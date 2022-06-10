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'Biz dört kişi olduk'

#Begüm Topçu#Cantuğ Turay#Bebek
Biz dört kişi olduk

Dizi setinde başlayan aşk nikah masasına taşınmıştı, ünlü ikili ikinci çocuklarını kucakladı!

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Oyuncu Begüm Topçu-Cantuğ Turay çifti, ikinci kez anne-babalık heyecanı yaşadı. Müjdeli haberi Instagram'dan duyuran ikili, "Biz bugün 4 kişi olduk" dedi

Begüm Topçu ile kendisi gibi oyuncu olan Cantuğ Turay, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, ilk çocukları Masal'ı, 2017'de kucaklarına almıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikiliden müjdeli haber daha geldi.

Biz dört kişi olduk

"BİZ BUGÜN 4 KİŞİ OLDUK"

Mutlu çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşadıklarını duyurdu. İkinci kızlarını da kucaklarına alan çift, hastane odasında objektif karşısına geçti. İkiliden Turay, bu fotoğrafı, "Biz bugün 4 kişi olduk… Ailemize hoş geldin kızım." notuyla paylaştı.  

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ONLARI İLK KEZ BÖYLE GÖRDÜK

Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...

'Dile kolay tam 16 saat! Kalp atışları o kadar sınırdaydı ki...'

Oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nilkah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Ali, 30 Mayıs'ta dünyaya geldi. 

Hande Soral'ın 16 saat süren doğumunun detaylarını ve o güne ait görüntüleri Dr. Furkan Kayabaşoğlu sosyal medya hesabında paylaştı.

Biz dört kişi olduk

'İNANCI İNANILMAZDI'

"Hiçbir şey kolay olmuyor
Saatler süren bir emek. Dile kolay tam 16 saat...
Hande tüm bu süreç boyunca kendine hayran bıraktı bizi...
Sürecin her anında, her dakikasında bize olan inancı, uyumu inanılmazdı."

Biz dört kişi olduk

'BEN NE DERSEM O!'

 "Saatler boyunca sevgili bücürümüz Ali ‘patron’ bizlerse onun emekçileriydik.
Kasılmalarımız evde başlamıştı, daha hastaneye ilk girdiğimizde patron mesajını net vermişti: Ben ne dersem o!"

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Biz dört kişi olduk

'SABIR'

"Kalp atışları o kadar sınırdaydı ki, üzerine geçen on küsür saat boyunca bize sadece sabretmek düştü, sabırla beklemek.
Ama nasıl bir sabır!"

Biz dört kişi olduk

'BAŞARDIK HANDE!'

"An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık...
Sonunda da rahimdeki kocaman miyomumuza, boyna dolanan kordonumuza ve azıcık tombiş delikanlımıza rağmen doğumu tamamlamayı başardık."

Biz dört kişi olduk

GÜNEŞİMİZ DOĞDU

'Küçük Kadınlar' (2008-2011) dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle hafızalarda yer eden, Fulya Zenginer anne oldu.

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2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, dün sabah oğlu Milan'a kavuştu.

Biz dört kişi olduk

Zenginer, doğum sonrası ilk fotoğrafını "15 saatlik zorlu bir süreçten sonra sabah saatlerinde güneşimiz doğdu... Toparlanmaya çalışıyorum sevginizi ve dualarınızı hissediyorum " notuyla Instagram'da paylaştı.

Biz dört kişi olduk

 

TANIŞTIRAYIM NOVA!

2014 yılında Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, geçtiğimiz kasım ayında anne oldu. 

Biz dört kişi olduk

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Güzel haberi Oğulcan Kırca, Instagram sayfasından duyurdu. Kızı ve eşinin fotoğrafını paylaşan Kırca altına "Gözünden sakınır, üzerine titrersin. Nefesini kontrol eder, uykusunda izlersin. Morali düşsün her şeyden beter, bir gülümsesin ömre bedel. Bir taneydi. Şimdi ‘iki’ oldular.." notunu düştü.

Biz dört kişi olduk

Oğulan Kırca bu fotoğrafı da " İlk gün... Novazetti" notuyla paylaştı. 

BU KARENİN ÜZERİNDEN 14 YIL GEÇTİ

Mustafa Sandal 2008 yılında Emina Jahovic ile nikah masasına oturmuş, çift aynı yıl oğulları Yaman'ı kucaklarına almıştı. Yaman 14 yaşında delikanlı oldu. Mustafa Sandal, yıllar önce çekilen oğlunu kucağında uyuttuğu fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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Biz dört kişi olduk

Sandal altına "Zaman sadece bir illüzyon... İki kare arasında geçen zaman aynı bir baba yüreğinde..." notunu düştü. 

Biz dört kişi olduk

Yaman'ın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Mustafa Sandal ile Emina Jahovic'in evliliği 2018 yılında bitti. Ünlü popçu önümüzdeki yaz Melis Sütşurup ile nikah masasına oturacak. 

 

'AİLEMİZE HOŞGELDİN OĞLUM'

2019 yılında kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü ikinci kez anne oldu.

Biz dört kişi olduk

Çift, oğullarına Selim adını verdi.Bengü hastane odasında çekilen fotoğrafı "Oğlum…Ailemize hoş geldin oğlum" notu ile paylaştı.

 

İLK BULUŞMA

2017 yılında Los Angeles’ta evlenen Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Biz dört kişi olduk

2019 yılında Efehan adlı bir oğulları olan ünlü çift, kızları Alina’yı haziran ayında kucaklarına aldı. Doğum sırasında eşinin yanında olup ona destek veren Tolgahan Sayışman, minik bebeğini de ilk kez hastane odasında kucağına aldı.

'GÜÇLÜ SİNCAP'

Can Bonomo, geçen nisan ayında dünyaya gelen oğlu Roman’la çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi.

Biz dört kişi olduk

Ünlü şarkıcı o karenin altına İngilizce “Güçlü sincap Romulus” notunu düştü. Baba-oğlun bu karesi takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

'NE MENEM BİR ŞEY'

Çukur'un Cumali'si Necip Memili 2020 yılında baba oldu.

Biz dört kişi olduk

Memili, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.

OĞLUM CAN!

Mehmet Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu eşi Arzum Onan’ın oğulları Can’ı doğurmadan önce ve sonraki hallerini sosyal medya hesabından paylaştı

Biz dört kişi olduk

.Aslantuğ, eşinin bu karelerin altına “Kaptanın seyir defteri... Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var” notunu düştü.

40. GÜN HATIRASI

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, kızı Elisa'nın 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Biz dört kişi olduk

Sezin Erbil fotoğrafın altına "Kızım,kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık" notunu düştü.

 

 

 

 

 

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#Begüm Topçu#Cantuğ Turay#Bebek

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