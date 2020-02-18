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Haber Giriş: 18.02.2020 - 10:10,Son Güncelleme:/

Bora Öztoprak'ın acı günü

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Bora Öztoprak'ın acı günü

Bora Öztoprak'ın annesi Zerrin Öztoprak, hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı haberi, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Annesinin fotoğrafını sayfasında paylaşan Bora Öztoprak altına "Canım Zerrom... Canım annem... Nurlarla..." notunu düştü.

Çiçek Dilligil ise kayınvalidesine "23 koca yıl.. Son nefese kadar ... Söz bitti" sözleriyle veda etti.

Zerrin Öztoprak 19 Şubat Çarşamba günü Erenköy Galippaşa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Pendik Yeni Şıhlı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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