Bodrum'da sanat buluşması

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Sergi, QNB Finansbank ev sahipliğinde, Alem Dergisi ve Artkolik Sanat Platformu ortaklığında keyifli bir açılış kokteyli ile sanat tutkunlarıyla buluştu.

Sanatçıların geri dönüştürülmüş malzemelerle hazırladıkları, dünyanın yok olan mirasına vurgu yaptıkları eserlerine davetliler yoğun ilgi gösterdi.

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Bilge Kuru - Nazlı Eren - Pervin Ersoy - Mehmet Reşat ErsoyEce SükanTuba ÜnsalPelin Akın Özalp - Berrin YoleriEsra Oflaz

Pırlanta ödüllü ilk golf turnuvası

Uluslararası Mirzaoğlu Cup 2023 Golf Turnuvası, Regnum Golf & Country Club Bodrum’da gerçekleştirildi.

Turnuvada dünyada bir ilk gerçekleşti. Hole In One kazananına 2.00 karat pırlanta ödül olarak konuldu ama katılımcılardan bu yıl ödülü alan olmadı. İş ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin yoğun ilgi göstererek oyuncu olarak katıldığı turnuvada iki gün boyunca tatlı bir rekabet yaşandı.

Mirzaoğlu Cup 2023, Mirzaoğlu Holding’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kendisi de bir golf sporu tutkunu olan Mirzaoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Romel Ayyıldız da bu turnuvada oynadı. Gala yemeği, romantik şarkıların aranan buğulu sesi Yaşar’ın performansıyla renklendi.

Beyhan BenardeteAyfer ToprakMehmet ZiylanFikret Öztürk - İsmail Erdoğan - Romel AyyıldızRomel Ayyıldızİsmail Acar