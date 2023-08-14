×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Bodrum'da sanat buluşması

Güncelleme Tarihi:

#Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz#Mandarin Oriental Bodrum#Çağdaş Sanat
Bodrumda sanat buluşması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 07:40

Çağdaş sanatçıları geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik bilincinde QNB Finansbank Kristal Kule’de buluşturan “Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz” sergisinin ikincisi, Mandarin Oriental Bodrum’da açıldı.

Haberin Devamı

Sergi, QNB Finansbank ev sahipliğinde, Alem Dergisi ve Artkolik Sanat Platformu ortaklığında keyifli bir açılış kokteyli ile sanat tutkunlarıyla buluştu.

Bodrumda sanat buluşması

Sanatçıların geri dönüştürülmüş malzemelerle hazırladıkları, dünyanın yok olan mirasına vurgu yaptıkları eserlerine davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Bodrumda sanat buluşması

Bilge Kuru - Nazlı Eren - Pervin Ersoy - Mehmet Reşat Ersoy
Bodrumda sanat buluşması

Ece Sükan
Bodrumda sanat buluşması

Tuba Ünsal
Bodrumda sanat buluşması

Pelin Akın Özalp - Berrin Yoleri
Bodrumda sanat buluşması

Esra Oflaz

Haberin Devamı

Pırlanta ödüllü ilk golf turnuvası

Uluslararası Mirzaoğlu Cup 2023 Golf Turnuvası, Regnum Golf & Country Club Bodrum’da gerçekleştirildi.

Turnuvada dünyada bir ilk gerçekleşti. Hole In One kazananına 2.00 karat pırlanta ödül olarak konuldu ama katılımcılardan bu yıl ödülü alan olmadı. İş ve cemiyet hayatından ünlü isimlerin yoğun ilgi göstererek oyuncu olarak katıldığı turnuvada iki gün boyunca tatlı bir rekabet yaşandı.

Mirzaoğlu Cup 2023, Mirzaoğlu Holding’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kendisi de bir golf sporu tutkunu olan Mirzaoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Romel Ayyıldız da bu turnuvada oynadı. Gala yemeği, romantik şarkıların aranan buğulu sesi Yaşar’ın performansıyla renklendi.

Bodrumda sanat buluşması

Beyhan Benardete
Bodrumda sanat buluşması

Ayfer Toprak
Bodrumda sanat buluşması

Mehmet Ziylan
Bodrumda sanat buluşması

Fikret Öztürk - İsmail Erdoğan - Romel Ayyıldız
Bodrumda sanat buluşması

Romel Ayyıldız
Bodrumda sanat buluşması

İsmail Acar

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz#Mandarin Oriental Bodrum#Çağdaş Sanat

BAKMADAN GEÇME!