşmaları gerçek hayata taşındı. Günün birinde de evlendiler.

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Görünüşe göre mutlu bir yuvaları vardı. Bu mutluluğu, ardı ardına dünyaya gelen iki küçük kızlarıyla genişlettiler.

Ama sonra hayranlarını şaşırtan beklenmedik bir haber geldi: Boşanıyorlardı. Gerçekten de öyle oldu. Genç çift boşandı.

Sadece hayatlarını değil yaşadıkları ülkeleri de ayırdılar. Uzun sözün kısası bir dönemin mutlu evliliğinden geriye sadece anılar kaldı.

Boşandı, yeni sevgili buldu... Ama eski kocasını da unutmadı... Güzel bir ilişkimiz oldu


ÇOK ÖZLEDİĞİ MEMLEKETİNE DÖNDÜ... YENİ BİR AŞK DA BULDU
Aşklarını kısaca özetlediğimiz bu ünlü çift, Taht Oyunları (Game of Thrones) ile kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Sophie Turner ile müzisyen kocası Joe Jonas.

Çiftin 2019 yılında başlayan evliliği geçen yıl resmen sona erdi. Joe Jonas, ABD'de kaldı, Sophie Turner ise memleketi olan İngiltere'ye geri döndü. İki küçük kızını da yanına aldı.

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Hatta Turner, orada yeni bir aşka yelken açtı ve ülkesinin önde gelen aristokrat ailelerinden birine mensup olan Peregrine Pearson ile birlikte bir süredir.

28 yaşındaki Sophie Turner'ın memleket hasreti çektiği, bu yüzden artık evliliğini sürdüremediği iddiaları boşanma haberinin duyulmasından kısa bir süre sonra duyulmuştu,

Turner, Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda bu söylentilerde gerçeklik payı olduğunu da gözler önüne serdi.

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Boşandı, yeni sevgili buldu... Ama eski kocasını da unutmadı... Güzel bir ilişkimiz oldu

'GÜZEL BİR İLİŞKİMİZ VARDI'
Güzel oyuncu, özetle ABD'de kendini kötü hissettiği ve çocuklarının güvenliğinden endişe duyduğu için artık evliliğini yürütemez hale geldiğini itiraf etti.

Harper's Bazaar'a konuşan Sophie Turner, Joe Jonas ile boşanmasına dair sorulan bir soruya "Şu  çok fazla şey söylemem. Ama boşanmak inanılmayacak kadar üzücüydü" diye konuştu.

Hatta kimi zaman bazı ünlülerin boşanma sonrası yaptığı gibi eski eşi ve biten evliliği hakkında bir tek kötü söz etmedi: "Güzel bir ilişkimiz vardı... Ve bunun bitmesi zordu" diye özetledi durumu.

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Joe Jonas ve Sophie Turner, 3 yıllık bir ilişkinin ardından 2019 yılında evlendiler. İki çocukları dünyaya geldi. Bundan sonra Miami'de kendilerine bir "aşk yuvası" satın aldılar. Ama sonra onu sattılar.

Evin satılmasından kısa bir süre sonra da evliliklerinin artık bittiğini açıkladılar. Sonunda da geçtiğimiz eylül ayında boşanmaları resmen tamamlandı.

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Boşandı, yeni sevgili buldu... Ama eski kocasını da unutmadı... Güzel bir ilişkimiz oldu

ABD'DE KENDİNİ MUTSUZ HİSSEDİYORDU
Sophie Turner, o röportajda boşanmasına neden olan olaylar zincirini de anlattı. Söylediğine göre ABD'de sürdürdüğü hayat yüzünden gayet mutsuzdu.

Özellikle de ülkedeki bireysel silahlanma onu çocuklarının geleceği açısından endişelendiriyordu.

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Son olarak Uvalde'de bir okulda yaşanan silahlı saldırı Sophie Turner için bardağı taşıran son damla oldu. Ülkesi İngiltere'ye dönmeye karar verdi.

Röportajda söylediğine göre şimdi Londra'da kendini çok daha rahat hissediyor.

Bu konuda şunları söyledi Turner: "Geri döndüğüm için çok mutluyum. İngiltere'ye dönünce kadar hayatımın sanki bir duraklama dönemine girdiğini hissediyordum."

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Boşandı, yeni sevgili buldu... Ama eski kocasını da unutmadı... Güzel bir ilişkimiz oldu

YENİ SEVGİLİSİNE ÖVGÜLER YAĞDIRDI 
Sophie Turner, başlangıçta çok fazla konuşmadığı Peregrine Pearson ile ilişkisi hakkında da birkaç söz sarf etti.

Kısaca "Mutluyuz" diye özetledi durumu. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çok çabuk oldu. Biriyle flört etmenin nasıl olduğunu yeniden öğrenmek için bir randevuya çıkmam gerekiyordu. Bu ilk ve son randevumuzdu ve her şey harikaydı."

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Sophie Turner'ın söylediğine göre Peregrine Pearson çok tatlı ve komik biri. "Benim eğlenceli tarafımı ortaya çıkarıyor" diye anlattı Turner. "Beni yeniden neşelendiriyor."

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ZENGİN SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ SOSYAL MEDYADAN KUTLADI
Sophie Turner, geçen hafta sosyal medya sayfasından paylaştığı bir dizi fotoğraf eşliğinde sevgilisi Peregrine Pearson'ın doğum gününü de kutladı.

Güzel oyuncu bugüne kadar Pearson ile aşkını gözlerden uzak tutsa da dün genç adamın 30'uncu doğum günü nedeniyle daha önce görülmemiş fotoğraflarından oluşan bir kolaj hazırlayıp Instagram sayfasından paylaştı.

Peregrine Pearson'un 30'uncu yaşını kutladığı bu paylaşımda Sophie Turner sevgilisine "Benim melek pastam" diye seslendi.

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#Sophie Turner#Peregrine Pearson#Joe Jonas

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