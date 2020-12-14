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Haber Giriş: 14.12.2020 - 11:25 | Son Güncelleme:

Bla bla ne demek? Berrak Tüzünataç'ın paylaşımıyla gündeme geldi

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Bla bla ne demek? Berrak Tüzünataç'ın paylaşımıyla gündeme geldi
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Berrak Tüzünataç, sanatçı Burcu Karademir ve görsel sanatlar alanındaki çalışmalarıyla tanınan Esra Gülmen ile birlikte yeni bir projeye giriştiklerini duyurdu. Berrak Tüzünataç'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım ardından ‘bla bla’ kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Peki, Berrak Tüzünataç'ın paylaşımıyla gündeme gelen bla bla ne demek, ne anlama geliyor?

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, Instagram hesabından üstünün boyalı olduğu pozlarını paylaştı. Paylaşımının sanatsal bir çalışma olduğunu söyleyen Tüzünataç'ın vücudundaki 'bla bla' yazıları dikkat çekti.Tüzünataç paylaşımında, “Farklı yaratıcılık ve sanat dallarına odaklanan üç kadın sanatçı olarak; bizim için çok önemli olan bir şeyi ifade etmek için işbirliği yaptık. Yani, her birimiz en iyi oldukları şeyi yaptık. Bu, herhangi bir marka veya dergi tarafından sipariş edilen bir ‘iş’ değil. Bizim için gerçekten önemli olan şeyleri yaratmak ve anlatmak için tüm potansiyelimizi kullanıyoruz. Bizi izlemeye devam edin” diyerek proje ile ilgili bilgilerin geleceğini yazdı.

BLA BLA NE DEMEK?

İngilizce’de “üç nokta” anlamına gelen Bla bla bla” ifadesi aynı zamanda “boş konuşmak” olarak da kullanılıyor.

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