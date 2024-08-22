Sahne ve sinemadan kazandığı bir yana... Eski kocalarının verdiği yüzüklerle servet yaptı: Boşana boşana bugünlere geldi

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JLo'nun dikkat çeken başka bir özelliği daha var: Göz kamaştıran serveti!

Gençlik yıllarından bu yana hem müzik hem sinema dünyasında başarılı bir kariyer sürdüren Lopez, yaklaşık 500 milyon dolarlık bir servetin sahibi.

Her ne kadar bu yıl bu anlamda bir sarsıntı geçirse de konserlerinden, albümlerinden, oynadığı filmlerden ve tanıtım yüzü olduğu firmalar sayesinde elde etti bu serveti.

Lopez, artık herkesin bildiği gibi kazandığı paranın önemli bir bölümüyle lüks konutlar alıyor. Belli bir süre sonra bunları satıp yerine yenisini alıyor.

GÖZ KAMAŞTIRAN NİŞAN YÜZÜĞÜ KOLEKSİYONU

Ama Lopez'in servetinde hatırı sayılır yeri olan bir ayrıntı daha var: Kendisine evlenip boşandığı eski kocaları tarafından verilen nişan yüzükleri!

Evet... Yanlış okumadınız...

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Lopez'in göz alıcı bir nişan yüzüğü koleksiyonu var. Bir başka deyişle kendisine evlenme teklif eden nişanlılarından, eşlerinden ayrılsa da onların hediyesi olan nişan yüzüklerini kendisi saklıyor.

Bütün bu yüzüklerin de Jennifer Lopez'e, kendisi kadar varlıklı kişiler tarafından verildiğini düşünürsek de bu konudaki koleksiyonu da çok değerli ünlü yıldızın.

YEŞİL TAŞLI YÜZÜĞÜ ALINCA ÇOK SEVİNMİŞTİ

ABD basınına yansıyan haberlere göre Lopez, boşanma davası açtığı dördüncü eşi Ben Affleck tarafından kendisine verilen 5.6 milyon dolar değerindeki nişan yüzüğünü ona geri vermeyecek.

Bu elmas yüzük, 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen çiftin aşkının bir sembolü gibiydi.

Lopez'in anlattığına göre yüzüğün iç kısmında da Affleck'in kendisine ithafen kazıttığı bir yazı vardı: Merat etme,, Bir yere gitmiyorum...

Fakat görüldüğü gibi elmas yüzükler bile bazen aşkların sona ermesini engellemiyor.

Bu yüzüğü Ben Affleck, Lopez'in önünde diz çökerek ona evlenme teklif ettiği sırada vermişti.

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Magazin basınının onlara taktığı isimle Bennifer çiftinin evliliği fiziken bitti, bir süre sonra resmen de bitmiş olacak. Fakat bu iri taşlı yüzük Jennifer Lopez'in nişan yüzüğü koleksiyonundaki yerini alacak.

Lopez'in boşanmak üzere olduğu dördüncü kocası Ben Affleck'in verdiği nişan yüzüğü. O yüzüğün iç kısmında Affleck'in kazıttığı "Merak etme, bir yere gitmiyorum" yazısı yer alıyordu. Ama o iri taşlı yüzük çiftin mutluluğunu garantileyemedi.





İLK NİŞANDA PEMBE TAŞLI BİR YÜZÜK VERMİŞTİ

Bu arada Lopez'in koleksiyonunda hatıra olarak kalan ve yine Affleck tarafından verilen bir başka yüzük daha var.

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Bundan yıllar önce Gigli filminin setinde tanıştıktan sonra nişanlanırken Ben Affleck'in verdiği pembe elmas taşlı yüzük de Lopez'in mücevher dolabında duruyor. Ayrılmalarına rağmen yıldız bu yüzüğü de geri vermemişti.

EN DEĞERLİ YÜZÜK ÜÇÜNCÜ ESKİ EŞİNDEN

Lopez'in nişan yüzüğü koleksiyonundaki en değerli parça eski eşi Marc Anthony tarafından kendisine verilen mavi elmas yüzük.

JLo ile 2004 ile 2014 arasında evli kalan Antony'nin evlenme teklifi sırasında ona verdiği bu yüzüğün değeri 6.5 milyon dolar.

Zaten Lopez de Anthony ile yollarını ayırdıktan yıllar sonra verdiği röportajda bu yüzüğün gerçek bir hazine olduğunu belirtmişti.

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İLK İKİ KOCASININ VERDİĞİ YÜZÜKLER EPEY MÜTEVAZI

Lopez'in ilk kocası Noah Ojani tarafından kendisine o dönemde verilen nişan yüzüğü bu üçüne göre biraz daha mütevazı sayılır,

Sarı bir altın bant üzerindeki markiz kesim elmas yüzük 1997 yılında Lopez'in parmağına takıldı. Yüzüğün bugünkü değeri ise uzmanlara göre 130 bin dolar.

Jennifer Lopez'in ikinci eski kocası Chris Judd ona evlenme teklif ederken zümrüt kesim olarak adlandırılan bir elmas yüzük hediye etmişti. Bu yüzüğün bugünkü değeri de 200 bin dolar değerinde.

Lopez'in ikinci eski kocası Cris Judd'un verdiği nişan yüzüğü de epey mütevazıydı.

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ONUN VERDİĞİ YÜZÜK DE MİLYONLARCA DOLAR

Lopez'in uzun süre nişanlı kaldığı ama Ben Affleck ile yolları yeniden kesişince evlenmeden ayrıldığı Alex Rodriguez'den aldığı yüzükk de değer açısından dikkat çekici.

Platin bir bant üzerindeki bu elmas yüzüğün bugünkü değeri 2 milyon dolar civarında.

Rodriguez'in Lopez'e verdiği nişan yüzüğü de göz kamaştırıyor.





NİŞAN YÜZÜĞÜ HEDİYE KABUL EDİLİYOR... BOŞANINCA KADINDA KALIYOR

Bu arada küçük bir not...

ABD'nin birçok eyaletinde kadına verilen nişan yüzüğü bir tür hediye olarak kabul ediliyor. Bu yüzden ayrılıktan sonra da onda kalabiliyor. Tabii eğer evlilik anlaşmasında bunun aksi bir koşul belirtilmemişse.

Lopez ile Affleck'in evlilik anlaşması yapmadığı da boşanma davasının açılmasından sonra ortaya çıktı.

Bu yüzden de bu yeşil taşlı değerli yüzük eski kocasından bir hediye olarak Lopez'de kalacak.