Bob Saget'in ölüm nedeni şoke etti: Önemsemeden yatıp uyumuş

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ÜNLÜLER, CENAZE TÖRENİNE AKIN ETMİŞTİ

Hiç beklenmedik bir anda hayata veda etmesiyle sadece ailesini ve yakınlarını değil hayranlarını da yasa boğan Bob Saget, bu acı olayın ardından çok sayıda ünlünün katıldığı bir törende son yolculuğuna uğurlanmıştı.

ÖLÜM NEDENİNİ AİLESİ DUYURDU

İlk anda, 65 yaşındaki Bob Saget'in ölümünün de tıpkı gösteri dünyasındaki birçok ünlü gibi alkol ya da uyuşturucuya bağlı olabileceği düşünüldü. Fakat sonra durumun öyle olmadığı ortaya çıktı. Saget'in gerçek ölüm nedeni belirlendi ve ailesi de bunu People'a yaptığı yazılı bir açıklamayla duyurdu.

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KAFASINI BİR YERE ÇARPMIŞ AMA ÖNEMSEMEMİŞ

Açıklamada yer alan bilgiye göre Bob Saget, kafa travması nedeniyle hayatını kaybetti. Saget'in ailesinin açıklamasında, Saget'in, başının arka kısmını kazayla bir yere ya da bir şeye çarptığı, o gece bunu umursamadan uyuduğu belirtildi. Saget'in önemsemediği bu çarpmanın beyin kanamasına neden olduğu yapılan otopside ortaya çıktı.

10 Ocak'ta tamamlanan otopsi sonucuna göre oyuncunun kanında alkol ya da uyuşturucu bulunmadığı ayrıntısına da yer verildi.

SON PAYLAŞIM

Bob Saget, ölümünden bir gece önce Jacksonville'de Ponte Vedra Konser Salonu'nda bir stand- up gösterisi sergilemişti. İki saat süren bu gösterinin ardından yaptığı bir öz çekimi de sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.

OTELDEN AYRILMASI GEREKİYORDU

Gösterinin ardından Bob Saget, kaldığı otele gitti ve odasına çekildi. Ertesi gün çıkış yapması gerektiği halde ortada görünmeyince otelin güvenlik görevlisi kaldığı odaya gitti. Saget'i yaşam belirtisi göstermez bir halde bulan görevli, hemen 911 hattını aradı. Çağrı üzerine otele ulaşan ekipler, Bob Saget'in ölümünü doğruladı.

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YAKIN ARKADAŞI DA YIKILDI

Bob Saget, ölümüyle ailesini olduğu kadar hayranlarını da yasa boğdu. Yakın çevresi içinde onun ölümünden en çok etkilenen kişi ise Full House dizisindeki arkadaşlığını hala sürdürdügü John Stamos oldu. Aktör, Saget'in cenaze töreninde üzüntüsünü gizleyemedi.

İKİNCİ EVLİLİĞİNDE MUTLULUĞU BULDU

Bob Saget, ikinci evliliğini 2018 yılında Kelly Rizzo ile yapmıştı. Saget ile kendisinden 23 yaş genç olan Kelly Rizzo, 2015 yılında tanıştılar ve birbirlerine aşık oldular. Bu Saget için aynı zamanda hayatının dönüm noktalarından biriydi. İlk eşi Sherri Kramer'den 1997 yılında boşanan Saget, hayatının geri kalanında bir daha aşık olamayacağını düşünüyormuş. Aktör, 2017 yılında bu konuda Closer dergisini çarpıcı sözler söylemişti. Saget, ikinci eşi Kelly'yi tanıyıncaya kadar bir daha kimseye aşık olmayacağına inandığını itiraf etmişti. " Sadece çalış, insanları mutlu et ve onlar 90 yaşına gelene kadar çocuklarına göz kulak ol mantığındayım" diye konuşmuştu.

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'ÇOK ŞANSLI BİR ADAMIM'

Fakat 2015 yılında Kelly Rizzo ile tanışınca bu fikri tamamen değişti. Bob Saget, eşi Kelly Rizzo'ya nasıl evlenme teklif ettiğini de 2017 yılında People dergisine verdiği röportajda şöyle anlatmıştı: " Tuvalete gitmek için kalktım ve kasayı açtım. Dört gündür sakladığım yüzüğü oradan çıkardım. Tek dizimin üstüne çöktüm. O sırada Kelly bana "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Çok duygusallaştı, ben de öyle. Anlamlı kelimelerle ifade etmeye çalıştım." Saget o röportajda karısı hakkında "Onu çılgınca seviyorum. O harika ve ben çok şanslı bir adamım" diye konuşmuştu.

Tam adı Robert Lane Saget olan Bob Saget, ilk eşi Sherri Kramer ile 1982 yılında evlendi. Çiftin; Aubrey, Lara Melanie ve Jennifer Belle adında üç tane kızı dünyaya geydi. Çift, 1997 yılında ayrıldı.