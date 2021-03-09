MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBirol Güven: Rasim Öztekin'le son projemiz çalışmamaktı
GeriMagazin Birol Güven: Rasim Öztekin'le son projemiz çalışmamaktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 09.03.2021 - 18:08 | Son Güncelleme:

Birol Güven: Rasim Öztekin'le son projemiz çalışmamaktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Birol Güven: Rasim Öztekin'le son projemiz çalışmamaktı

Rasim Öztekin'in Seksenler dizisinde uzun yıllar beraber çalıştığı senarist Birol Güven, usta isimle ilgili bir açıklama yaptı. Birol Güven, Rasim Öztekin'le projelerinden söz etti.

Seksenler dizisinin usta oyuncusu Rasim Öztekin, 62 yaşında kalbine yenik düştü.

Rasim Öztekin'in Seksenler dizisinde uzun yıllar beraber çalıştığı senarist Birol Güven, usta isimle ilgili bir açıklama yaptı:

"Rasim Öztekin sadece ölünce değil, yaşarken de arkasından iyi konuşulan çok özel bir insandı. Ülkemizin ortak bir değeriydi. Benim için de ailecek çok yakın görüştüğüm, çocuklarımın elinde büyüdüğü bir dosttu. İyi günde kötü günde hep yanımdaydı. Onunla çok özel projelerimiz vardı. Projelerimiz ne bir dizi, ne de bir filmdi. Projemiz çalışmamaktı. Bundan sonra çalışmayıp, gezecektik. Gidilecek bir restoran listesi vardı elimizde. Hiçbirini gerçekleştiremedik. Mekanı cennet olsun."

Birol Güven: Rasim Öztekinle son projemiz çalışmamaktı
Rasim Öztekin, Mandıra Filozofu filminde...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi