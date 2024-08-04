×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Boğazda evlendiler

Güncelleme Tarihi:

#Olga Napoli#Ahmet Çiğdem#Hasan Çavuşoğlu
Boğazda evlendiler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 07:00

BELARUSLU sanatçı Olga Napoli, Türk işinsanı Ahmet Çiğdem’le Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalısı’nda evlendi.

Haberin Devamı

Çiftin nikâh şahitliklerini Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Murat-Svetlana Kalenderoğlu yaptı. 200 davetlinin katıldığı düğün töreninde Olga Napoli’yi sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Kübalı şarkıcı Solanch De La Rosa, grubuyla birlikte söylediği şarkılarla konukları eğlendirdi.

Boğazda evlendiler

Düğünde Gülben Ergen de sahne aldı. Olga Napoli ile el ele sahneye çıkan Ergen “Bugüne kadar sahneme hiç gelin çıkmamıştı. İlk kez sahnemde gelin var” diyerek sanatçıyla şarkı söyleyip dans etti. Olga Napoli’nin ‘Sana İhtiyacım Var’ şarkısında düet yaptığı Mustafa Sandal ise şehir dışında olduğu için düğüne katılamadı. Sandal, düğüne video mesaj göndererek çifte mutluluklar diledi.
Boğazda evlendiler


 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Olga Napoli#Ahmet Çiğdem#Hasan Çavuşoğlu

BAKMADAN GEÇME!