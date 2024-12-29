Birlikte karlarda yuvarlandılar… Ünlü oyuncunun torun neşesi

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Demi Moore ve üç kızı yılbaşı tatillerini ünlü oyuncunun Idaho'daki rüya gibi çiftlik evinde geçirirken, Moore ve Bruce Willis’in en küçük kızları Tallulah da hafta başında burada, müzisyen sevgilisi Justin Acee ile nişanlanmıştı.

Demi Moore ve Bruce Willis'in en küçük kızları Tallulah bu haftanın başında nişanlandı

Demi Moore bu sevinçli haberi sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra en büyük kızı Rumer Willis’in bir buçuk yaşındaki kızı Louetta’yla karlarda yuvarlanıp oynadıkları hallerini Instagram hesabından yayınladı.

Demi Moore en büyük kızı Rumer'ın kızı, ilk torunu Lou ile karda oynadıkları neşeli anları sosyal medya hesabından paylaştı

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Demi Moore’un aile içinde Lou adıyla çağırılan ilk torunuyla neşe içinde kar oynadığı görüntüleri hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Moore, 5,6 milyon takipçisiyle paylaştığı gönderisinin başlığına “Lou ile kar günleri” yazdı.

Yıldız oyuncu birkaç ay önce anneanne olmanın kendisini ne kadar mutlu ettiğini anlatırken küçük Lou'nun kendisine Yunanca “Büyükanne” anlamına gelen “Yaya” dediğini açıklamıştı.

62 yaşındaki Moore ve 69 yaşındaki Bruce Willis 1987'den 2000'e kadar evli kaldılar ve boşandıktan sonra da hep dost kalmaya devam ettiler. Çiftin Rumer, Scout ve Tallulah adındaki üç kızları da artık 30 yaşını geçti ve hepsi de kendilerine birer hayat kurdu.

Demi Moore ve Bruce Willis çifti uzun yıllar önce boşanmış olsalar da aralarındaki dostluk ve yakınlık hep devam etti

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Bruce Willis ve geniş ailesi, son iki yıldır tedavisi olmayan ve yaşamını tepetaklak eden frontotemporal demans ve afazi hastalıklarıyla mücadele ediyor.

Ve bu mücadelede de efsane aktörün eski eşi Demi Moore ve üç yetişkin kızları, şu anki eşi Emma Heming ve iki küçük kızlarına büyük bir destek veriyor.

Bruce Willis, Demi Moore’dan ayrıldıktan sonra, 2009’da 46 yaşındaki İngiliz model Emma Hemming ile evlenmişti. Çiftin 12 yaşında Mabel ve 10 yaşında Evelyn adını verdikleri iki kızları var.

Eski eşlerin ilk torunu Louretta Nisan 2023'te, aile zorlu zamanlardan geçerken doğdu

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Bruce Willis’in beynini etkileyen ve hafızasının yavaş yavaş yok olmasına yol açan hastalığıyla mücadelesinde onun her zaman yanında olan kalabalık ailesi hâlâ bir mucize bekliyorlar ve efsane oyuncunun yaşamı boyunca hastalıkları için bir tedavi keşfedilebileceğini umuyorlar.

Willis'in Emma Heming'le evliliğinden de iki kızı var

İşte böyle bir mucize de beklerken de ellerinden geldiği kadar her özel günde mutlaka onun yanında olmak için uğraşıyorlar. Willis ve büyük ailesi yılbaşını da yine her zamanki gibi birlikte kutlayacaklar.

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Bruce Willis’in ailesi Mart 2022’de beynin konuşmayı işleme ve üretme yeteneğini etkileyen nörolojik bir durum olan afazi teşhisi aldığını ve bu yüzden oyunculuk kariyerini bitirerek emekli olduğunu açıklamıştı.

Bruce Willis'in eski eşi Demi Moore ve üç yetişkin kızı, eşi Emma Heming'e bu zorlu hastalık mücadelesinde en büyük desteği veren kişiler oldu

Willis’e bir yıldan kısa bir süre sonra da frontotemporal demans teşhisi kondu. Bu henüz tedavisi olmayan hastalıklar yüzünden Willis bir süre sonra en sevdiklerine dair anılarını bile hatırlayamaz ve onlarla konuşamaz hale gelecek…