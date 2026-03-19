Bitmeyen kaprisleriyle herkesi yıldırdı, anlaşmaları elinden kaçırdı… Şimdi küçük kızını kendi reklamı için kullanıyor

Haberin Devamı

En büyük hayali Prens Harry’yle birlikte kendilerine ait bir imparatorluk kurmak, hem çok şöhretli hem de çok sevilen biri olmaktı. Bununla birlikte akacak milyonların hayalini kurmaktan da hiç vazgeçmedi.

Ancak bu yolda sürekli olarak engellere takıldı, kimseler onu beklediği gibi bağrına basmazken yaptığı anlaşmalar bir bir bozuldu, yaptığı televizyon programı da beğenilmedi.

Meghan ve Harry, 2020’de ABD’ye taşındıklarında Netflix’le imzaladıkları anlaşma kanal tarafından iptal edildi. Çift bu dijital platform için Harry ve Meghan adında bir belgesel hazırlamış ve bu yapım çok ses getirmişti.

Haberin Devamı

Ardından Harry, kendi hayır kuruluşları ve polo sporuyla ilgili başka yapımlara imza attı ancak bunların sonu hüsran oldu. Meghan kendine çok güvenerek kanalla bir yemek ve yaşam tarzı programı hazırlamaya başlamıştı.

Bu yapım da iki sezonun ardından rafa kalktı… İzlenme rakamları beklendiği gibi değildi ve kanal çifte ödediği milyon dolarların karşılığını alamadı.

Maghan Markle bu kanalla hazırladığı program devam ederken bir yandan da As Ever adında bir şirket kurmuş; burada kendi yaptığı reçellerden çok çeşitli yaşam tarzı ürünlerine kadar birçok şey satmaya başlamıştı.

Hazırladığı yemek programı da kendi markasına sponsor oluyor, bu ortaklık Meghan’ın reklamı için işe yarar bir araç oluyordu. Düşesin gözünü kararttığı söylenen şöhret ve para hırsıyla birleşen bitmeyen kaprisleri sonunda tüm hayallerini elinden aldı.

Haberin Devamı

Kanal onunla daha fazla çalışmak istemedi, şımarıkça diye nitelendirilen tavırları yanında çalışanları bıktırdı ve en sonunda bunca kaprisin karşılığında ortada elle tutulur bir başarı da olmayınca anlaşmalar iptal edildi.

Bir kez daha her şeyi eline yüzüne bulaştıran düşes yine çareyi çocuklarında buldu… Son dönemde onları reklam malzemesi yaptığı için kocası Prens Harry’yle şiddetli kavgalar yaşadığı söylense de…

Meghan Markle, Netflix ortaklığının sona ermesinin ardından kızı Lilibet ile birlikte yeni As Ever koleksiyonunu tanıttı. Meghan Markle ve kızı Prenses Lilibet, dün As Ever ile lüks çiçek tedarikçisi High Camp Supply arasındaki iş birliğini tanıtmak için birlikte poz verdi.

Haberin Devamı

4 yaşındaki Lilibet, Instagram'da Markle'ın ellerini tutarken elinde büyük beyaz bir çiçek tutarken görüntülendi. Küçük kızın yüzü kadrajda görünmese de, Lilibet'in uzun, kızıl saçları omuzlarından aşağı dökülürken beyaz bir elbise giydiği görülebiliyordu.

Meghan zaten bu reklam çekiminin kamera arkası görüntülerini hemen kendi kişisel Instagram hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.

Artık kraliyet ailesinin sıkı kurallarına tabi yaşaması gerekmediği için sosyal medyayı yoğun şekilde kullanamaya başlayan Meghan sık sık eşi Harry’yle aşk pozlarını ya da iki çocuğu Prens Archie ve Prenses Lilibet’le mutlu hayatlarını paylaşıyor.

Haberin Devamı

İki çocuğunun yüzünü göstermemeye dikkat eden Meghan çocuklarının babalarınınkine benzeyen kızıl saçlarını göstermeyi ise hiç ihmal etmiyor. Meghan Markle ilk hamilelik günlerinden beri bu konuda tatsız söylentilere konu olmuştu.

Çiftin ilk çocukları daha dünyaya gelmeden saray içinde doğacak bebeğin “ten rengi” tartışma konusu olmuş, daha doğrusu Meghan ve Harry kraliyet ailesi içindeki üst düzey kişilerin ırkçı şekilde bu konuyu gündeme getirdiğini iddia etmişti.

Annesi siyah olan Meghan’ın Harry’den doğacak çocuklarının ten renginin “koyu” olması ihtimalinin saraydakileri rahatsız ettiğini iddia eden Harry ve Meghan çifti İngiltere’den kaçma sebeplerinden birinin de bu ırkçı muamele olduğunu söylemişti.