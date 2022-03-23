Son nefesini verdiği odanın görüntüleri yürek burktu: Elbiseleri askıda, bardaktaki suyu yarıda kaldı

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GÖSTERİDEN SONRA OTELE DÖNDÜ VE O GECE SON NEFESİNİ VERDİ

Ülkemizde de bir dönem ekrana gelen Full House (Bizim Ev) adlı diziyle ünlenen Bob Saget, bu yılın 9 Ocak gecesi, Florida, Orlando'da stand up gösterisini tamamladıktan sonra döndüğü otel odasında son nefesini vermişti. Bilinen hiçbir ciddi sağlık sorunu bulunmayan Saget'in 65 yaşındaki ölümü sevenlerini derinden üzmüştü.

ŞERİF OFİSİ ODANIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Saget son nefesini Florida Orlando'da bulunan lüks bir otelin suitinde verdi. Bölgenin yerel güvenlik güçleri, ünlü oyuncunun hayata veda ettiği otel odasının fotoğraflarını paylaştı. Orange County Şerif Ofisi'nin yayınladığı görüntülerde, 4012 numaralı odada Bob Saget'den geriye kalanlar görülüyor. Şerif ofisi, Saget'in cansız bedeninin bulunma anına ait görüntüleri de gözler önüne serdi. Bu görüntülerde, çıkış yapması gereken saatte Bob Saget ortalarda görünmeyince otel görevlileri tarafından çağrılan polisin, oda kapısını çaldığı ancak yanıt alamayınca kapıyı kırarak içeri girdiği de görülüyor.

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BAŞINI BU YATAĞA MI ÇARPTI?

Saget'in hayatının son saatlerini geçirdiği odada bulunan yatak başı da görüntülerde dikkat çeken ayrıntılardan. Polise göre Saget, bu geniş ve beyaz yatak başına kafasını vurdu ve sonra yatıp uyudu. Kendisi herhangi bir sorun hissetmese de bu çarpma, oyuncunun beyin kanaması geçirmesine neden oldu. Bu Bob Saget'in, kafa travmasından meydana geldiği belirlenen ölümüne ilişkin öne sürülen iddialardan biri.

Otopsi sırasında yapılan incelemelerde Saget'in kafa tasında bir kırık olduğu ve bunun da sert bir çarpmadan oluştuğu belirlenmişti. Adli tıp uzmanlarına göre bu durum Bob Saget'in bir beyin kanaması geçirmesine neden oldu. Saget'in kafa tasındaki kırığı inceleyen uzmanlar, bu tür kırıkların dışı yumuşak fakat içi sert bir yüzeye çarpma sonucu oluşabildiğini belirtti. Bu da oyuncunun, kafasını yatak başına çarpmış olabileceği iddialarını güçlendiriyor. Uzmanlar, Saget'in bu çarpma sonrasında baş dönmesi hissetmiş olabileceğini de belirtiyor.

CEVAPLANMAMIŞ SORULAR VAR

Her ne kadar Bob Saget'in ölümü kaza sonucu geçirilen beyin kanaması olarak açıklansa da uzmanlara göre bu son derece sıra dışı bir olay ve hala cevaplanmamış sorular var.

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ELBİSELERİ ASKIDA KALDI

Orange County Şerif Ofisi'nin paylaştığı görüntülerde Bob Saget'in son saatlerini geçirdiği odanın bütün ayrıntılarını görmek mümkün. Lüks otel odasında bir yuvarlak masa, dört tane sandalye, bir kanepe de yer alıyor. Saget'in askıda bulunan elbiseleri ise ertesi gün öğle saatlerinde otelden ayrılacak olan oyuncunun bavulunu toplama işini ertesi sabaha bıraktığını düşündürüyor.

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İLK ANDA SANILDIĞI GİBİ ALKOL YA DA UYUŞTURUCUDAN ÖLMEDİ

Gösteri dünyasının 2022 yılındaki ilk büyük kayıpların biri olan Bob Saget'in ölüm nedeni geçen ay resmi olarak açıklanmıştı. Gençlik yıllarında rol aldığı Full House (Bizim Ev) dizisinde canlandırdığı Danny Tanner karakteriyle hafızalarda yer eden, ardından da birçok yapımda rol alan ünlü oyuncunun cansız bedeni 9 Ocak'ta Florida, Orlando'da kaldığı bir otelde bulunmuştu. İlk anda, 65 yaşındaki Bob Saget'in ölümünün de tıpkı gösteri dünyasındaki birçok ünlü gibi alkol ya da uyuşturucuya bağlı olabileceği düşünüldü. Fakat sonra durumun öyle olmadığı ortaya çıktı. Saget'in gerçek ölüm nedeni belirlendi ve ailesi de bunu People'a yaptığı yazılı bir açıklamayla duyurdu.

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Bob Saget, ölmeden önce cep telefonunu ve bilgisayarını da şarja takmış. Oyuncunun otel odasının gayet düzenli olması da dikkat çekti. Bob Saget, ölmeden önce cep telefonunu ve bilgisayarını da şarja takmış. Oyuncunun otel odasının gayet düzenli olması da dikkat çekti. CEP TELEFONUNU ŞARJA TAKMIŞ

KAFASINI BİR YERE ÇARPMIŞ AMA ÖNEMSEMEMİŞ

Açıklamada yer alan bilgiye göre Bob Saget, kafa travması nedeniyle hayatını kaybetti. Saget'in ailesinin açıklamasında, Saget'in, başının arka kısmını kazayla bir yere ya da bir şeye çarptığı, o gece bunu umursamadan uyuduğu belirtildi. Saget'in önemsemediği bu çarpmanın beyin kanamasına neden olduğu yapılan otopside ortaya çıktı. 10 Ocak'ta tamamlanan otopsi sonucuna göre oyuncunun kanında alkol ya da uyuşturucu bulunmadığı ayrıntısına da yer verildi.

SON PAYLAŞIM

Bob Saget, ölümünden bir gece önce Jacksonville'de Ponte Vedra Konser Salonu'nda bir stand- up gösterisi sergilemişti. İki saat süren bu gösterinin ardından yaptığı bir öz çekimi de sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.

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Bir hayranı da öldüğü 9 Ocak 2022'de Saget ile çektiği bir pozunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Saget, bu pozu verdikten birkaç saat sonra hayata veda etti.





OTELDEN AYRILMASI GEREKİYORDU

Gösterinin ardından Bob Saget, kaldığı otele gitti ve odasına çekildi. Ertesi gün çıkış yapması gerektiği halde ortada görünmeyince otelin güvenlik görevlisi kaldığı odaya gitti. Saget'i yaşam belirtisi göstermez bir halde bulan görevli, hemen 911 hattını aradı. Çağrı üzerine otele ulaşan ekipler, Bob Saget'in ölümünü doğruladı.

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İKİNCİ EVLİLİĞİNDE MUTLULUĞU BULDU

Bob Saget, ikinci evliliğini 2018 yılında Kelly Rizzo ile yapmıştı. Saget ile kendisinden 23 yaş genç olan Kelly Rizzo, 2015 yılında tanıştılar ve birbirlerine aşık oldular. Bu Saget için aynı zamanda hayatının dönüm noktalarından biriydi. İlk eşi Sherri Kramer'den 1997 yılında boşanan Saget, hayatının geri kalanında bir daha aşık olamayacağını düşünüyormuş. Aktör, 2017 yılında bu konuda Closer dergisini çarpıcı sözler söylemişti. Saget, ikinci eşi Kelly'yi tanıyıncaya kadar bir daha kimseye aşık olmayacağına inandığını itiraf etmişti. " Sadece çalış, insanları mutlu et ve onlar 90 yaşına gelene kadar çocuklarına göz kulak ol mantığındayım" diye konuşmuştu.

Fakat 2015 yılında Kelly Rizzo ile tanışınca bu fikri tamamen değişti. Bob Saget, eşi Kelly Rizzo'ya nasıl evlenme teklif ettiğini de 2017 yılında People dergisine verdiği röportajda şöyle anlatmıştı: " Tuvalete gitmek için kalktım ve kasayı açtım. Dört gündür sakladığım yüzüğü oradan çıkardım. Tek dizimin üstüne çöktüm. O sırada Kelly bana "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Çok duygusallaştı, ben de öyle. Anlamlı kelimelerle ifade etmeye çalıştım." Saget o röportajda karısı hakkında "Onu çılgınca seviyorum. O harika ve ben çok şanslı bir adamım" diye konuşmuştu.

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Tam adı Robert Lane Saget olan Bob Saget, ilk eşi Sherri Kramer ile 1982 yılında evlendi. Çiftin; Aubrey, Lara Melanie ve Jennifer Belle adında üç tane kızı dünyaya geydi. Çift, 1997 yılında ayrıldı. Saget, Full House adlı diziyle tanındı. O dizideki rol arkadaşı John Stamos ile yakın dostluğu da hala sürüyordu.