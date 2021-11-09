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Boşanacakları iddia edilen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Hürriyet'e konuştu

#Fahriye Evcen#Burak Özçivit#Karan Özçivit
Boşanacakları iddia edilen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Hürriyete konuştu
İsmail BAYRAK

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, “boşandılar” haberlerini yalanlayarak, “İşimizde gücümüzdeyiz, bu tür haberlere itibar etmeyen” dedi. Çift, Instagram’dan da aile fotoğraflarını paylaşarak, iddialara son noktayı koydu.

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BURAK Özçivit ile Fahriye Evcen Özçivit’in boşandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ancak çift dedikoduları yalanlayarak, Hürriyet’e açıklama yaptı.

Burak Özçivit, “Biz çok mutluyuz. Fahriye de ben de işimizde gücümüzdeyiz. Bizimle ilgili çıkan boşanma haberleri tamamıyla yalan. Bu tür haberlere itibar etmeyin” dedi. Evcen de “Sevenlerimiz merak etmesin” diyerek, dedikoduları yalanladı.

2017 yılında nikâh masasına oturan çiftin evliliklerinde dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Oğulları Karan ile mutlu bir evlilik sürdüren ikilinin önceki gün sosyal medyada boşandığı haberleri yayıldı. Fahriye Evcen’in ekranlara dönmesi nedeniyle evliliklerinde kriz yaşadıkları yönündeki iddialar, Burak Özçivit’in oğlu Karan’a bakmak için “Kuruluş: Osman” dizisinden ayrılacağına kadar gitti.

‘KALBİMİN İKİ YARISI’

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Haberlerin ardından çift Instagram’dan, oğulları Karan ile kahvaltı yaparken bir fotoğraflarını paylaştı. Burak Özçivit karenin altına, “Kalbimin iki yarısıyla sabah keyfi. Herkese günaydın” notunu düşerken, Fahriye Evcen aynı kareyi, “Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken, sizi seviyorum” sözleriyle paylaştı. 

Boşanacakları iddia edilen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Hürriyete konuştu

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