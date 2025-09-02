‘Bize saraylar lazım değil’ demişti… Şimdi iki çocuğunu setlerde büyütüyor

Güncelleme Tarihi:
İngiliz kraliyet ailesinin prensi Harry’yle evlendikten sonra bu aileye sırt çeviren ve kocasıyla birlikte ABD’ye yerleşen Meghan Markle bu ailenin sağladığı tüm imkanlardan vazgeçip yeni bir hayata yelken açmıştı.
“Biz saraylarda yaşayıp sonsuz imkanları kullanmak yerine kendi hayatımızı yaşamayı seçiyoruz” diyen ve monarşi kurallarının baskısından kaçan Harry ve Meghan iki çocuklarıyla ABD’de bambaşka bir hayat sürüyorlar.
Gündemden düşmeyen ikili her şeye rağmen alıştıkları lüks yaşam şartlarını sürdürebilmek için sürekli yeni iş girişimlerinde bulunuyor.
Bunlar arasında da Meghan’ın bir zamanlar iyi kötü tanınmış bir oyuncu olarak kazandığı şöhreti yeniden kazanma girişimleri öne çıkıyor.
Harry bu süreçte kraliyet ailesinin bir üyesiyken başladığı hayır işlerine ve vakıf çalışmalarına devam ediyor. Ve genellikle de karısı Meghan’ın yaptığı işlerde ona eşlikçi olmakla yetiniyor.
Meghan ise kendi lifestyle ürünlerini sattığı markasıyla birlikte artık bir ekran yüzü oldu. Ünlü gelin artık konuklarını ağırladığı kendi yemek şovuyla konuşuluyor.
Netflix’te yayınlanan program bir yandan büyük eleştiriler alıp başarısız bulunsa da bir şekilde kendini izletiyor ve Meghan’ı sevmeyenler bile programı izlediği için ikinci sezon onayını da koparmış durumda.
Düşes programının ikinci sezonunun kamera arkası görüntülerini Instagram hesabından paylaşmaya başladı. Ve bu paylaşımların başrolünde de son zamanlarda sık sık olduğu gibi çiftin iki çocuğu Archie ve Lilibet vardı.
Kraliyet ailesi içindeyken kişisel sosyal medya hesabı kullanamayan Meghan artık birçok Hollywood ünlüsü gibi özel hayatından ve aile yaşantısından kesitleri Instagram hesabına koyup takipçi toplamaya çalışıyor.
Hatta kocası Harry’nin zaman zaman karısının bu hareketlerine sinirlendiği ve çocuklarını bu şekilde kullanmasına kızdığı da iddia ediliyor.
Ancak sosyal medya etkileşiminin tadını alan Meghan’ın bu paylaşımlardan vazgeçmeye niyeti yok gibi…
Düşes son paylaşımlarında çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet’in kendi programının çekimlerinde sette yanında oldukları anları hayranlarına gösterdi.
Archie ve Lilibet annelerinin programının çekimleri sırasında onunla birlikteler ve anne babaları onları saraylarda büyütmek istemezken şimdi setlerde büyüyorlar…
Fotoğrafların birinde babaları gibi kızıl saçlı olan soylu kardeşler, program çekilirken annelerini bir monitörden izliyor, bir diğerinde ise Prenses Lilibet, dizinin ekip üyelerinden biriyle saklambaç oynuyordu.
Meghan Markle sürekli çocuklarının fotoğraflarını paylaşmaya devam etse de onların yüzlerini mümkün olduğunca saklamaya çalışıyor ve çocuklarının yüzleri kamera dönükse onları kalp emojileriyle kapatmaya özen gösteriyor.