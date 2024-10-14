Bitmeyen askerliği çok sevdi... Babasının erkek evlâdı yok ama ne gam!

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Son bir yıldır ise kelimenin tam anlamıyla "çakı gibi" bir asker oldu... Bu özelliği sayesinde de ailesinin en çok ilgi çeken, en geniş hayran kitlesi bulunan üyesine dönüştü...

Geçen hafta sonu bir etkinliğe katıldı, kamera karşısına çıktı. Yine milyonların gözü onun üzerindeydi.

ASKERİ TÖRENİN YILDIZI OLDU

Eğer onun her hareketini, hayatındaki her gelişmeyi yakından takip eden hayranlarından biriyseniz, İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Leonor'dan söz ettiğimizi anladınız bile...

Geçen yıl ekim ayında 18 yaşına giren Leonor, bir buçuk yıldır da askeri eğitimi alıyor. Önce Zaragoza Askeri Akademisi'nde kara kuvvetleri eğitimi gören Leonor, ardından kısa bir mola verdi. Yaz tatili bitince de bu kez deniz kuvvetlerindeki eğitimine sıra geldi.

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Yaz aylarında kardeşi Sofia ile birlikte Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nda ülkesini temsil eden Leonor, önceki gün de ülkesinin önemli askeri etkinliklerinden birinde annesi Kraliçe Letizia ve babası Kral Felipe ile birlikte konuklarını ağırladı.

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Geçen sene üzerinde kara kuvvetlerinin yeşil üniforması bulunan Leonor bu kez denizci olduğunu belirten lacivert üniformasını giydi.

Uzun sarı saçlarını yine arkasında topladı, yerine göre yüzünden kimi zaman gülümsemesini kimi zaman da ciddi ifadesini eksik etmedi.

Her ne kadar törende anne ve babası yanında olsa da onları bile gölgede bıraktı. Bu arada babası Kral Felipe'nin, tören boyunca kızına yönelttiği gurur dolu bakışlar da dikkatlerden kaçmadı.

Prenses Leonor, ülkesinin ulusal gününde bir yandan da tarih yazdı. İlk kez babası Felipe ile birlikte selamlaşmaya katıldı.

Kendilerine ayrılan locada Felipe ve Letizia ile yan yana oturan Leonor, tıpkı babası gibi ayağa kalkarak önünden geçen askeri birlikleri selamladı. Sonra da Madrid'deki kraliyet sarayında düzenlenen resepsiyonda ev sahipliği yaptı.

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Leonor o gün babası Felipe ile birlikte ülkelerine hizmet ederken trajik bir şekilde hayatlarını kaybedenler anısına defne yapraklarından oluşan bir de çelenk koydu.

Kral Felipe ile büyük kızı Leonor'un tören boyunca birbirlerine bakışları da kameralara yakalandı. Hiç erkek çocuğu olmayan Felipe'nin bakışlarında, zamanı geldiğinde tahtını bırakacağı veliaht kızına olan güven ve gurur okunuyordu. Leonor'un gözlerinde ise babasına duyduğu derin sevgi.





Leonor, bu yaz yalnız başına ilk kez yurt dışı geziye çıktı. Komşu ülke Portekiz'e gitti ve resmi bir törenle karşılandı.

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Prenses Leonor, son dönemde dünyanın en iyi giyinen ve en çok ilgi gören ünlü kadınlarından biri olan annesi Kraliçe Letizia'yı bile gölgede bırakmaya başladı.

HAYRANLARINA GÖRE ASKERLİK ONA YARADI

Zamanı geldiğinde ülkesinin tahtına geçecek olan Leonor, özellikle de askeri eğitimine başladıktan sonra dış görünüşünden duruşuna çok değişti.

Yeni yetmelik çağlarında fazla kiloları yüzünden eleştiri alan Leonor gördüğü eğitim sırasında bundan kurtuldu.

Daha sağlıklı ve daha formda bir görüntü sergilemeye başladı. Zaten hayranlarına göre de Leonor'a askerlik çok yaradı.

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Artık usul usul kendi kanatlarıyla uçmaya başlayan Prenses Leonor, geçen yaz ilk kez yalnız başına bir uluslararası geziye çıktı. Çevreyi koruma ve iklim doeğişikliği konularında bir etkinlik için komşu ülke Portekiz'i ziyaret etti. Orada da resmi bir törenle karşılandı.

Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nda da kardeşi Sofia ile birlikte İspanyol sporcuların müsabakalarını takip etti, onlara kaldıkları kamplarda ziyarette bulundu.

TAHTA GEÇİNCE TARİH YAZACAK

Avrupa'da babalarının tahtlarına geçecek veliaht prensesler kuşağından olan Leonor, günü geldiğinde 150 yıl sonra bir tarih yazmış da olacak.

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Ama bunun nedeni sadece tahta geçmesi olmayacak.

Leonor, tahta geçtiği gün ülkesinin son 150 yılında hükümdar olan ilk kraliçe olacak. Tıpkı bugün "dünyanın tek gerçek kraliçesi" olarak anılan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe gibi.

Son olarak bundan önce Leonor'un dört kuşak öteden büyük büyükannesi Isabella II bu görevi üstlenmişti.

Doğuştan prenses yani kraliyet ailesinin soyundan gelen hükümdar kraliçe Isabella, 1833 yılında tahta çıkmış ve 1868 yılına kadar bu görevini sürdürmüştü.

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Aslına bakılırsa Prenses Leonor ve hatta kardeşi "yedek prenses" Sofia, son yıllarda tatsız olaylarla sarsılan İspanyol kraliyet ailesi için bir can simidi oldu.

Leonor'un dedesi, eski kral Juan Carlos'ın adının karıştığı yolsuzluklar, karısı Sofia'yı herkesin gözü önünde aldatması... Hatta bu yüzden tahtını oğlu Felipe'ye beklenenden daha erken bırakıp Abu Dabi'de yaşamaya başlaması...

Son olarak Kral Felipe'nin karısı Kraliçe Letizia'nın eski sevgilisinin ortaya attığı "Letizia hamileyken bile benimle görüşüyordu" söylentileri... İşte bütün bunlar ailenin hem ülkedeki hem de dünyadaki itibarını sarsmıytı ki bir anda Leonor yıldız gibi parlamaya başladı.

AİLENİN VİTRİN YÜZLERİ

Elbette İspanyol kraliyet ailesi bütün bu iddialara yanıt vermedi. Hiçbir şey olmamış gibi hayatını sürdürdü. Sonuç olarak bu yıl Kral Felipe'nin tahta çıkışının 10'uncu yıl dönümü kutlamaları bütün bu iddiaların gölgesi altında başladı.

Her ne kadar İspanyol kraliyet ailesi Letizia'nın sadakatsizliğine dair iddialara doğrudan yanıt vermemiş olsa da bu konuda da gerekli adımları attı.

Ailenin geleceği olan bir yüzü "vitrine sürdü." Yani Felipe ile Letizia'nın büyük kızı, geleceğin kraliçesi Prenses Leonor, planlı bir şekilde ön plana çıkarıldı. Böylece Bourbon ailesi, bu iki genç prenses sayesinde ülkesinin gelecek nesilleriyle de arasında bir köprü kurdu.

ONA GÖSTERİLEN İLGİ AİLESİNİN DE HOŞUNA GİDİYOR

Leonor'un, geçen yıl kutlanan 18'inci doğum gününden hemen önce halkın gözü önüne daha çok çıkmaya başlaması ve daha aktif roller üstlenmesi de bunun bir parçası.

Bir yandan adım adım askeri eğitimini gören bir yandan da görevlerini aksatmayan Leonor, son yıllarda ailesi hakkında ortalarda dolaşan ve aslında sadece bir kraliyet ailesine değim kimseye yakışmayacak iddialara karşı ailenin etkili bir silahı.

Sadece kraliyet uzmanlarına göre değil bu konuyu takip eden birçok kişiye göre de Leonor'un bu kadar ön plana çıkarılması bir tesadüf değil.