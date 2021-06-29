Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner, İzmir'de son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk televizyonuna damga vuran, 1989-2002 yılları arasında yayınlanan ’Bizimkiler’ dizisinde Cemil karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Karşıyaka’daki evinde yaşamını yitirdi. Kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Osman Avcı ile ev arkadaşı olan Sayıner’in ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

77 yaşındaki usta oyuncu için Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi. Pandemi kurallarına uygun gerçekleşen törene Sayıner'in dostları ve sevenleri katıldı.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı törende tiyatro ve sinema dünyasının ünlü isimleri gözyaşlarına boğuldu.

Buradaki törenin ardından Sayıner’in cenazesi Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

1944 yılında İzmir'de doğdu. İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı.

MESLEKİ HAYATI

Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Uğurtan Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler gibi dizi film ve filmlerde rol almıştı.

Filmografisi

Küçük Esnaf - 2016

Kabaktan mı Dudaktan mı - 2012

Yağmurdan Sonra - 2010

İki Koca Adam - 2007

Kızarmış Ekmek Demli Çay - 2006

Sevda Tepesi - 2005

Bir Kurşun İkimize Yeter - 2005

Falımda Bir Kız Var - 2004

Hiçbir yerde - 2002

Yazlıkçılar - 1993

Bir Milyara Bir Çocuk - 1990

Bizimkiler - 1989

El Kızı - 1989

Biri ve Diğerleri - 1987

Perihan Abla - 1986

İstanbul 1979 - 1979

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