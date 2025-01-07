Bizim derdimiz çocuk değil aşk! Yeni yaşına sevgilisinin kollarında girdİ

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Aradan aylar geçti. Eski karısı ile yollarını ayırdılar. Güzeller güzeli eski karısı kısa bir aşk denemesi yaşadı, sonu hüsran oldu. Kendisi ise genç sevgilisiyle yeni bir aşka yelken açtı. Her ne kadar herkes "Genç sevgilisiyle çocuk için birlikte" dese de onlar bu durumun hiç öyle olmadığını çoktan kanıtladı bile.

Ünlü oyuncu, yeni yaşına da genç sevgilisini kollarında girdi.

SOM ALTINDAN KOLYE YAPTIRDI

Özel hayatını kısaca özetlediğimiz bu ünlü, Joe Manganiello'nun ta kendisi... Sofia Vergara'dan ayrıldıktan sonra kendisinden epey genç Caitlin O'Connor ile yeni bir aşka yelken açan Manganiello yeni yaşına da geçtiğimiz ay onunla birlikte girdi.

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48 yaşına adım atan Manganiello için sevgilisi O'Connor sürpriz bir doğum günü partisi hazırladı. People dergisinin haberine göre Caitlin, sevgilisi için özel olarak bir değil iki pasta hazırlattı. Ayrıca hediye olarak da som altından yaptırdığı özel bir timsah kolyesi yaptırdı.

Manganiello ile 35 yaşındaki O'Connor, kutlama için de evde oturmadılar. Bunun yerine Bahamalar'a gittiler. Sonra da yeni yılı kutlamak için de Las Vegas'a döndüler.

Özetle kendilerine yakın çevrelerin dediği gibi çocuk için değil gerçekten birbirlerini sevdikleri için birlikte olduklarını da bir kez daha kanıtlamış oldular.

Zaten O'Connor da bunu kanıtlamak istercesine sosyal medya hesabından da aşkını haykırdı. Sevgilisine "Caitlin O'Connor, bütün bu söylentilerin ortasında sevgilisi Joe Manganiello'nun doğum gününü, aşklarını herkese ilan edercesine kutladı.

Birlikte çekilen bir dizi fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan O'Connor sevgilisine "Mutlu yıllar benim çok yakışıklı, çok sadık, zeki, samimi, eğlenceli, maceracı, koruyucu sevgilim" diye seslendi.

Onun bu sözlerine Manganiello da "En iyisi sensin" diye yorum yaptı.

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BOŞANMADAN SONRA BU ÇOCUK MESELESİ ÇOK KONUŞULDU

Biraz geriye doğru bakarsak Manganiello ile boşandığı dönemde Vergara evliliklerinin Manganiello'nun çocuk isteğini paylaşmadığı için bittiğini ileri sürmüştü. 52 yaşında ve zaten yetişkin bir evladı olduğunu artık çocuk değil torun sevmek istediğini söylemişti Vergara.

Manganiello ise bir süre sonra bunu yalanladı.

Ama o ne yaparsa yapsın herkes daha 35 yaşında olan O'Connor'ı çocuk içir tercih ettiğini söyleyip durdu. Ama çiftin görüntüsü hiç öyle değil.

Zaten onlara yakın kaynaklar da Manganiello ve O'Connor için bu çocuk konusunun öncelikli ayrıntı olmadığını söylüyor.

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İKİSİ DE BİRBİRLERİNE SIRILSIKLAM AŞIK

Geçtiğimiz aylarda TMZ adlı internet sitesine konuşan bir kaynaklara göre göre Manganiello ile O'Connor arasında inanılmaz ve kopması çok zor bir bağ var. İkisi de birbirlerine sırılsıklam aşık.

Yine bu kaynaklara göre Manganiello ile O'Connor çocuk sahibi olma konusunu öyle oturup konuşmuş bile değiller.

Ama ikisi de elbette ortak bir çocukları olmasını istiyor. Üstelik aşıklar, çocuk konusunu aralarında bir gerilim nedeni haline getirmeyi de istemiyorlar.

Özetle kaynaklara bakılırsa Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor, sadece çocuk için birlikte değiller. Birbirlerini sevdikleri ve mutlu oldukları için bir aradalar.

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Ama bu arada bir çocuk sahibi olmak da ikisi için bu ilişkinin hediyesi olacak!

YEMİN ETTİM VE YEMİNİMİ TUTTUM'

Joe Manganiello Men's Journal'e verdiği röportajda Sofia Vergara'nın çocuk yüzünden boşandıkları yolundaki sözlerini yalanladı. Eski eşiyle evliliklerinin bitme nedeninin çocuk olmadığını savundu.

Ama evlilik öncesinde flört ettikleri dönemde de bu konuda Vergara ile uzun uzun konuştuklarını sözlerine ekledi.

"Sofia'ya eğer artık anne olmak istemiyorsa bunun sorun olmayacağını, bunu anlayacağımı söyledim" diye konuştu yakışıklı oyuncu.

Bir çocuk sahibi olamadıkları için Vergara'dan boşanmadığını ısrarla vurgulayan Manganiello, zaten evliliğin ilk bir buçuk yılında bu konuda girişimleri olduğunu saklamadı.

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Joe Manganiello ile sevgilisi Caitlin O'Connor'ın tanışma öyküsü de çok ilginç.

Tanışma hikayeleri şehir efsanesine dönüşen bu ünlü çift; Sofia Vergara ile boşanmasıyla uzun süre gündemde kalan Joe Manganiello ile genç sevgilisi Caitlin O'Connor.

35 yaşındaki Caitlin O'Connor ile 47 yaşındaki nişanlısının geçen yılın ağustos ayında katıldıkları bir partide jakuzide tanıştıkları ileri sürülüyordu.

Çift, bu konuda öylesine sessiz kaldı ki herkes onların gerçekten de parti düzenlenen evde jakuzi keyfi sırasında birbirleriyle tanıştığına inandı.

Fakat O'Connor durumun tam da öyle olmadığını geçtiğimiz günlerde anlattı.

Caitlin O'Connor'ın söylediğine göre parti verilen evde gerçekten de bir jakuzi vardı. Zaten ilerleyen saatlerde konukların bazıları da oraya gitti. Ama Joe Manganiello ile tanıştığı yer bambaşka bir yerdi.

ASLINDA MUTFAKTA TANIŞMIŞLAR

Aslına bakılırsa Joe Manganiello ile Caitlin O'Connor ilk olarak geçen yılın eylül ayında birlikte bir spor salonundan çıkarken yan yana görüntülendiler.

Zaten magazin dünyasında Vergara'dan ayrıldıktan sonra Manganiello'nun gönlünün yeni birine kaydığı konuşuluyordu. İşte o görüntüler o yüzden ilgi çekti.

Ama Caitlin O'Connor'ın söylediğine göre Manganiello ile ilişkileri ondan yaklaşık bir ay önce başlamıştı.

Model ve oyuncu olarak tanınan O'Connor, yakışıklı oyuncuyla nasıl tanıştıklarını da şöyle anlattı: "Onu ilk kez parti verilen evin mutfağında gördüm. Yani orada tanıştık."

Tabii bunun hemen ardından da gülerek "Sonra herkes jakuziye gitti" diye eklemeyi de ihmal etmedi.

ARDINDAN 'KÖPEK TESTİ' GELDİ

Caitlin O'Connor, Joe Manganiello'yu ilk gördüğünde neler düşünüp hissettiğini de anlattı. Söylediğine göre yakışıklı oyuncunun güzel gülümsemesinden etkilendi en çok. Onu gayet nazik bulduğunu da belirtti.

Genç oyuncunun söylediğine göre Joe Manganiello o partiye giderken de neredeyse hiçbir yerde kucağından indirmediği köpeği Bubbles da vardı.

Manganiello, yeni tanıştığı Caitlin'in kucağına sevimli köpeğini bıraktı. İşte aralarındaki ilk kıvılcım da o anda çaktı zaten.

Bakın bunu da şöyle anlattı O'Connor o anları: "Bubbles, kucağımda hemen uykuya daldı. Joe da bana aslında köpeğinin kimseyi sevmediğini ama benim kucağımda uyuyakaldığını söyledi. Sonra da biz seninle buluşup görüşmeliyiz dedi."

Bir başka deyişle Joe Manganiello'nun kalbi de çok sevdiği köpeği Bubbles'ın daha ilk anda sevdiği bu genç kadına ısındı. Sonrası da çorap söküğü gibi geldi zaten.