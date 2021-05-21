Biz sevgiliyiz, ama hayatÄ±mÄ±za baÅŸkalarÄ± da girebilir: Kylie Jenner ile Travis Scott aÃ§Ä±k iliÅŸki yaÅŸÄ±yor

AÃ‡IK Ä°LÄ°ÅžKÄ° Ä°DDÄ°ASI

Ã–nce ayrÄ±lan fakat kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce tekrar barÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ileri sÃ¼rÃ¼len Jenner ile Scott'Ä±n 'aÃ§Ä±k iliÅŸki' yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ä°nternetteki TMZ adlÄ± magazin sitesinin ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddiaya gÃ¶re, 23 yaÅŸÄ±ndaki Kylie Jenner ile 29 yaÅŸÄ±ndaki Travis Scot, iliÅŸkilerine kaldÄ±klarÄ± yerden devam edecekler. Fakat birbirlerine baÄŸlÄ±lÄ±k sergilemeyip dilediklerinde baÅŸkalarÄ±yla da birlikte olabilecekler. Yani genÃ§ Ã§ift bu ÅŸekilde "aÃ§Ä±k iliÅŸki" yaÅŸayabilecek. Jenner ile Scott'Ä±n sÃ¶zcÃ¼leri henÃ¼z bu konuda herhangi bir yorum yapmadÄ±.



SIK SIK BÄ°RLÄ°KTE GÃ–RÃœNTÃœLENÄ°YORLAR

Kylie Jenner ile rap'Ã§i Travis Scott, son gÃ¼nlerde sÄ±k sÄ±k birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± gezintilerde gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. Jenner ile Scott, son olarak 3 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± Stormi ile Disneyland'e yaptÄ±klarÄ± gezintide gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸlerdi. Jenner ve Scott, rap'Ã§inin doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ de birlikte kutlamÄ±ÅŸtÄ±.Â Son gÃ¼nlerde Kylie Jenner ile Travis Scott, birlikte birÃ§ok yere de gittiler. Jenner da sosyal medya sayfasÄ±ndan bu gezilerle ilgili paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±.

ÃœÃ‡ YAÅžINDA BÄ°R KIZLARI VAR

Bu arada People dergisinde de genÃ§ Ã§iftle ilgili haberinde Jenner ve Scott'Ä±n tam olarak barÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Dergiye gÃ¶re iki genÃ§, ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olsalar bile birlikte vakit geÃ§iriyorlar. Bunun nedeni de kÄ±zlarÄ± Stormi. Jenner ile Scott, sÄ±k sÄ±k kÄ±zlarÄ± Stormi iÃ§in bir araya geliyorlar.

Â Ä°KÄ°SÄ° DE HAYATINA KÄ°MSEYÄ° ALMADI

Ã–te yandan Kylie Jenner ile Travis Scott'Ä±n iliÅŸkilerini bitirdikten sonra hayatlarÄ±na kimseyi almadÄ±klarÄ±na dikkat Ã§ekip Ã§iftin bir araya gelmesinin ÅŸaÅŸÄ±lacak bir durum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼renler de oldu.



Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° 2017'DE BAÅžLADI

Travis Scott ile Kylie Jenner, 2017 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±lar. O sÄ±rada Jenner Tyga ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Jenner ile Scott, ilk olarak Ã¼nlÃ¼ Coachella Festivali'nde birlikte gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ler. Daha sonra NBA maÃ§Ä±nÄ± birlikte izleyerek iliÅŸkilerini resmen duyurdular. Ä°liÅŸkilerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda Jenner hamile kaldÄ±, fakat bunu uzun sÃ¼re kamuoyunun gÃ¶zlerinden uzak tuttu.



'Ä°LÄ°ÅžKÄ°YE ARA VERDÄ°KLERÄ°NÄ°' AÃ‡IKLADILAR

Kylie Jenner ile Travis Scott, 2017 yÄ±lÄ±nda MET Gala gecesine de birlikte katÄ±ldÄ±lar. Bir yÄ±l sonra ÅŸubat ayÄ±nda kÄ±zlarÄ± Stormi dÃ¼nyaya geldi. Birlikte GQ dergisine poz verdikten birkaÃ§ ay sonra ise yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Kendileri bu durumu "iliÅŸkiye ara vermek" olarak nitelendirdiler.





HAYATIYLA Ä°LGÄ°LÄ° Ã‡ARPICI AÃ‡IKLAMALAR

Jenner ve Travis Scott, ayrÄ±lÄ±klarÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce GQ dergisi iÃ§in objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ip Ã§arpÄ±cÄ± pozlar verdi. Bu pozlar da uzun sÃ¼re gÃ¼ndemde kalmÄ±ÅŸtÄ±. Jenner o pozlarda bacaÄŸÄ±nda, Ã§ocukluÄŸundan kalan yara izini photoshop uygulamasÄ±yla sildirmeyi reddetmiÅŸti. Jenner, o yara izinin nereden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ilk kez anlatmÄ±ÅŸtÄ±.



Ã‡OCUKLUKTAN KALAN Ä°Z

Jenner'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o yara izine yol aÃ§an olay ÅŸÃ¶yle meydana geldi: O dÃ¶nemde 5 yaÅŸÄ±nda olan Kylie Jenner, ablasÄ± Kendall ile saklambaÃ§ oynarken Ã¼st kÄ±smÄ±nda keskin uÃ§larÄ± olan bir demir kapÄ±nÄ±n arkasÄ±na saklandÄ±. KapÄ± Ã§ok uzun ve kapalÄ±ydÄ±. Kendall onu bir tÃ¼rlÃ¼ bulamayÄ±nca kapÄ±nÄ±n Ã¼zerinden atlayÄ±p onun yanÄ±na gitmek istedi. Ama iÅŸte tam o sÄ±rada bacaÄŸÄ±na kapÄ±nÄ±n demir kÄ±smÄ± saplandÄ±. Olaydan sonra Kylie Jenner hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼p tedavi olsa da bacaÄŸÄ±ndaki o derin yara izi bir tÃ¼rlÃ¼ dÃ¼zelmedi.

'ZEVK' SAYISI Ä°Ã‡Ä°N Ã–ZEL POZLAR VERMÄ°ÅžLERDÄ°

GenÃ§ Ã§ift, iliÅŸkilerine ara vermeden Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce yine bir dergiye verdikleri rÃ¶portaj ve fotoÄŸraflarla gÃ¼ndeme oturmuÅŸtu. Jenner ve Scott, EylÃ¼l 2019'da Playboy dergisi iÃ§in ortak bir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. Kylie Jenner, Playboy dergisinin Pleasure (Zevk) temalÄ± yeni sayÄ±sÄ±na kapak pozu verdi. KÄ±zÄ±nÄ±n babasÄ± olan sevgilisi Travis Scott'Ä±n da Ã¶zel hayatlarÄ±yla ilgili sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.



KAPAK POZLARI OLAY OLDU

22 yaÅŸÄ±ndaki Jenner'Ä±n iddialÄ± pozlar iÃ§in objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Ã¶zel Ã§ekim kelimenin tam anlamÄ±yla bir "aile Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±" oldu. Jenner ile rÃ¶portaj yapan ve Ã§ekimin sanat yÃ¶netmenliÄŸini Ã¼stlenen kiÅŸi sevgilisi Travis Scott, objektifin ardÄ±ndaki kiÅŸi de Jenner'Ä±n yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±ndan Sasha Somsonova idi.





MUTLU OLDUKLARINI Ä°LERÄ° SÃœRMÃœÅžLERDÄ°

ÃœnlÃ¼ rap'Ã§i Scott, sevgilisine aÅŸk hayatlarÄ±yla ilgili sorular da sordu. Kylie Jenner bu konudaki bir soruya "AÅŸk hayatlarÄ±nÄ±n, kÄ±zlarÄ± Stormi'nin doÄŸumundan sonra Ã§ok daha iyi bir hale geldiÄŸi" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Travis Scott, dergi iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajda "BirÃ§ok insan dÃ¼nyaya gelen bir bebeÄŸin Ã§iftlerin cinsel hayatlarÄ±nÄ± yaraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eder. Ama ben bizim deneyimimizde bunun tam tersini hissediyorum" dedi. Jenner da buna "Evet, biz kesinlikle bu dedikodunun yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunun kanÄ±tÄ±yÄ±z" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.





ANNELÄ°KTEN SONRA Ã–ZEL HAYATLARI DA DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Jenner, sohbetin bu kÄ±smÄ±nda "Sen bana annelik ile cinselliÄŸin birlikte var olabileceÄŸini hatÄ±rlattÄ±n. Bu bir insanÄ±n ahlaki deÄŸerlerini kaybettiÄŸi ya da iyi bir anne olmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na gelmez" diye konuÅŸtu. Jenner, Travis Scott'Ä±n kendisinin en iyi arkadaÅŸÄ± olduÄŸunu bunun da iliÅŸkilerini olumlu etkilediÄŸini belirtti.



KAPALI KAPILAR ARDINDAÂ

Kylie Jenner,sevgilisi Travis Scott ve kÄ±zÄ± Stormi ise kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda geÃ§irdikleri zamana dair ipuÃ§larÄ± da verdi. Jenner "Ä°zinli gÃ¼nlerimizde bÃ¼tÃ¼n gÃ¼nÃ¼ Stormi ile geÃ§iriyoruz. ÃœÃ§Ã¼mÃ¼z birlikte Ã§ok eÄŸleniyoruz. Ã‡ok yÃ¼zÃ¼yoruz, Stormi yÃ¼zmeyi Ã§ok seviyor. Her zaman havuzda ya da Stormi'nin odasÄ±nda oynuyoruz. Sonra da onu alÄ±p birlikte Ã¶ÄŸle yemeÄŸine gidiyoruz" dedi. Jenner, kÄ±zlarÄ± uyuduktan sonra da yaÅŸadÄ±klarÄ± malikanenin sinema odasÄ±nda uzun saatler boyu film ya da dizi izlediklerini anlattÄ±.

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