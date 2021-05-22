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Ali KESER
Haber Giriş: 22.05.2021 - 07:42 | Son Güncelleme:

Bodrum ünlüleri

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Bodrum ünlüleri

Havaların ısınmasıyla birlikte cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimleri soluğu Bodrum’da aldı. İşte hareketlenen tatil beldesinde objektife yansıyan ünlüler...

Sevgilisini annesiyle tanıştırdı

İşletmeci Önder Bekensir, önceki gün sevgilisi Cansu Bulut ile birlikte Gündoğan Küçükbük’teki Mare Deluxe Hotel içerisinde yer alan Danış Beach’te görüntülendi. Bayram sonrası Bodrum’da yaşayan annesini ziyaretine gelen Bekensir’in 8 aydır birlikte olduğu sevgilisi Cansu Bulut’u da annesiyle tanıştırdığı öğrenildi.

Hem iş hem tatil

İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın, önceki gün Bodrum Yalıkavak Marina’da İpekyol mağazasının açılışını yaptı. Eşi Emel Hanım ile birlikte Bodrum’a gelen iş insanı, mağaza açılışını yaptıktan sonra Bodrum Türkbükü’ndeki Maçakızı Otel’e geçti.

Bodrum ünlüleri

Köpeğiyle yürüyüş yaptı

Semiramis Pekkan, önceki gün Bodrum Türkbükü’ndeki Mavi Otel’den çıkarken görüntülendi. Pekkan, Türkbükü’nde köpeğiyle birlikte yürüyüş yaptı.

Bodrum ünlüleri

Eski dostlar buluştu

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Selma Türkeş eski dostu Besim Kazado’nun işletmeciliğini üstlendiği Gündoğan’daki Dozo Restaurant-Beach’i ziyaret etti. Yeni sezon öncesi hayırlı olsun dileklerini ileten Türkeş, Besim Kazado ile birlikte kahve keyfi yaptı.

Bodrum ünlüleri

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