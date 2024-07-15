Dört çocuk annesi ünlü yıldız şakayla karışık isyan etti: İmdat! Kocam şimdi de beşinci bebeği istiyor

Haberin Devamı

Her ne kadar özel hayatlarını pek fazla göz önünde yaşamasalar da sık sık sosyal medya üzerinden birbirlerine olan aşklarını gözler önüne seren paylaşımlar yapıyorlar.

Hatta kimi zaman iş gereği uzakta olduklarında da yine aynı mecra üzerinden şakalaşıyorlar. Kısacası dört çocuklarıyla mutlu mesut yaşıyorlar. Son günlerde de yine böyle bir paylaşım nedeniyle konuşulur oldular.

'BENİ ÖZLEMEYİ BIRAK'

Bu ünlü ve mutlu çift, muhtemelen tahmin ettiğiniz gibi Blake Lively ile Ryan Reynolds. Kısa süre önce dördüncü bebeklerine kavuşan çift, bir süredir Reynolds'ın yeni filminin tanıtımı için çıktığı tur nedeniyle birbirlerinden ayrı kaldı.

Haberin Devamı

47 yaşındaki Reynolds, Instagram hesabının hikayeler bölümünde karısıyla çekilen bir pozunu paylaştı.

Aynı pozu Lively de yeniden paylaştı ve yanına da "Basın turunda beni özlemeyi bırak... Dışarı çık ve koş evlat" mesajını yazdı. Tabii hemen yanına da aslında bu yazdığının kocasına "Bir an bile beni özlemeyi bırakma" demenin bir yolu olduğunu ekledi.

İŞ GEREĞİ AYRI KALDIKLARINDA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ŞAKALAŞIYORLAR

Bu aslında son zamanlarda Blake Lively ve Ryan Reynolds'ın sosyal medya üzerinden birbirleriyle ilk şakalaşması değil.

Geçtiğimiz hafta da 36 yaşındaki Lively, yine sosyal medyadan kocasıyla ilgili şakacı bir paylaşım yapmış

Şu sıralarda Deadpool & Wolverine adlı filmin tanıtımı için İngiltere'de bulunan Reynolds'ın oradaki bir etkinlikte çekilen pozunu paylaştı Lively.

Yanına da "İmdat! Bu adam beni yine hamile bırakmaya çalışıyor" diye yazdı.

HEM MASAL GİBİ HEM ÇOK EĞLENCELİ BİR AŞK YAŞIYORLAR

Aşkları kelimenin tam anlamıyla bir film gibi başlayan Blake Lively ve Ryan Reynolds'ın bu mutlu günlere nasıl geldiklerini de hatırlayalım...

Haberin Devamı

Blake Lively ile Ryan Reynolds. 2012 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çift, o zamandan bu yana ailelerini genişleterek aşklarını da büyüttüler.

47 yaşındaki Reynolds ile 36 yaşındaki Lively, dört çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlar. Öyle ki onların mutluluğu da görenlere "aşk gerçekten var ve yıllar geçse de eskimiyor" diye düşündürüyor.

HER ŞEY TRENDE BİRLİKTE UYUMA TEKLİFİYLE BAŞLADI

Hollywood'un hem en nüfuzlu hem de en mutlu çiftlerinden biri olan Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın aşkını özetlememiz gerekirse "Trende birlikte uyumak için çekinerek yalvarmıştı.. Tam 11 yıldır birlikte uyanıyorlar" diye özetleyebiliriz.

Haberin Devamı

İsterseniz önceki gün New York sokaklarında mutluluk tablosu çizerek yürüyen bu çiftin filmlere ya da romanlara benzer aşk öyküsünü bir kez daha hatırlayalım.

Blake Lively ile Ryan Reynolds'ın aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. İlk evliliğini 2008 ile 2011 yılları arasında Scarlett Johansson ile yapan Ryan Reynolds, aslında Blake Lively'yi birlikte çalıştıkları bir filmde görür görmez beğenmiş.

ONU GÖRÜR GÖRMEZ ETKİLENDİ

Aralarındaki aşkın ilk kıvılcımı, 2010 yılında o sırada başkalarıyla birlikte olduklarında rol aldıkları Green Lantern adlı filmin setinde çaktı.

Bu filmin setinde birbirlerine karşı bir yakınlık hissetmişler aslında. Bu durumu Reynolds, konuk olduğu bir sohbet programında anlatmıştı.

Haberin Devamı

Yakışıklı oyuncu, o dönemde Blake Lively ile arkadaş olduklarını ve hayatlarında başkaları bulunduğunu anlattı.

Ama yine de Lively'den etkilendiğini gizlemedi. Hatta o programda ona yaptığı teklifi de anlatmıştı yakışıklı oyuncu: "Blake Boston'a gidiyordu. Ben de oraşya gidecektim. Birlikte gitmeyi önerdim. Aynı trene bindik ve birlikte yolculuk ettik. Ona yolculuk sırasında benimle uyuması için yalvardım."

Hatta Reynolds, o programda çok farklı bir şey daha itiraf etmişti: " Bir hafta sonra onunla birlikte bir ev almamız gerektiği hissine kapıldım."

Zaten aralarında aşk doğması da gecikmedi. Çift evlendi... Sonra da ardı ardına dört tane bebek sahibi oldular. Lively'nin şaka yollu da olsa söylediğine göre belki ünlü çiftten yakında beşinci bebek de aralarına katılabilir.