Artık tüm dünya sadeleşmeye gidiyor ama bizim Orta Doğu ruhumuz buna bir türlü müsaade etmiyor maalesef.

Nerede renkli, logolu, üzeri taşlı marka kıyafet varsa alıcıları bir biz kaldık galiba...

Anne kızın ikiz gibi bir örnek giyinmesi de başka bir konu.

Herkesin çocuk yetiştirme tarzı farklı tabii, buna hiç kimsenin söz söylemeye hakkı olmadığını düşünüyorum.

Sonuç olarak bu fotoğrafın tek ve en güzel tarafı, maskenin verdiği rahatsızlığa rağmen Hira’nın bakışları ve güzelliği.





