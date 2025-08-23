Ne tür bir anne ve baba çocuğuna bunu yapar! Onu farklı sanmıştık... Bildiğin zengin çocuğu çıktı

Haberin Devamı

Deyim yerindeyse kameraların karşısında büyüdü ve 14 yaşına geldi... Yani artık genç kız olma yolunda ilk adımlarını atıyor.

Ailesinin üç erkeğin üzerine dünyaya gelen tek kızı olduğu için de üzerine titredi herkes. Tabii ki başta ünlü babası ve annesi olmak üzere.

Ağabeyleri de ona kol kanat gerdi...

Küçücük yaşta şöhreti bulan bu genç kız bugünlerde bambaşka bir nedenle gündemin ilk sıralarına yerleşti...

ANNESİNİN PAYLAŞTIĞI VİDEO OLAY YARATTI

Bu anlattığımız kişi David ve Victoria Beckham'ın biricik kızları Harper Seven Beckham…

Geçtiğimiz temmuz ayında 14 yaşına giren Harper, daha küçücükken annesi Victoria tarafından bir moda ikonuna dönüştürüldü.

Haberin Devamı

Kendisine şöhreti getiren Spice Girls (Baharat Kızlar) grubu dağıldıktan sonra moda sektörüne yönelen Victoria Beckham'ın tek kızı olmak kolay değildi elbette.

Harper, büyüdükçe de giyim kuşam ve süslenme konusunda annesini örnek almaya başladı...

Gözden Kaçmasın Babasından bile büyük kocası ona hayatını yaşatıyor... Onun yanında her gün bir başka çiçek açıyor Haberi görüntüle





TARTIŞMA KONUSU OLDU

Öyle ki bazen annesinin tasarımı olan kıyafetler giyiyor ve bunlar yaşına uygun bulunmadığı için eleştiri bile alıyor.

Son birkaç gündür eleştiri oklarını üzerine çekmesinin nedeni ise annesinin paylaştığı bir makyaj videosu. Ama o videoda 51 yaşındaki Victoria değil kızı Harper kamera karşısına geçti...

Aslında Victoria'nın moda markasının çıkardığı makyaj ürünlerinin tanıtımını amaçlayan videoda Harper, "benim" diyen genç kızların bile belki de bilmediği bir incelikle makyajını yaptı.

O sırada uzun ve belki de takma tırnakları ile sürdüğü su yeşili ojeler de dikkatlerden kaçmadı.

İşte onun bu görüntüleri sosyal medyada olay yarattı. Geçmişte de yaşından çok büyük giyinmekle eleştirilen birçok kişi bu kez Harper'ın "büyümüş de küçülmüş" hallerini eleştirdi. Aslına bakılırsa bu eleştirilerin hedefi Harper'dan çok annesi Victoria ve babası David oldu.

Haberin Devamı





'SAÇLARI BOYALI... TIRNAKLARI TAKMA'

Onun 14 yaşında daha çocukluktan çıkmamış bir genç gibi değil sanki çok daha büyük biri gibi davrandığını savunanlar oldu.

Bir kullanıcı "Ne tür bir anne ve baba 14 yaşındaki kızının bunları yapmasına izin verir ki" diye sordu..

Bir başkası Harper'ın saçlarını daha bu yaşta boyatmasını "Boyalı saçlar, takma tırnaklar, makyaj... Hem de 14 yaşında" diyerek eleştirdi. Hemen ardından da "Ebeveynine yazıklar olsun" diyerek bitirdi eleştirisini..

Bazı kişiler de yakında Harper'ın 20 tane dövme yaptıracağını ileri sürdü.





Haberin Devamı

'DÜNYA NE HALE GELDİ'

Birçok kişi de çağımızda sosyal medyanın insanlar özellikle de gençler üzerindeki etkisini masaya yatırdı.

Bu konuyu gündeme getiren bir kullanıcı "Ne kadar da üzücü... Dünya ne hale geldi! Artık kimse cerrah, doktor, avukat ya da bilim adamı olmak istemiyor. Herkes internet ünlüsü olma derdinde" diye yazdı.

Bir kullanıcı da "Hayatı boyunca hiç çalışmadan yaşayacak bir ünlü çocuğu daha. Kim 14 yaşında bir çocuğa nasıl makyaj yapılacağını öğretmek ister ki..." diye hem Victoria ve David Beckham'ı hem de Harper'ı eleştirdi.

Bazıları da "Biz Harper'ın eğitim görüp meslek sahibi olacağını sanmıştık. Tipik bir zengin çocuğu oldu" diyerek görüşlerini bildirdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ünlü dizinin setinde şoke eden ölüm: Final sahnesinin çekiminden hemen önce fenalaşarak hayata veda etti Haberi görüntüle





'O YAŞTAKİ BÜTÜN KIZ ÇOCUKLARI GİBİ'

Diğer yandan aslında Harper'ın birçok yaşıtından farklı olmadığını savunanlar da çıktı. Onlar da aynı yaştaki birçok genç kızın anne ya da ablaları gibi giyinip makyaj yapmaya özendiğini bunda tuhaf ya da kötü bir durum olmadığını savundu.

Bazı kullanıcılar da Harper'a "Git ve kendine bir hayat kur genç bayan. Anne ve babanın şöhretinden beslenme. Bu gelecekte sorun yaratır" diye seslendi.

Aslına bakılırsa bütün bu eleştiriler Harper Seven'a değil de annesi Victoria ve babası David'e yönelik... Çünkü sosyal medyada konuşulanlara göre çocuklarının hayat kurma yolculuğunda onlara yol gösterecek olanlar onlar.

Haberin Devamı





500 MİLYONLUK SERVETLE ÇOCUKLAR RAHAT RAHAT BÜYÜYOR

Bu arada Beckham çiftinin 500 milyon doların üzerinde bir serveti olduğunu ve üç oğullarının da onların şöhretinden faydalanarak hayat yolu çizdiğini hatırlatalım.

Aralarının bozuk olduğu büyük oğulları Brooklyn, fotoğrafçılık dahil birçok iş yaptıktan sonra son dönemde mutfak becerilerini sergilemeye yöneldi.

Diğer oğulları Romeo ve Cruz da aslına bakılırsa belirli bir meslek edinmeye çabalamadan Beckham soyadının getirisinden yararlanıyor.

Romeo modellik yapıyor... Cruz da gitar çalıp müzikal anlamda kendini geliştirmeye çalışıyor.





Harper Seven son birkaç yıldır anne ve babasının da bulunduğu etkinliklerde yaşından büyük kıyafetler giyiyor. Annesi Victoria da buna izin verdiği için eleştiriliyor.





David ve Victoria Beckham'ın tek kızı Harper, daha küçücükken bir moda ikonuna dönüşmüştü. O zamanlarda annesi de kızını aksesuar niyetine taşıdığı eleştirilerine maruz kalıyordu.