‘Biz sevgili değil arkadaşız’ diyordu… En sonunda o da gelinlik giydi… Ünlü şarkıcının sürpriz evliliği!

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Ancak gösteri dünyasından olmayan “ünsüz” ve tuhaf meslekli “arkadaşı” Jeremy Dufrene ile kısa süre içinde el ele yakalandı.

Ünlü model Karen Elson'ın eylül ayının hemen başındaki düğününe sevgilisiyle birlikte gelen yıldız isim böylece başlarda inkar ettiği ilişkisini de dünyaya ilan etmiş oldu.





DÜNYAYI ŞOKE EDEN DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI BU SABAH ORTAYA ÇIKTI

Bu sabah haber ajanslarından gelen fotoğraflar ise Lana Del Rey’in hayranlarını şaşkına çevirdi. Bugüne kadar aşkta aradığını bulamayan ünlü şarkıcı ani bir kararla daha kısa bir süredir birlikte olduğu timsah rehberi sevgilisi Jeremy Dufrene ile evlendi.

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Çiftin sürpriz düğünü Louisiana’da, Dufrene'in popüler bataklık tekne turlarını gerçekleştirdiği nehrin kıyısında yapıldı. Lana Del Rey, rüya gibi gelinliğinin içinde damadın yanına babası Rob Grant’ın koluna girerek yürüdü.

Kimselerin haberinin olmadığı bu şok düğünde ünlü şarkıcıyı kız kardeşi Caroline ve erkek kardeşi Charlie de yalnız bırakmadı. Lana Del Rey’in bu haftanın başında evlenmek için gerekli resmi evrakları almak için başvuru yaptığı da düğün haberiyle birlikte ortaya çıktı.

Bu, 39 yaşındaki Lana Del Rey'in ilk evliliği. Daha önce evlenip boşanmış olan Jeremy Dufrene'in ise bu evliliğinden 3 çocuğu var.

"BİZ ARKADAŞIZ" DİYORDU... BİR AY ÖNCE ORTAYA ÇIKAN AŞK HEMEN NİKAH MASASINA TAŞINDI

Del Rey ve Dufrene, ilk kez geçen ay İngiltere'deki Reading & Leeds Festivali'nde el ele görülmüş ve aşk söylentileri de böyle alevlenmişti. Ancak ünlü şarkıcı daha sonra çıkıp Dufrene'in sevgilisi olmadığını, sadece arkadaş olduklarını iddia etti.

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Ancak ikilinin sadece bir ay sonra el ele ortaya çıkması bu söylentilerin doğru olduğunu kanıtladı.

İlişkileri ortaya çıkalı daha sadece 1 ay olan taze evliler Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene'in tanışıklığı aslında bundan birkaç yıl öncesine dayanıyor.





KOCASIYLA TURDA TANIŞMIŞTI

Dufrene, Louisiana'daki Arthur's Airboat Tours'da tekne kaptanı olarak çalışıyor. Ve tekne kaptanı olarak turistlere bataklıklar boyunca rehberlik ediyor ve timsahlar, balıkçıllar, ak balıkçıllar ve 300'den fazla kuş türü de dahil olmak üzere yerel vahşi yaşamla samimi bir deneyim sunuyor.

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Tur kaptanı Dufrene ve ünlü şarkıcının yolları ilk kez 2019’da Lana Del Rey bu turlardan birine katıldığında kesişmişti. Dufrene turda Del Rey’le fotoğraf çektirmiş ve kim olduğunu o anda anladığı ünlü şarkıcı için Instagram'da “Turlarımda kiminle karşılaşacağımı asla bilemiyorum ama her zaman bir zevk sevgili Lana Del Rey” yazmıştı.





AŞKLARININ NASIL BAŞLADIĞINI KİMSELER BİLMİYOR

Aşkta aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Lana Del Rey’in adı 2020’de müzisyen Clayton Johnson ile, 2022’de de Jack Donoghue ile anılmıştı. Aslında yıllar önce tanıştığı ancak aşk yaşamaya daha yeni başladığı Jeremy Dufrene'le bir anda evlenen Lana Del Rey’in timsah rehberiyle olan aşkının nasıl alevlendiği ise henüz bilinmiyor…