‘Bize saraylar lazım değil’ demişti… Şimdi iki çocuğunu setlerde büyütüyor

İngiliz kraliyet ailesinin prensi Harry’yle evlendikten sonra bu aileye sırt çeviren ve kocasıyla birlikte ABD’ye yerleşen Meghan Markle bu ailenin sağladığı tüm imkanlardan vazgeçip yeni bir hayata yelken açmıştı.

“Biz saraylarda yaşayıp sonsuz imkanları kullanmak yerine kendi hayatımızı yaşamayı seçiyoruz” diyen ve monarşi kurallarının baskısından kaçan Harry ve Meghan iki çocuklarıyla ABD’de bambaşka bir hayat sürüyorlar.

Harry ve Meghan haklarında sık sık ortaya atılan ayrılık iddialarına rağmen mutlu mesut aşk pozları vermeye devam ediyor

Gündemden düşmeyen ikili her şeye rağmen alıştıkları lüks yaşam şartlarını sürdürebilmek için sürekli yeni iş girişimlerinde bulunuyor.

Bunlar arasında da Meghan’ın bir zamanlar iyi kötü tanınmış bir oyuncu olarak kazandığı şöhreti yeniden kazanma girişimleri öne çıkıyor.

Harry bu süreçte kraliyet ailesinin bir üyesiyken başladığı hayır işlerine ve vakıf çalışmalarına devam ediyor. Ve genellikle de karısı Meghan’ın yaptığı işlerde ona eşlikçi olmakla yetiniyor.

Meghan ise kendi lifestyle ürünlerini sattığı markasıyla birlikte artık bir ekran yüzü oldu. Ünlü gelin artık konuklarını ağırladığı kendi yemek şovuyla konuşuluyor.

Kraliyet ailesinin "istenmeyen gelini" olarak adını tüm dünyaya duyurmasının ardından artık hayatını bir televizyon yıldızı olarak sürdürüyor

Netflix’te yayınlanan program bir yandan büyük eleştiriler alıp başarısız bulunsa da bir şekilde kendini izletiyor ve Meghan’ı sevmeyenler bile programı izlediği için ikinci sezon onayını da koparmış durumda.

Program çekimlerinden kareleri sosyasl medya hesabından paylaşan Meghan gösterişli pırlanta yüzüğünü göstermeden duramadı

Düşes programının ikinci sezonunun kamera arkası görüntülerini Instagram hesabından paylaşmaya başladı. Ve bu paylaşımların başrolünde de son zamanlarda sık sık olduğu gibi çiftin iki çocuğu Archie ve Lilibet vardı.

Kraliyet ailesi içindeyken kişisel sosyal medya hesabı kullanamayan Meghan artık birçok Hollywood ünlüsü gibi özel hayatından ve aile yaşantısından kesitleri Instagram hesabına koyup takipçi toplamaya çalışıyor.

Artık kraliyet kurallarına bağlı olmadan yaşayabilen Meghan iki çocuğunu da sık sık Instagram hesabından paylaşıyor... Bu daha önce yapamayacağı bir şeydi...

Hatta kocası Harry’nin zaman zaman karısının bu hareketlerine sinirlendiği ve çocuklarını bu şekilde kullanmasına kızdığı da iddia ediliyor.

Ancak sosyal medya etkileşiminin tadını alan Meghan’ın bu paylaşımlardan vazgeçmeye niyeti yok gibi…

Çiftin prens ve prenses unvanı taşıyan iki çocukları Archie ve Lilibet annelerinin programının çekimlerinde sette onunla birlikteler

Düşes son paylaşımlarında çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet’in kendi programının çekimlerinde sette yanında oldukları anları hayranlarına gösterdi.

Archie ve Lilibet annelerinin programının çekimleri sırasında onunla birlikteler ve anne babaları onları saraylarda büyütmek istemezken şimdi setlerde büyüyorlar…

Fotoğrafların birinde babaları gibi kızıl saçlı olan soylu kardeşler, program çekilirken annelerini bir monitörden izliyor, bir diğerinde ise Prenses Lilibet, dizinin ekip üyelerinden biriyle saklambaç oynuyordu.

Prens Harry'nin karısı Meghan'a çocukllarını bu kadar ön plana çıkardığı için kızdığı söylense de kendisi de bu fotoğraflar için poz vermekten geri durmuyor

Meghan Markle sürekli çocuklarının fotoğraflarını paylaşmaya devam etse de onların yüzlerini mümkün olduğunca saklamaya çalışıyor ve çocuklarının yüzleri kamera dönükse onları kalp emojileriyle kapatmaya özen gösteriyor.