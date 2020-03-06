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Gardırop Cadısı
Haber Giriş: 06.03.2020 - 07:49,Son Güncelleme:/

Bizimle dalga geçiyor (Hülya Avşar)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Bizimle dalga geçiyor (Hülya Avşar)
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Bu toplum Banu Alkan’ı gerçekten Afrodit olduğuna inandırdı.

Senelerce Hülya Avşar’ı “Çok güzel kadın, o ne yapsa olur”a inandırdığı gibi.
Ama artık birinin gerçeği söyleme zamanı geldi...
Hülya Hanım, bir zamanlar çok güzeldiniz, hâlâ da güzelliğinizden bir şey kaybetmiş değilsiniz ama artık lütfen kılık kıyafetinize bir çekidüzen verin.
Allah aşkına olmuş mu bu kıyafet size?
Ben hiç yakıştıramadım o bacaklarınıza giydiğiniz taytı.
Hele ki tişörtün kısalığı nedeniyle ortaya çıkan manzara ve üzerine giydiğiniz büstiyer hiç ama hiç olmamış.
Ben sizi daha elegan, daha yaşınızın kalıplarında görmek arzusundayım.
O zaman güzelliğinizin hakkını daha iyi verirsiniz inanın bana.

Bizimle dalga geçiyor (Hülya Avşar)


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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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