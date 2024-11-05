Biten evliliğinin ardından ağzını bıçak açmamıştı… İş başka aşk başka! Eski karısını övmelere doyamadı

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O ilk nişandan tam 20 yıl sonra muratlarına erip evlendiler. Ancak iki yıl süren bu evlilik boyunca da sık sık asık suratlarıyla, kavga ederken ve birbirlerine bağırırken çekilmiş fotoğrafları manşetleri süsledi.

"BU EVLİLİK YÜRÜMEZ" DİYENLER HAKLI ÇIKTI, 2 YILDA BOŞANDILAR

Kırmızı halılarda, galalarda, ödül törenlerinde hep aşk pozları verseler, birbirlerine hayran hayran bakıp kameralara gülümseseler de evliliklerinin aslında yolunda gitmediği iddiaları hiç gündemden düşmedi.

Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in 2000'lerin başından bugünlere taşıdıkları peri masalı ne yazık ki mutsuz sonla bitti

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Ve ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in evlilikleri tam da ikinci yıl dönümlerinde sona erdi.

BİRİ ŞÖHRETİNİ ÇOK SEVDİ, DİĞERİ HEP KAMERALARDAN KAÇTI

Ne ihanet ne de aşksızlık, bu evliliğin bitme sebebi aslında iki ünlü yıldızın hayattan istedikleri şeylerin bir türlü birbirini tutmaması, Lopez’in şöhret ve spot ışıklarına olan düşkünlüğü ortadayken Ben Affleck’in ise tam tersi tüm bunlardan nefret etmesi olarak görüldü.

Jennifer Lopez ayrılıktan sonra açıklama yapan ilk taraf olmuştu

Yıllar önce yarım kalan hayallerini tamamlamak istemiş olsalar da hayattan bambaşka şeyler isteyen ünlü çift en sonunda ayrı yollara gitti.

20 Ağustos’ta gelen ayrılık haberinin ardından boşanma davasını açan taraf olan Jennifer Lopez sessizliğini bozan ilk taraf oldu.

"BEN AYNI HATAYI ÇOK KERELER YAPTIM"

Ben Affleck’e olan aşkının onu yanılttığını ve gerçekleri görmesini engellediğini söyleyen yıldız isim “Daha eksiksiz bir yaşam istiyorsanız, eksiksiz olmalısınız. Kendi başınıza iyi olmalısınız. Bunu öğrendiğimi sanıyordum ama öğrenememişim. Teşekkürler Tanrım. Bu kadar uzun sürdüğü için özür dilerim. Bunu bana birçok kez yapmak zorunda kaldığın için üzgünüm. Bunu iki ya da üç kez önce öğrenmeliydim. Ama ancak şimdi anladım” diyerek bu evlilikle ne büyük bir hata yaptığını itiraf etti…

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Boşanma haberlerinden sonra bir kere Lopez’le bir araya gelen, onun dışında hep çocukları ya da eski eşi Jennifer Garner’la görüntülenen Ben Affleck ise konuyla ilgili suskunluğunu ağzını bıçak açmazcasına korudu. Ve tek bir açıklama bile yapmadı.

Ben Affleck de sonunda aylar süren sessizliğini bozdu ve eski karısıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada onun oyunculuk performansını övdü

Ta ki bugüne kadar… Ben Affleck uzun aylar sonra ayrıldığı karısı Jennifer Lopez’den ilk kez bahsetti. Hem de büyük övgülerle!

İLK KEZ KONUŞTU... ESKİ KARISINI ÖVMELERE DOYAMADI

Usta aktör, Jennifer Lopez'den boşanmasının yeni filmi Unstoppable'ı etkilememesini ya da eski karısının gösterim tarihi yaklaşan filmdeki performansıyla hak ettiği övgüyü almasını engellememesini sağlamaya kararlı.

Boşanmanın üzüntüsünü üzerinden atan Jennifer Lopez şu sıralar yeni filminin tanıtımı için harıl harıl çalışıyor

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52 yaşındaki aktör, 2021 yılında 55 yaşındaki Lopez’le aşkını yeniden alevlendirdi, ancak iki yıllık evliliklerinin çöktüğüne dair aylarca süren spekülasyonların ardından Lopez ağustos ayında boşanma davası açtığında hayranlarının kalbi kırıldı.

Ben Affleck ve Matt Damon sadece çok yakın dost değil aynı zamanda iş ortağı: İkilinin yapım şirketi son yıllarda birçok başarılı filme imza attı... Jennifer Lopez'in başrolünü oynadığı son filmi de buna dahil

Çift hala boşanma şartlarıyla ilgili uğraşmaya devam etse de iş ilişkileri sürüyor. Jennifer Lopez’ib başrolünü oynadığı yeni filminin yapımcısı eski kocası Affleck ve onun en yakın arkadaşı Matt Damon’ın şirketi.

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FİLM DEVREYE GİRİNCE İŞLER DEĞİŞİR: ESKİ KARIM MUHTEŞEM

Pazar günü, Affleck ayrılıklarının ardından sessizliğini bozarak JLo 'nun bu filmdeki “muhteşem” performansını övdü. Ünlü aktöre yakın bir kaynak “Ben, Durdurulamaz filminin büyük bir hit olmasını ve JLo'nun bu filmle hak ettiği kadar çok ödül almasını istiyor” dedi.

Affleck aslında Jennifer Lopez hakkında konuşup onu överken bir yandan da para koyduğu filmi gişede başarılı olsun istiyor...

Söylenenlere göre Ben Affleck Jennifer Lopez’le aralarındaki ilişkinin filmi ve onun performansını zedelemesini istemiyor ve yapımcısı olup para koyduğu bu filmin kendi başına ayakta durmasını arzu ediyor.

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HER ŞEY "MEDENİCE" YAŞANSIN İSTİYOR

Medyanın karşınına ne zaman çıksa Jennifer Lopez’le ayrılığıyla ilgili sorularla karşılaşacağını bilen Ben Affleck’in onunla mümkü olabileceği kadar “medeni” kalmak istediği söyleniyor.

Ünlü çiftin verdiği aşk pozları artık geçmişte kaldı...

Usta aktör de bunun ilk adımını eski karısının oyunculuk performansını överek atmış oldu… Ve anlatılanlara göre bu yorumlar ayrılmalarından beri onun hakkında söylediği ilk şey olmakla kalmayıp aynı zamanda son şey de olacak…