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Bodrum’da Merve şov

Merve Boluğur önceki gün aranjör sevgilisi Mert Aydın ile Bodrum Miya Beach’te adeta gövde gösterisi yaptı.



Çift, şova jet ski ile başladı. Jet ski’yi önce Boluğur, daha sonra da sevgilisi kullandı.



Ardından iskeleye çıkan sevgililer, adeta podyumdaymış gibi el ele yürürken objektiflere yansıdı.



Âşıklar duş aldıktan sonra da havluyla birbirini kuruladı.



Bir ara çalan müzik eşliğinde sevgilisiyle sarmaş dolaş dans eden Merve Boluğur’un sergilediği aşk şovu dikkat çekti. (Kamil SÜMER)

Telefondan ayrılamadı

Bircan Bali geçtiğimiz gün Bodrum Yalıkavak’ta objektife yansıdı. Ünlü sunucu plajda olduğu süre boyunca cep telefonunu elinden düşürmedi. (Kamil SÜMER)

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Tek başına!

Çeşme’de tatil yapan Can Bonomo önceki gün bir plajda görüntülendi. Uzun süre locasında oturduktan sonra tek başına denize giren Bonomo, yüzmek yerine yürümeyi tercih etti. Ünlü şarkıcı, renkli mayosuyla dikkat çekti. (Deniz BOY)