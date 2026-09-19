Bu ailede insanın başı ağrımadan gün geçmiyor: Elimin kiriydin, yıkadım gitti!

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Son zamanlarda da bu konuda öne çıkan isimler Prens Harry ve karısı Meghan Markle.

Bir 'gürültü- patırtı' ailedeki görevlerini bırakıp ABD'ye taşınmalarının üzerinden altı yıl geçmişti ki bu sefer de ülkeye dönüşleri olay oldu.

Üstelik bu kez sadece Meghan ile Harry yok... İki çocukları Archie le Lilibet de devreye girdi.

Öyle ya da böyle Sussex çifti, aslında Kral Charles'ın da onun ilk sıradaki veliahdı Prens William'ın da hiç hoşlanmadığı bir şeyi yapıyor:

Bütün dikkatleri kendi üzerlerine çekip, gündemi meşgul ediyor.

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BU KEZ İKİ ÇOCUK HERKESTEN ROL ÇALDI

Bu kez bunca konuşulmalarının nedeni de Sussex çiftinin çocukları, 7 yaşındaki Archie ile 5 yaşındaki Lilibet'in güvenlik açığı gerekçesiyle daha ikinci günden okullarının değiştirilmesi.

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Zaten ülkeye dönüşleri büyük olay olan Meghan ile Harry bu kez de çocukları nedeniyle ailedeki herkesi gölgede bıraktı.

Harry ve Meghan, İngiltere'ye döner dönmez, yüzlerini göstermedikleri çocuklarına güvenli bir okul bulamadıkları için gündem oldu.

Öyle ki Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi William'ın büyük oğlu George'un Eton College'a başlaması bile hemen unutulup gitti bu yüzden.

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İşte bütün bunlar olurken kraliyet yorumcusu Kinsey Scofield'ın yorumuna göre William, kardeşinden ve ailesinden öylesine bıktı ki onunla bütün bağlarını tamamen kopardı.

Kinsey Schofield Unfiltered adlı podcast'i hazırlayan yorumcu, Harry'nin halktan toplanan vergilerle finanse edilen polis koruması talebinden; Kral Charles'ın "Harry ve Meghan, kraliyet ailesinde görevli üye statüsüne sahip değildir" açıklamasına kadar Sussex çifti etrafında büyüyen tartışmalara dikkat çekti.



KESİNTİSİZ GERİLİM

Schofield, "Şimdi de iki kardeşin okul değişikliği meselesi manşetlere taşınıyor. Bu tam da kraliyet ailesinin son birkaç yıldır artık geride bırakmaya çalıştığı türden, kesintisiz gerilim yaratan bir gündem" yorumunu yaptı.

Kinsey Schofield, Prens William'ın, bütün bu karmaşa içindeki durumunu ise şöyle değerlendirdi: "Bu aşamada o da artık kardeşiyle ilgili sorunlardan elini eteğini çekti. Koruması gereken kendi ailesi ve konumundan kaynaklanan sorumlulukları var."

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Yorumcu, Kate ile William'ın, yatılı okula başlayan oğulları George'un durumuyla; Meghan ve Harry'nin iki çocuğunun durumuna yaklaşımı arasındaki zıtlığa da dikkat çekti.

Harry ve Meghan'ın çocuklarının okul karmaşası sırasında Kate ve William'ın büyük oğlu George'un Eton'a başlaması da gölgede kaldı.



ONLARIN DA KENDİ HAYATI VAR

"Kate ile William, Prens George Eton’da önemli bir yeni aşamaya başlarken kendi çocukları için istikrar sağlamaya çalışıyorlar" dedi.

Bunun hemen ardından da Sussex çocuklarının okul değişikliği dramasının hiç istenmeyen; dikkat dağıtıcı bir unsur olduğunun altını çizdi.

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Yine onun değerlendirmesine göre Kate ile William, Meghan ve Harry ile kesin sınırlar çizmeleri gerektiğine inanıyor. Üstelik bunun için de vakit kaybetmeye hiç niyetleri yok.



HER ŞİKAYETE YANIT VERMEK İSTEMİYOR

Kinsey Schofield "William, Harry ve Meghan'ın her türlü şikayetine veya tartışma yaratan çıkışına yanıt verme döngüsünün içine yeniden çekilmekle ilgilenmiyor" diye durumu değerlendirdi.

Uzman yorumcuya göre William ile babası Charles'ın, Harry'ye yaklaşımı elbette birbirinden farklı.

Kral Charles, ne yaparsa yapsın hala Harry'nin babası. Bu yüzden küs de olsalar işin duygusal bir boyutu var.

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Ama William için aynı durum söz konusu değil. Üstelik Galler Prensi gerektiğinde çok katı ve pratik çözümlere yönelebiliyor.



ÇOCUKLARININ GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE ETTİLER

Ağustos ayında uzun bir süre yaşamak için İngiltere'ye dönen Meghan ile Harry, çocuklarını bir okula kayıt ettirdi.

Fakat iki kardeşin okula gidişi sırasında yoğun trafiğe takılması Archie ve Lilibet ile ilgili güvenlik endişelerini ortaya çıkardı.

Bunun üzerine iki kardeş hemen ikinci gün başka bir okula alındı.

Bu arada Sussex ailesinin nerede yaşadığı açıklanmadı. Sadece zengin ve ünlülerin yaşadığı Cotswolds'da olduklarına dair bir söylenti var.