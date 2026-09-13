‘Biz birlikte büyümüştük…’ Ünlü çiftin 20 yıllık evliliği bitti

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"Reacher" dizisinin yıldızı Alan Ritchson ve eşi Catherine, 20 yıllık evliliğin ardından ayrıldıklarını duyurdu. Çift dün akşam sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yaparak evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

"Birlikte geçen yirmi yılın ardından, Cat ve ben evliliğimizi bitirmeye ve birbirimizin hayatında farklı bir şekilde yer almaya devam etmeye karar verdik. Birlikte büyüdük. Birlikte bir hayat ve bir aile kurduk. Ve her zaman dünyamızın merkezi olacak üç harika erkek çocuk yetiştiriyoruz."

Alan Ritchson ve Catherine Ritchson ayrılık açıklamalarına "Bu yılların bizim için ifade ettiği anlamı ya da her zaman paylaşacağımız sevgi ve saygıyı hiçbir şey azaltamayacak” diye devam etti.

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"Şu anda birbirimize —ve oğullarımıza— verebileceğimiz en iyi hediye; dostluk, nezaket ve olabileceğimizin en iyisi ebeveynler olarak birlikte hareket etme kararlılığıdır" sözleriyle üç çocuklarının her zaman ön planda olacağının altını çizen ünlü çift birbirlerine yeni hayatları için alan tanımak istediklerini de söyledi.

Ayrılıklarını şimdi duyurmuş olsalar da, Tennessee'nin Williamson İlçesi'ne ait çevrimiçi mahkeme kayıtlarına göre Ritchson aslında Aralık 2025'te Catherine'e boşanma davası açmıştı.

Mayıs 2006'da evlenen çiftin üç oğlu var: 2012 doğumlu Calem, 2013 doğumlu Edan ve 2015 doğumlu Amory.

Alan Ritchson 2022 yılında "Today" programına verdiği bir röportajda, karısıyla lisedeyken bale dersinde tanıştığını anlatmıştı.

Ritchson o dönemde, Catherine'in performanslarından önce kendisine kurabiye getirdiğini söylemiş ve ardından büyük bir hayranlıkla, "Elbette ona o anda aşık oldum" demişti.

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Ritchson, Mayıs 2021'de Instagram'da paylaştığı duygusal bir gönderiyle evliliklerinin 15. yıl dönümünü kutlamış ve karısı için "Bundan tam 15 yıl önce iki genç evlendi. Başlarına ne gelirse gelsin birbirlerinin hayat arkadaşı olarak kalmaya dair o yemini ettiklerinde, önlerinde ne denli muhteşem ve bir o kadar da korkunç şeylerin uzandığından habersizdiler. Baş döndürücü zirvelere ve boğucu diplere rağmen, hâlâ el eleler. Nice 15 yıllara Catherine; seni ve birlikte biriktirdiğimiz anıları hak etmiyorum" satırlarını kaleme almıştı.

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15. evlilik yıl dönümü için bu romantik satırları yazan Alan Ritchson'ın bu yılın başlarında gerçekleşen ve önemli bir dönüm noktası sayılan 20. yıl dönümleri için herhangi bir kutlama paylaşımı yapmamış olması dikkat çekmişti.