Bitmeyen düğünde üçüncü gün… Karı koca olarak ilk pozlarını verdiler: En sonunda evlendik!

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Dünyanın en ünlü yıldızlarının akın ettiği düğün cuma akşamı yapılsa da şehre çarşamba ve perşembe gününden akın eden konukların büyük bir kısmı hâlâ Venedik’ten ayrılmış değil.

Kutlamaların üç gün üç gece sürdüğü bu yılın olayında düğünden önce yapılan partilere bir de dün akşam düğün sonrası yapılan “pijama” partisi eklendi.

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez cuma akşamki düğünün ardından dün Venedik sokaklarında karı koca olarak ilk turlarını attılar

Düğüne gelen konuklar gecenin temasına uygun şekilde pijama ya da geceliğe benzeyen ancak her biri yine öneli tasarımcıların elinden çıkmış görkemli ve pahalı kostümlerle geldi.

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Dün akşam verilen bu son partiyle birlikte düğün kutlamaları da sona ermiş oldu ve Venedik’e akın eden ünlüler birer birer şehirden ayrılmaya başladı.

Bu üç gün boyunca İtalya’nın kanallarıyla ünlü bu su üstünde kurulu şehrinde telaş ve kalabalık hiç eksik olmadı.

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in düğünü çok ilgi çekse de düğünün burada yapılmasının şehre zarar verdiğini düşünen Venedik halkı hafta sonu boyunca sürekli olarak protesto eylemleri yapmaya devam ettiler.

Cuma akşamki düğünün ardından dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Jeff Bezos ve yeni eşi Lauren Sanchez dün Venedik sokaklarını ilk kez evli bir çift olarak gezdiler.

Üç gün üç gece süren kutlamaların ardından düğünün ünlü konukları yavaş yavaş Venedik'ten ayrılmaya başladı

Gazetecilere bol bol el ele poz veren taze evliler bir barı kapatarak burada da çılgınlar gibi eğlendiler.

Jeff Bezos ve Lauren Sánchez, Bellini'nin doğum yeri olarak bilinen ve ünlülerin gözde mekanı olan İtalya'nın Venedik kentindeki ikonik Harry's Bar'da karı koca olarak ilk kez eğlendiler.

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Ernest Hemingway'den George Clooney'e kadar herkesin gözdesi olan Harry's'in, çift ve arkadaşları Usher ve Tommy Hilfiger'ın öğle yemeği yemesi için kapatıldığı duyuldu.

Üç günlük düğün boyunca protestolaer da devam etti

Etkinlik çevresinde güvenlik önlemleri sıkıydı ve polis tüm lüks parti mekanlarını korudu.

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez çifti üç günlük düğün kutlamaları boyunca kendi kaldıkları ve konuklarının konakladığı Venedik’in en lüks iki oteli Aman ve Gritti Palace'taki tüm odaları kiralarayak bu iki mekanı tamamen kapatmış oldu.

Leonardo DiCaprio'nun kız arkadaşı, ünlü İtalyan model Vittoria Ceretti

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Aylar öncesinden Aman'da rezervasyon yaptırmış olan konuklar, çift ve ünlü arkadaşları geldiğinde otelden çıkarılmıştı. Otel Aman, konukları St. Regis'e yerleştirdi ve oradaki konaklama masraflarını karşıladı.

BEĞENİLMEYEN GELİNLİĞİ SIRRI ORTAYA ÇIKTI Düğünün en çok merak edilen kısmı Lauren Sanchez’in giyeceği gelinlikti. Sanchez’in gelinlik konusunda efsane moda otoritesi Anna Wintour’dan yardım aldığı söyleniyordu. Lauren Sanchez’in gelinliği Dolce&Gabbana’nın tasarımıydı. Düğüne basın alınmadığı için gelinliği herkes Lauren Sanchez’in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflardan görmüş oldu. Birçok kişi gelinliği demode buldu ve beğenmedi. Bu tercihin sebebi ise daha sonra ortaya çıktı. Dolce&Gabbana ve Lauren Sanchez gelinlik için ilhamı İtalyan sinema efsanesi Sophia Loren’den almıştı. Gelinlik Sophia Loren ve Cary Grant’in oynadığı 1958 yapımı Houseboat filminde Sophia Loren’in giydiği gelinlikten ilham alınarak dikildi ve neredeyse bu gelinlikle aynıydı…

61 yaşındaki Bezos ve 55 yaşındaki Sanchez, cuma akşamı San Giorgio Maggiore'de “Evet” diyerek evlendiler.

Andrea Bocelli'nin oğlu Matteo Bocelli ve pop yıldızı Ellie Goulding, Oprah Winfrey, Gayle King, Barry Diller, Jerry Seinfeld, Jessica Seinfeld ve Huma Abedin gibi konuklar düğünde sahne aldı.

Kris Jenner ve kızları Kylie ile Kendall Jenner

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Bu üç günlük Venedik macerası boyunca basının alınmadığı tek yer olan düğün için bir konuk “Sıcak, samimi ve sevgi doluydu. Tıpkı bir masal gibiydi” yorumunu yaptı…