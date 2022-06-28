Bodrum, Çeşme, Mikonos... Ünlüler tatilde!

Haberin Devamı

Denizde romantizm

Aşkları birlikte rol aldıkları “Ada Masalı” dizisiyle başlayan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz, Bodrum’da tatil yapıyor. Ünlü çift önceki gün Kaya Palazzo’nun plajında görüntülendi.

Birlikte iskeleden denize giren âşıklar, birbirlerini öpücük yağmuruna tuttu. Çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı. (Kamil SÜMER)

Zamana meydan okudu

Çeşme’de tatil yapan Defne Samyeli önceki gün bikinili pozunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Haberin Devamı

1 Temmuz’da 50 yaşına girecek olan Samyeli’nin fit vücudunu gözler önüne serdiği bu karesi takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yeni bir aşk mı

Hande Erçel ile aşkı kısa süren Kaan Yıldırım’ın Bodrum’da oyuncu Sıla Türkoğlu ile yakınlaştığı iddia edildi.

Hello! dergisinin düzenlediği yaz partisine katılan iki ünlü oyuncu gece boyunca birlikte eğlendi. Aşk şarkılarını birbirlerinin gözlerine bakarak söyleyen Kaan Yıldırım ve Sıla Türkoğlu’nun bu halleri ilişki iddialarını kuvvetlendirdi.

Uzanmışım sahile

Yunanistan’ın Mikonos adasında tatil yapan Eda Taşpınar, sosyal medya hesabında iddialı pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Taşpınar önceki gün üstsüz güneşlendiği bu karesini Instagram hesabında yükledi. Eda Taşpınar’ın bu karesi takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kas şovu

İki ünlü oyuncu Selen Görgüzel ve Korcan Kol, Çeşme tatilinde objektiflere takıldı. Birlikte spor yapan oyuncular, kas şovunun ardından denize girdi.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncular Selen Görgüzel ve Korcan Kol, önceki gün Çeşme’deki The Beach Of Momo Beach’te görüntülendi. İkiliye, menajerleri Selim Akar da eşlik etti. İki ünlü oyuncu, fit fizikleriyle plajdaki herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Spor tutkunu olan Görgüzel ve Kol, denize girmeden önce sahilde spor yaptı.

Ardından birlikte denize giren arkadaşlar, suyun soğuk olmasından dolayı birbirlerine su atarak şakalaştı. İkili, deniz keyfinden sonra localarına geçerek, dinlendi. (Deniz BOY)