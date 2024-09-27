×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

‘Biz sevgili değil arkadaşız’ diyordu… En sonunda o da gelinlik giydi… Ünlü şarkıcının sürpriz evliliği!

Güncelleme Tarihi:

#Lana Del Rey#Jeremy Dufrene#Ünlü Düğünleri
‘Biz sevgili değil arkadaşız’ diyordu… En sonunda o da gelinlik giydi… Ünlü şarkıcının sürpriz evliliği
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 10:36

Buğulu sesi ve seslendirdiği hüzünlü aşk şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Lana Del Rey son haftalarda hareketlenen aşk hayatıyla gündeme gelmişti. Birkaç yıl önce tanıştığı bir “timsah turu” rehberiyle aşk yaşadığı konuşulan ünlü şarkıcı önce bu ilişkiyi inkar etti.

Haberin Devamı

Ancak gösteri dünyasından olmayan “ünsüz” ve tuhaf meslekli “arkadaşı” Jeremy Dufrene ile kısa süre içinde el ele yakalandı.

Ünlü model Karen Elson'ın eylül ayının hemen başındaki düğününe sevgilisiyle birlikte gelen yıldız isim böylece başlarda inkar ettiği ilişkisini de dünyaya ilan etmiş oldu.

‘Biz sevgili değil arkadaşız’ diyordu… En sonunda o da gelinlik giydi… Ünlü şarkıcının sürpriz evliliği

DÜNYAYI ŞOKE EDEN DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI BU SABAH ORTAYA ÇIKTI

Bu sabah haber ajanslarından gelen fotoğraflar ise Lana Del Rey’in hayranlarını şaşkına çevirdi. Bugüne kadar aşkta aradığını bulamayan ünlü şarkıcı ani bir kararla daha kısa bir süredir birlikte olduğu timsah rehberi sevgilisi Jeremy Dufrene ile evlendi.

Haberin Devamı

‘Biz sevgili değil arkadaşız’ diyordu… En sonunda o da gelinlik giydi… Ünlü şarkıcının sürpriz evliliği

Çiftin sürpriz düğünü Louisiana’da, Dufrene'in popüler bataklık tekne turlarını gerçekleştirdiği nehrin kıyısında yapıldı. Lana Del Rey, rüya gibi gelinliğinin içinde damadın yanına babası Rob Grant’ın koluna girerek yürüdü.

Kimselerin haberinin olmadığı bu şok düğünde ünlü şarkıcıyı kız kardeşi Caroline ve erkek kardeşi Charlie de yalnız bırakmadı. Lana Del Rey’in bu haftanın başında evlenmek için gerekli resmi evrakları almak için başvuru yaptığı da düğün haberiyle birlikte ortaya çıktı.

‘Biz sevgili değil arkadaşız’ diyordu… En sonunda o da gelinlik giydi… Ünlü şarkıcının sürpriz evliliği

Bu, 39 yaşındaki Lana Del Rey'in ilk evliliği. Daha önce evlenip boşanmış olan Jeremy Dufrene'in ise bu evliliğinden 3 çocuğu var.

"BİZ ARKADAŞIZ" DİYORDU... BİR AY ÖNCE ORTAYA ÇIKAN AŞK HEMEN NİKAH MASASINA TAŞINDI

Del Rey ve Dufrene, ilk kez geçen ay İngiltere'deki Reading & Leeds Festivali'nde el ele görülmüş ve aşk söylentileri de böyle alevlenmişti. Ancak ünlü şarkıcı daha sonra çıkıp Dufrene'in sevgilisi olmadığını, sadece arkadaş olduklarını iddia etti.

Haberin Devamı

Ancak ikilinin sadece bir ay sonra el ele ortaya çıkması bu söylentilerin doğru olduğunu kanıtladı.

‘Biz sevgili değil arkadaşız’ diyordu… En sonunda o da gelinlik giydi… Ünlü şarkıcının sürpriz evliliği

İlişkileri ortaya çıkalı daha sadece 1 ay olan taze evliler Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene'in tanışıklığı aslında bundan birkaç yıl öncesine dayanıyor.

‘Biz sevgili değil arkadaşız’ diyordu… En sonunda o da gelinlik giydi… Ünlü şarkıcının sürpriz evliliği

KOCASIYLA TURDA TANIŞMIŞTI

Dufrene, Louisiana'daki Arthur's Airboat Tours'da tekne kaptanı olarak çalışıyor. Ve tekne kaptanı olarak turistlere bataklıklar boyunca rehberlik ediyor ve timsahlar, balıkçıllar, ak balıkçıllar ve 300'den fazla kuş türü de dahil olmak üzere yerel vahşi yaşamla samimi bir deneyim sunuyor.

Haberin Devamı

Tur kaptanı Dufrene ve ünlü şarkıcının yolları ilk kez 2019’da Lana Del Rey bu turlardan birine katıldığında kesişmişti. Dufrene turda Del Rey’le fotoğraf çektirmiş ve kim olduğunu o anda anladığı ünlü şarkıcı için Instagram'da “Turlarımda kiminle karşılaşacağımı asla bilemiyorum ama her zaman bir zevk sevgili Lana Del Rey” yazmıştı.

‘Biz sevgili değil arkadaşız’ diyordu… En sonunda o da gelinlik giydi… Ünlü şarkıcının sürpriz evliliği

AŞKLARININ NASIL BAŞLADIĞINI KİMSELER BİLMİYOR

Aşkta aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Lana Del Rey’in adı 2020’de müzisyen Clayton Johnson ile, 2022’de de Jack Donoghue ile anılmıştı. Aslında yıllar önce tanıştığı ancak aşk yaşamaya daha yeni başladığı Jeremy Dufrene'le bir anda evlenen Lana Del Rey’in timsah rehberiyle olan aşkının nasıl alevlendiği ise henüz bilinmiyor…

Gözden KaçmasınEfsane oyuncu 83 yaşında baba olmuştu… Genç sevgiliye doğum günü jestiEfsane oyuncu 83 yaşında baba olmuştu… Genç sevgiliye doğum günü jestiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınAni kaybı dünyayı yasa boğmuştu… Ünlü şarkıcının kızı konuştu: Annemi öldüren kırık kalbiydiAni kaybı dünyayı yasa boğmuştu… Ünlü şarkıcının kızı konuştu: Annemi öldüren kırık kalbiydi!Haberi görüntüle
 
Haberle ilgili daha fazlası:
#Lana Del Rey#Jeremy Dufrene#Ünlü Düğünleri

BAKMADAN GEÇME!