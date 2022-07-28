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Boğaz’da sürpriz nikah... Düğüne yıldız yağdı!

#Justin Prentice#Mirel Okumuş#Boğaz
Boğaz’da sürpriz nikah... Düğüne yıldız yağdı

Dünyaca ünlü dizi “Ölmek İçin On Üç Sebep”in başrol oyuncusu Justin Prentice, Türk kız arkadaşı Mirel Okumuş ile İstanbul’da evlendi. Düğüne Amerikalı oyuncular da katıldı.

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Amerikalı ünlü oyuncu Justin Prentice, Türk kız arkadaşı Mirel Okumuş ile evlendi.

Oyuncu, “13 Reasons Why” (Ölmek İçin On Üç Sebep) dizisindeki Bryce Walker rolüyle tanındı.

Prentice ve Okumuş’un nikâhı geçtiğimiz hafta sonu Baltalimanı’ndaki Portaxe’te gerçekleşti.

Düğüne çiftin yakın arkadaşları ve ailelerinin yanı sıra dünyaca ünlü dizinin oyuncu kadrosunda bulunan Ross Butler, Tyler Barnhardt ve Timothy Granaderos da katıldı.

Boğaz’da sürpriz nikah... Düğüne yıldız yağdı

Gelin Amerika’da moda tasarımcısı

Oyuncular, düğün sonrası Ayasofya Camisi, Kapalı Çarşı gibi İstanbul’un tarihi mekânlarını gezerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Ayrıca çiftin, Türkçe şarkılar eşliğinde dans ettiği videolar dikkat çekti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Enstitüsü mezunu Mirel Okumuş, Los Angeles’ta yaşıyor.

Okumuş, İTÜ Fashion Show 2019’da hazırladığı tasarımla birinci seçilmişti.

Boğaz’da sürpriz nikah... Düğüne yıldız yağdı

28 yaşındaki Justin Prentice ise “13 Reasons Why” dizisindeki canlandırdığı kötü adam Bryce karakteriyle popüler oldu.

Dizi, liseli gençlerin yaşadıkları zorlukları, şiddeti ve psikolojik sorunları gözler önüne seriyordu.

Mirel Okumuş’la evlenen Amerikalı oyuncu Justin Prentice’ın dış görünüşündeki büyük değişim dikkat çekti.

Boğaz’da sürpriz nikah... Düğüne yıldız yağdı

 

 

 

 

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#Justin Prentice#Mirel Okumuş#Boğaz

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