BoÅŸandÄ±, hayalindeki yuvayÄ± kurdu: ÃœnlÃ¼ oyuncunun huzur sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±

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Sonunda arada sÄ±rada umutsuzluÄŸa ve paniÄŸe kapÄ±lsa da hayallerindeki eve kavuÅŸtu.

Bu gÃ¶steriÅŸli mÃ¼lke, evliliÄŸi daÄŸÄ±ldÄ±ktan yani boÅŸandÄ±ktan sonra sahip oldu. Ama tam da istediÄŸi gibi inÅŸa edilen Ã§iftlik evinde Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu, sevgilisi ve arkadaÅŸlarÄ±yla yeni ve huzurlu bir hayat kurmayÄ± baÅŸardÄ±.

ESKÄ° EÅžE DESTEK OLUYOR BÄ°R YANDAN DA MUTLU HAYATINI SÃœRDÃœRÃœYOR

Bu Ã¼nlÃ¼ oyuncu, yine karmaÅŸÄ±k Ã¶zel hayatÄ±yla gÃ¼ndemde olan Ben Affleck'in ilk eski eÅŸi Jennifer Garner.

Åžu sÄ±ralarda ikinci eÅŸi Jennifer Lopez ile boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olan Affleck'e verdiÄŸi destekle de konuÅŸulan Garner, bir yandan da kendi mutlu hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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52 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi Jennifer Garner, Brentwood'daki evinin kapÄ±larÄ±nÄ± Architectural Digest dergisine aÃ§tÄ±.

O arada ÅŸimdi gayet huzurlu bir ÅŸekilde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evinin yapÄ±m sÃ¼recinde hissettiklerini anlattÄ±.

BOÅžANDIKTAN SONRA KENDÄ°NE YENÄ° BÄ°R YUVA ARAMAYA BAÅžLADI

Garner'Ä±n bu eve ulaÅŸan yolculuÄŸu Ben Affleck'ten boÅŸandÄ±ktan sonra baÅŸladÄ±... SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Ã¶nce Ã§ocuklarÄ±yla birlikte yaÅŸayabileceÄŸi bir ev arayÄ±ÅŸÄ±na girdi.. Fakat bir tÃ¼rlÃ¼ aradÄ±ÄŸÄ± gibi bir yer bulamadÄ±.

"TaÅŸÄ±nabileceÄŸim bir ev aradÄ±m, aradÄ±m, aradÄ±m... Fakat mahremiyetimi saÄŸlayabileceÄŸim evler benim istediÄŸimden Ã§ok farklÄ±ydÄ±" diye anlattÄ± Garner.

Sonunda da sÄ±fÄ±rdan bir ev inÅŸa etmeye karar verdi Ã¼nlÃ¼ oyuncu. Bu amaÃ§la tasarÄ±mcÄ± Brooke Giannetti ve mimar Steve Giannetti ile iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±.

Her ne kadar inÅŸaatÄ±n ortasÄ±nda paniÄŸe kapÄ±lsa da Giannetti Ã§iftine gÃ¼vendi ve istediklerini onlara anlattÄ±. Sonunda da tam istediÄŸi gibi bir yuvaya sahip oldu.

OÄŸlu iÃ§in Harry Potter temalÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma odasÄ±, balÄ±klarÄ± iÃ§in kocaman bir akvaryum, Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuyla birlikte pijama partisi yapabileceÄŸi Ã¶zel bir oda gibi her evde alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k olmayan birÃ§ok ayrÄ±ntÄ± iÃ§eren evine sahip oldu Jennifer Garner.

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Â 'BURADA YAÅžADIÄžIM Ä°Ã‡Ä°N MÄ°NNETTARIM'

Kendisi de Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu da okumayÄ± Ã§ok sevdiÄŸi iÃ§in bir de Ã¶zel okuma odasÄ± yer alÄ±yor Garner'Ä±n evinde.

Bu arada Ã¼nlÃ¼ oyuncunun Ã§iftlik evinde bir de "sebze kÃ¶ÅŸesi" yer alÄ±yor. Ã–zellikle otlarÄ± Ã§ok sevdiÄŸini belirten Garner, geniÅŸ bahÃ§esinde kekik ve lahana yetiÅŸtiriyor bol bol.

Garner'Ä±n evinde en sevdiÄŸi noktalardan biri de mutfaÄŸÄ±. Zaman zaman sosyal medyada burada Ã§ektiÄŸi videolarÄ± paylaÅŸan oyuncu, geniÅŸ mutfaÄŸÄ±nda Ã§ocuklarÄ± ve arkadaÅŸlarÄ± iÃ§in yemek piÅŸiriyor. Hatta orada ailece oturup birlikte vakit geÃ§irdikleri bÃ¼yÃ¼k bir kanepe de yer alÄ±yor.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bazÄ± gecelerde Garner ve arkadaÅŸlarÄ± bahÃ§ede bunun iÃ§in Ã¶zel olarak inÅŸa edilen alanda ateÅŸ yakÄ±p, battaniyelere sarÄ±nÄ±p gecenin ve birlikte olmanÄ±n keyfini Ã§Ä±karÄ±yorlar.

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Jennifer Garner, tam da istediÄŸi gibi bir eve sahip olduÄŸu iÃ§in minnettarlÄ±k hissettiÄŸini gizlemiyor. ÃœnlÃ¼ oyuncu bu konudaki duygularÄ±nÄ± da "Burada yaÅŸayabildiÄŸim iÃ§in, Ã§ocuklarÄ±m burada benimle olduÄŸu iÃ§in minnettar hissediyorum" diye anlatÄ±yor.

Garner'Ä±n evinde kendisi ve Ã§ocuklarÄ± iÃ§in bir okuma kÃ¶ÅŸesi de yer alÄ±yor.

Garner, evinin bahÃ§esinde meyve de yetiÅŸtiriyor.

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Evin en dikkat Ã§eken bÃ¶lÃ¼mlerinden biri de bu dev akvaryum.

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ÃœnlÃ¼ oyuncu evi inÅŸa edilirken zaman zaman umutsuzluÄŸa kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da saklamÄ±yor. Ama sonuÃ§ olarak tam istediÄŸi gibi bir yerde yaÅŸÄ±yor ÅŸimdi.Â

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Jennifer Garner yuvasÄ±nda Ben Affleck'le 10 yÄ±lda biten evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen 18 yaÅŸÄ±ndaki Violet Anne, 15 yaÅŸÄ±ndaki Fin ve 12 yaÅŸÄ±ndaki Samuel ile birlikte yaÅŸÄ±yor. Bu arada en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu Violet'in Ã¼niversite okumak iÃ§in evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.