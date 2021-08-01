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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 01.08.2021 - 08:29 | Son Güncelleme:

Bizi çekiyorlar! Hazal Subaşı ve Gizem Karaca görüntülendiklerini fark edince...

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Bizi çekiyorlar! Hazal Subaşı ve Gizem Karaca görüntülendiklerini fark edince...

Bodrum’da tatil yapan Hazal Subaşı ve Gizem Karaca, geçtiğimiz cuma günü arkadaşlarıyla Yalıkavak’taki Xuma Beach’te görüntülendi.

Rıza Kocaoğlu’yla ilişkisi sona eren Hazal Subaşı’nın yanındaki gençle samimiyeti dikkat çekti.

Bizi çekiyorlar Hazal Subaşı ve Gizem Karaca görüntülendiklerini fark edince...

Deniz keyfi yaparken görüntülendiklerini fark eden Gizem Karaca’nın uyarısının ardından ekip sudan çıkıp şezlonglarına döndü. 
Bizi çekiyorlar Hazal Subaşı ve Gizem Karaca görüntülendiklerini fark edince...

Hazal Subaşı ve yanındaki erkek arkadaşı uzun süre sohbet etti.
Bizi çekiyorlar Hazal Subaşı ve Gizem Karaca görüntülendiklerini fark edince...

Hazal Subaşından ayrılan Rıza Kocaoğlu eski haline geri döndü
Hazal Subaşı'ndan ayrılan Rıza Kocaoğlu eski haline geri döndü

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