Bomba projeyle ekrana dönüyor

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En son Nurgül Yeşilçay’la birlikte “Bir Barda Bir Gece” adlı tiyatro oyununda rol alan Saraçoğlu, gelen onlarca senaryo arasından OGM Pictures’ın yeni projesi “Kod Adı: Antepli”ye “evet” dedi.

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Duyduğuma göre; hazırlıkları süren projelerden “Kiracı”, “Hakime Hanım”, “Gizli Aşk”, “İntibah”, “Seversin”, “Harikalar Diyarı”, “Çirkin”, “Gün Işığım”, “Kara Tahta” ve “Balkan Ninnisi”nden teklif alarak bir rekora imza atan güzel oyuncu, tercihini “Antepli”den yana kullanmış.Hazırlıkları büyük bir gizlilik içinde sürdürülen dizinin çekimleri Gaziantep’te start alacak. Sonra senaryo gereği çekimler İstanbul’da devam edecekmiş.

Hint Okyanusu’ndan sonra İstanbul’da





Ressam Pınar Tınç’ın sekiz yıl aradan sonra Hint Okyanusu’ndaki Fransa’ya bağlı Reunion Adası’nda açtığı “Adaların Rüyaları” isimli sergisi büyük ilgi gördü. Nisan sonuna kadar açık olacak sergi, sanatseverlerin akınına uğradı. Başarılı ressam, İstanbullu sanatseverle ise “Hayatın Renkleri” adlı sergisiyle buluşacak. Reunion Adası’ndaki sergiden sonra köklerine geri dönecek sanatçının “Hayatın Renkleri” sergisi, 14 Mayıs itibarıyla Arnavutköy Art Gallery’de sanatseverlerle buluşacak.

Öğrencilere büyük destek





Memleketçi ve Sanayici İşadamları Derneği (MİSİAD) Genel Başkan Yardımcı Kadir Yücelbaş’dan öğrencilere destek... Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerine erzak kartı dağıtımı yapan başarılı işadamı büyük taktir topladı. Kadir Yücelbaş’ı makamında ağırlayan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Karacasu, işadamına desteğinden dolayı teşekkür etti. Yücelbaş’ın Eskişehir’de 500 aileye de ayrıca yardım gönderdiği öğrenildi.

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Bebek turları başladı

Bu yıl İstanbul’da kış çok uzun sürdü! Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla sosyete de Bebek turlarına başladı. Önceki gün yine Bebek’te metrekareye neredeyse üç ünlü düşüyordu! Osman Çarmıklı, Edvina Sponza, Zeynep Üstünel, Tal-Romina Garih gibi cemiyetin ünlü isimleri hem baharın tadını çıkardı hem de yürüyüş yaparak form tuttu.