BoÅŸandÄ± ama aÅŸksÄ±z kalmak istemiyor... ÃœnlÃ¼ gÃ¼zelin peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼... Omuzumda aÄŸlayabilirsin

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DiÄŸer yandan elbette Ã¶yle olanlarÄ± da vardÄ±r ama Ã¼nlÃ¼lerin Ã§oÄŸu Ã¶yle uzun sÃ¼re aÅŸk acÄ±sÄ± da yaÅŸamaz. KÄ±sa sÃ¼reli de olsa hep biten iliÅŸkilerin ya da evliliklerin ardÄ±ndan gidenlerin yerine bir baÅŸkasÄ±nÄ± bulurlar.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi bÃ¶yle bir sÃ¶ylenti dolaÅŸÄ±yor ortalÄ±kta.

Buna gÃ¶re karÄ±sÄ±ndan boÅŸanan Ã¼nlÃ¼ bir oyuncu, aÅŸksÄ±z kalmak istemiyor. Bu yÃ¼zden de eskiden beri hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ve yÄ±llardÄ±r bekar olan bir meslektaÅŸÄ±nÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Hem de iddialara bakÄ±lÄ±rsa yuvasÄ± daÄŸÄ±ldÄ±ktan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra.

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Son dÃ¶nemde sinemanÄ±n iki deneyimli oyuncusu Demi Moore ile Kevin Costner, ilginÃ§ sÃ¶ylentilerin odaÄŸÄ±nda yer alÄ±yor.Â

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Bu ilginÃ§ sÃ¶ylentinin kahramanlarÄ±, Christine Baumgartner ile 20 yÄ±llÄ±k evliliÄŸini 2024'te bitiren Kevin Costner ile epey zamandÄ±r bekar olan Demi Mooreâ€¦

HayranlarÄ±nÄ±n bildiÄŸi gibi Demi Moore, eski kocasÄ± Bruce Willis'i zor gÃ¼nÃ¼nde asla yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor. DiÄŸer yandan son eÅŸi Ashton Kutcher'dan boÅŸandÄ±ktan sonra da Ã¶yle ciddi bir iliÅŸki yaÅŸamadÄ±.

Son iddialara gÃ¶re 70 yaÅŸÄ±ndaki Kevin Costner, aynÄ± yaÅŸ kuÅŸaÄŸÄ±ndan sayÄ±labileceÄŸi 62 yaÅŸÄ±ndaki Demi Moore'un peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Hem de bu durum Ã¶yle birkaÃ§ gÃ¼nlÃ¼k deÄŸil... Costner, aylardÄ±r Demi Moore'u "kolluyor."



SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Costner, meslektaÅŸÄ± Demi Moore ile yakÄ±nlaÅŸmak iÃ§in bu yÄ±lki Oscar tÃ¶reninden eli boÅŸ dÃ¶nmesini fÄ±rsat bildi.Â

Radar adlÄ± internet sitesinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Costner, Demi Moore'un bu yÄ±lki Oscar tÃ¶reninden eli boÅŸ dÃ¶nmesini fÄ±rsat bildi.

SÃ¶ylentilere gÃ¶re Demi Moore'a bu hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± kendi omuzunda dindirebileceÄŸini sÃ¶ylemek iÃ§in hiÃ§ vakit kaybetmedi.

Radar'a konuÅŸan kaynaklara bakÄ±lÄ±rsa Demi Moore, kariyerinde ilk kez aday gÃ¶sterildiÄŸi Oscar'Ä± yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki meslektaÅŸÄ± Mikey Madison'a kaptÄ±rmanÄ±n Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ henÃ¼z Ã¼zerinden atamadÄ±.

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Bir kaynak bu konuda "Kevin, Demi'ye hala dÃ¼nyanÄ±n en iyi gÃ¶rÃ¼nen kadÄ±nlarÄ±ndan biri olduÄŸunu hatÄ±rlatmak iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor. Ama bu sadece dostÃ§a deÄŸil. Her ne kadar kibar davransa da bu kadar ilgi gÃ¶stermesinin ardÄ±nda gizli bir amaÃ§ var" dedi.

SÃ¶z konusu kaynaklarÄ±n sÃ¶ylediklerine bakÄ±lÄ±rsa Kevin Costner, dostane bir biÃ§imde Demi Moore'u hayata dair hiÃ§bir ÅŸeyden vazgeÃ§memesi iÃ§in cesaretlendirmeye Ã§abalÄ±yor.



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SÃ¶ylentilere gÃ¶re Kevin Costner, birlikte oynadÄ±klarÄ± Mr Brooks filminden bu yana Demi Moore'a yakÄ±nlÄ±k hissediyor.Â Ama ikili arasÄ±nda herhangi bir romantik yakÄ±nlaÅŸma yaÅŸanmadÄ±. O sÄ±rada Costner, Baumgartner ile Moore da Ashton Kutcher ile evliydi.Â

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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kevin Costner ile Demi Moore uzun zamandÄ±r arkadaÅŸ.

OnlarÄ±n tanÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± 1983 yÄ±lÄ±nda Flashdance adlÄ± filmin oyuncu seÃ§melerinde baÅŸladÄ±. Her ikisi de filmin kadrosuna girmeyi baÅŸaramadÄ± ama birbirleriyle arkadaÅŸ oldular.

Bir baÅŸka sÃ¶ylentiye gÃ¶re Kevin Costner, 2007'de Moore ile birlikte oynadÄ±klarÄ± Mr Brooks filminden bu yana Demi Moore'dan iÃ§ten iÃ§e hoÅŸlanÄ±yor.

Ama elbette ÅŸu ana kadar aralarÄ±nda herhangi romantik bir yakÄ±nlaÅŸma olmuÅŸ da deÄŸil.

Ãœstelik yine bu sÃ¶ylentilere bakÄ±lÄ±rsa her ne zaman Demi Moore'un adÄ±nÄ± duysa Kevin Costner hep gÃ¼zel sÃ¶zler sarf ediyor.



Costner'Ä±n boÅŸandÄ±ÄŸÄ± karÄ±sÄ± Christine Baumgartner, eskiden hem Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n arkadaÅŸÄ± hem de komÅŸularÄ± olan Josh Connor ile niÅŸanlandÄ±. Bu durumu da Costner iÃ§ine sindirebilmiÅŸ deÄŸil.Â

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Kevin Costner'Ä±n boÅŸandÄ±ÄŸÄ± karÄ±sÄ± Christine Baumgartner bir sÃ¼re Ã¶nce evlilikleri sÄ±rasÄ±nda kapÄ± komÅŸularÄ± olan Josh Connor ile niÅŸanlandÄ±.

BoÅŸanmalarÄ± aÅŸamasÄ±nda Costner, karÄ±sÄ±nÄ±n kendisini Connor ile aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Baumgartner da bu iddiayÄ± yalanlamÄ±ÅŸtÄ±.

Åžimdi boÅŸanmanÄ±n Ã¼zerinden aylar geÃ§tikten sonra eski karÄ±sÄ±nÄ±n niÅŸanlanmasÄ±nÄ± ise Costner bir tÃ¼rlÃ¼ hazmedemedi.

SÃ¶ylentilere gÃ¶re biraz da bu yÃ¼zden yÃ¼ksek profilli bir iliÅŸki yaÅŸamak iÃ§in can atÄ±yor.

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ÃœÃ§ kÄ±zÄ±nÄ±n babasÄ± Bruce Willis'i demans ile mÃ¼cadelesinde yalnÄ±z bÄ±rakmayan Demi Moore, bu vefalÄ± davranÄ±ÅŸÄ±yla sadece ailesinden deÄŸil hayranlarÄ±ndan da tam not alÄ±yor.

Demi Moore'a gelirsek...

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Bu konu tamamen ona baÄŸlÄ±. EÄŸer Costner ile flÃ¶rt etmek istiyorsa bunu yapabilir. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa arkadaÅŸlarÄ± da bu konuda onu cesaretlendiriyor.

Bu konuda neler olacaÄŸÄ±nÄ± ise zaman gÃ¶sterecek.

Bu arada Demi Moore'un adÄ±nÄ±n daha birkaÃ§ hafta Ã¶nce genÃ§ meslektaÅŸÄ± Andrew Garfield ile anÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama bu durumun sadece sÃ¶ylenti olarak kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

Costner, Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun annesi Christine Baumgartner ile evliliÄŸini geÃ§en yÄ±l bitirdi. Bir dÃ¶nem adÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Jewel ile anÄ±ldÄ±. Ancak bu sÃ¶ylentilerin ardÄ±ndan en azÄ±ndan uzun sÃ¼reli bir romantik iliÅŸki Ã§Ä±kmadÄ±.Â

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