Boş kalan kalbini yeniden aşka açtı… Gizemli sevgilinin bir tek mesleği belli!

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Söylenenlere göre Kim Kardashian’ın epeydir kimselere açmadığı kalbinin anahtarını elinde tutan gizemli bir sevgilisi var.

En son bu yılın başlarında Amerikan futbolu yıldızı Odell Beckham Jr. İle kısa süreli bir aşk macerası yaşayan sonra da yanına kimseleri yanaştırmayan Kim Kardashian’ın kalbini bir emlak yatırımcısı çalmış.

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Kim Kardashian'ın bir emlak yatırımcısıyla aşk yaşadığı iddia edildi

GİZEMLİ SEVGİLİNİN ADI ORTADA YOK AMA MESLEĞİ BELLİ

Henüz adı sanı belli olmayan bu gizemli sevgiliyle bir süredir görüşen Kim Kardashian’ın ciddi bir ilişki içinde olmadığını ancak ikilinin yoğun şekilde görüştüğünü söylüyor yakın çevresi.

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Kardashians yıldızının yeni aşkı, NFL yıldızı Odell Beckham Jr. ile yaşadığı kaçamağın “fiyaskoyla sonuçlanmasından” sekiz ay sonra başladı.

Kardashian, bu yılın hemen başında Amerikan futbolu yıldızı Odell Beckham Jr. ile kısa süreli bir ilişki yaşadı

Ancak söylenenlere göre bu gizemli yeni sevgili Kim Kardashian’ın Odell’den ayrıldıktan sonra görüştüğü ilk ve tek kişi de değil…

Eylül 2023'te bir kaynak People dergisine Kradashian ve 32 yaşındaki futbol yıldızının grup ortamlarında “gelişigüzel takıldıklarını” açıklamıştı.

Kim Kardashian ve Odell Beckham Jr. arasındaki ilişkinin çocukları uğruna bittiği söyleniyordu

SON AŞKI ÇOCUKLARI UĞRUNA BİTMİŞTİ

Ancak söylenenlere göre çift çocuklarının iyiliği için işleri gizli tutmak istediler. Kim Kardashian’ın Kanye West’le evliliğinden 11 yaşında North, 9 yaşında Saint, 6 yaşında Chicago ve 4 yaşında Psalm adında dört çocuğu, Odell Beckham Jr.’ın da model Lauren Wood’dan 2 yaşında Zynd adında bir oğlu var.

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İkili hiçbir zaman toplum içinde el ele ya da öpüşürken fotoğraflanmamış olsa da, kısa birliktelikleri boyunca aynı partilerde birlikte görülmüşlerdi. Kardashian, Kasım 2023'te sporcunun 31. doğum günü partisine katıldı ve bu yılın başlarında çeşitli Super Bowl şenliklerinde ona eşlik etti.

Bu kısa macera bittikten sonra Kim Kardashian'ın arkadaşları ve ünlü kız kardeşlerinin onu yakın çevrelerindeki insanlarla tanıştırdıkları, bir nevi çöpçatanlık yaptıkları söyleniyordu.

KIZ KARDEŞLERİ ÇÖPÇATANLIK YAPIYOR

Bu ısrarlar sonucu birkaç sevgili adayıyla görüşen Kim Kardashian’ın şu an sevgili olduğu söylenen emlak yatırımcısıyla da ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı söyleniyor.

Yıldız isim evliliği biter bitmez ünlü komedyen Pete Davidson'la aşk yaşamış hatta Davidson bu aşk uğruna vücuduna Kim Kardashian'ın ismini dövme yaptırmıştı

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Kim Kardashian bu gizemli aşık hakkında konuşmak ya da kimliğini açıklamak istemiyor çünkü geçmişte bunun geri teptiğini yani aslında bir nevi ilişkiye nazar değdiğini düşünüyormuş söylenenlere göre.

Mayıs 2014’te evlendiği Kanye West’ten Kasım 2022'de resmen boşanan ancak yollarını bir sene öncesinden ayıran Kim Kardashian Kasım 2021'den Ağustos 2022'ye kadar ünlü komedyen Pete Davidson’la kısa ancak çok konuşulan bir aşk yaşamıştı.

Kim Kardashian Kanye West'ten boşandıktan sonra gözyaşı dökerek "Gelecekteki sevgililerin eski kocamdan korksun istemiyorum" demişti

ARTIK BİRAZ MAHREMİYET...

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Kim Kardashian, daha önce hep ünlü isimlerle birlikte olsa da şu anda görüştüğü kişi göz önünde biri değil ve onun mahremiyetine saygı duymak istiyor.

Basına konuşan kaynaklar bu yeni aşk için “İşler o kadar ciddi değil, bu yüzden seçeneklerini açık tutuyor ama işlerin nereye gideceğini görmeye açık” diyor…