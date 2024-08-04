Boğazda evlendiler

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Çiftin nikâh şahitliklerini Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Murat-Svetlana Kalenderoğlu yaptı. 200 davetlinin katıldığı düğün töreninde Olga Napoli’yi sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Kübalı şarkıcı Solanch De La Rosa, grubuyla birlikte söylediği şarkılarla konukları eğlendirdi.



Düğünde Gülben Ergen de sahne aldı. Olga Napoli ile el ele sahneye çıkan Ergen “Bugüne kadar sahneme hiç gelin çıkmamıştı. İlk kez sahnemde gelin var” diyerek sanatçıyla şarkı söyleyip dans etti. Olga Napoli’nin ‘Sana İhtiyacım Var’ şarkısında düet yaptığı Mustafa Sandal ise şehir dışında olduğu için düğüne katılamadı. Sandal, düğüne video mesaj göndererek çifte mutluluklar diledi.