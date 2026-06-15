Birlikte olabilmek için ikisi de yuvalarını yıkmıştı… Skandal aşkın kahramanları Roma kaçamağında yakalandı

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Ewan McGregor ve eşi Mary Elizabeth Winstead Roma’nın tarihi güzelliklerini gezip, Vatikan’ı ziyaret ettikten sonra kahve içerek yorgunluk attı.

İkili oldukça neşeli ve mutlu görünüyordu ve kahve içerken bir yandan da sarmaş dolaş olup öpüşürken paparazzilere yakalandılar.

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Star Wars, Trainspotting ve Moulin Rouge filmlerinin yıldızı Ewan McGregor ve Fargo, 10 Cloverfield Lane ve Birds of Prey gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Mary Elizabeth Winstead de Hollywood’daki birçok çift gibi sette tanışmıştı.

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Birlikte rol aldıkları Fargo dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ünlü aşıklar 2017’de başlayan bu ilişkiyi 2022’de nikah masasına taşıdılar.

Çiftin Laurie adını verdikleri oğulları Haziran 2021'de, onlar evlenmeden önce doğmuştu. Laurie, Mary Elizabeth Winstead'in ilk çocuğu, Ewan McGregor'ın ise önceki evliliğinden Clara, Jamyan, Esther ve Anouk adında dört kızı var.

Bir evleri Los Angeles’ta, bir evleri de Ewan McGregor'ın memleketi olan İskoçya’da olan çift bu iki ev arasında mekik dokuyarak yaşıyor. Dizi ve film çalışmaları sırasında ABD’ye gitseler de hayatlarını İskoçya’da gözlerden uzak şekilde, doğayla iç içe yaşamayı tercih ediyorlar.

Ünlü çiftin evlilikle sonuçlanan aşkı aslında büyük bir Hollywood skandalıyla başlamıştı.

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Tanıştıkları dizinin seti başladığında ikisi de başkalarıyla evliydi... Bu yeni aşk Ewan McGregor’un 22 yıllık eşi ve 4 kızının annesi olan Fransız yapım tasarımcısı Eve Mavrakis’ten, Mary Elizabeth Winstead’in de 2010’da yılında evlendiği yönetmen Riley Stearns’den ayrılmasına neden oldu.

İkisi de evliyken başlayan ilişkileri ve aralarındaki büyük yaş farklı aylarca dedikodu sayfalarından inmeyen Ewan McGregor ve Mary Elizabeth Winstead, aşkları ortaya çıkınca peş peşe eşlerinden ayrıldılar.

Yine de bu aşkın ihanetle başlaması uzun süre dillerden düşmedi.

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Ewan McGregor’un en büyük kızı Clara, babası annesini ve kardeşlerini Mary Elizabeth Winstead için terk ettiğinde Winstead’le ilgili korkunç paylaşımlar yapıyordu.

Clara McGregor, babasının sevgilisi Mary Elizabeth Winstead için “bir çöp parçası” demiş ve onu anne ve babasını ayırmakla ve tam bir pislik olmakla suçlamıştı.

2018’de yapılan bu sosyal medya paylaşımında babasının sevgilisi için “Dünyadaki en güzel ve yetenekli kadın” demesini alaya alan kızı Clara “Oh adamım hepiniz hayal görüyorsunuz. Kız bir çöp parçası” yazmıştı.

Usta aktörün eski eşi Eve ise boşanmalarını sadece “hayal kırıklığı ve üzüntü verici” olarak nitelendirmiş, ihanete uğradığından hiç bahsetmeyerek “Benim asıl endişem dört çocuğumuzun iyi olması” demekle yetinmişti.

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Aradan geçen yıllarda bu skandallarla anılan aile giderek sakinleşti, herkes durumu kabullendi ve Ewan McGregor’un kızları da görünen o ki babalarını affetti.

2024’e girerken bu büyük aile eski ve yeni eş ve toplamda 5 çocuk bir araya gelmiş, yeni yılı birlikte kutlamış ve mutluluk fotoğrafları paylaşmıştı. Dünkü törende de Mary Elizabeth Winstead ve Clara McGregor’un verdiği mutlu mesut pozlara bakılırsa herkes ihanet skandalını unutup hayatlarına devam etmeye karar vermişti…

Ewan McGregor’un Hollywood Şöhretler Kaldırımı’ndaki yıldızına kavuştuğu kutlamada da eşi ve ilk evliliğinden olan kızları bir araya gelerek dostluk pozları vermişti.