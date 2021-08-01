Umut ÜNVER
Son Güncelleme:
Bizi çekiyorlar! Hazal Subaşı ve Gizem Karaca görüntülendiklerini fark edince...
Bodrum’da tatil yapan Hazal Subaşı ve Gizem Karaca, geçtiğimiz cuma günü arkadaşlarıyla Yalıkavak’taki Xuma Beach’te görüntülendi.
Rıza Kocaoğlu’yla ilişkisi sona eren Hazal Subaşı’nın yanındaki gençle samimiyeti dikkat çekti.
Deniz keyfi yaparken görüntülendiklerini fark eden Gizem Karaca’nın uyarısının ardından ekip sudan çıkıp şezlonglarına döndü.
Hazal Subaşı ve yanındaki erkek arkadaşı uzun süre sohbet etti.