×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Birlikte karlarda yuvarlandılar… Ünlü oyuncunun torun neşesi

Güncelleme Tarihi:

#Demi Moore#Bruce Willis#Rumer Willis
Birlikte karlarda yuvarlandılar… Ünlü oyuncunun torun neşesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2024 16:03

Bu yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan The Substance ile oyunculuk kariyerine ihtişamlı bir dönüş yapan Demi Moore yeni yılı dinlenerek ve ailesiyle birlikte bol bol vakit geçirerek karşılıyor.

Haberin Devamı

Demi Moore ve üç kızı yılbaşı tatillerini ünlü oyuncunun Idaho'daki rüya gibi çiftlik evinde geçirirken, Moore ve Bruce Willis’in en küçük kızları Tallulah da hafta başında burada, müzisyen sevgilisi Justin Acee ile nişanlanmıştı.

Birlikte karlarda yuvarlandılar… Ünlü oyuncunun torun neşesi
Demi Moore ve Bruce Willis'in en küçük kızları Tallulah bu haftanın başında nişanlandı

Demi Moore bu sevinçli haberi sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra en büyük kızı Rumer Willis’in bir buçuk yaşındaki kızı Louetta’yla karlarda yuvarlanıp oynadıkları hallerini Instagram hesabından yayınladı.

Birlikte karlarda yuvarlandılar… Ünlü oyuncunun torun neşesi
Demi Moore en büyük kızı Rumer'ın kızı, ilk torunu Lou ile karda oynadıkları neşeli anları sosyal medya hesabından paylaştı

Haberin Devamı

Demi Moore’un aile içinde Lou adıyla çağırılan ilk torunuyla neşe içinde kar oynadığı görüntüleri hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Moore, 5,6 milyon takipçisiyle paylaştığı gönderisinin başlığına “Lou ile kar günleri” yazdı.

Yıldız oyuncu birkaç ay önce anneanne olmanın kendisini ne kadar mutlu ettiğini anlatırken küçük Lou'nun kendisine Yunanca “Büyükanne” anlamına gelen “Yaya” dediğini açıklamıştı.

Birlikte karlarda yuvarlandılar… Ünlü oyuncunun torun neşesi

62 yaşındaki Moore ve 69 yaşındaki Bruce Willis 1987'den 2000'e kadar evli kaldılar ve boşandıktan sonra da hep dost kalmaya devam ettiler. Çiftin Rumer, Scout ve Tallulah adındaki üç kızları da artık 30 yaşını geçti ve hepsi de kendilerine birer hayat kurdu.

Birlikte karlarda yuvarlandılar… Ünlü oyuncunun torun neşesi
Demi Moore ve Bruce Willis çifti uzun yıllar önce boşanmış olsalar da aralarındaki dostluk ve yakınlık hep devam etti 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınYüzleri gülse de içleri kan ağlıyor… Demansla boğuşan ünlü oyuncunun kızları etrafına toplandı… ‘Bizi unutma baba’Yüzleri gülse de içleri kan ağlıyor… Demansla boğuşan ünlü oyuncunun kızları etrafına toplandı… ‘Bizi unutma baba’Haberi görüntüle

Bruce Willis ve geniş ailesi, son iki yıldır tedavisi olmayan ve yaşamını tepetaklak eden frontotemporal demans ve afazi hastalıklarıyla mücadele ediyor.

Birlikte karlarda yuvarlandılar… Ünlü oyuncunun torun neşesi

Ve bu mücadelede de efsane aktörün eski eşi Demi Moore ve üç yetişkin kızları, şu anki eşi Emma Heming ve iki küçük kızlarına büyük bir destek veriyor.

Bruce Willis, Demi Moore’dan ayrıldıktan sonra, 2009’da 46 yaşındaki İngiliz model Emma Hemming ile evlenmişti. Çiftin 12 yaşında Mabel ve 10 yaşında Evelyn adını verdikleri iki kızları var.

Birlikte karlarda yuvarlandılar… Ünlü oyuncunun torun neşesi
Eski eşlerin ilk torunu Louretta Nisan 2023'te, aile zorlu zamanlardan geçerken doğdu

Haberin Devamı

Bruce Willis’in beynini etkileyen ve hafızasının yavaş yavaş yok olmasına yol açan hastalığıyla mücadelesinde onun her zaman yanında olan kalabalık ailesi hâlâ bir mucize bekliyorlar ve efsane oyuncunun yaşamı boyunca hastalıkları için bir tedavi keşfedilebileceğini umuyorlar.

Birlikte karlarda yuvarlandılar… Ünlü oyuncunun torun neşesi
Willis'in Emma Heming'le evliliğinden de iki kızı var

İşte böyle bir mucize de beklerken de ellerinden geldiği kadar her özel günde mutlaka onun yanında olmak için uğraşıyorlar. Willis ve büyük ailesi yılbaşını da yine her zamanki gibi birlikte kutlayacaklar.

Birlikte karlarda yuvarlandılar… Ünlü oyuncunun torun neşesi

Haberin Devamı

Bruce Willis’in ailesi Mart 2022’de beynin konuşmayı işleme ve üretme yeteneğini etkileyen nörolojik bir durum olan afazi teşhisi aldığını ve bu yüzden oyunculuk kariyerini bitirerek emekli olduğunu açıklamıştı.

Birlikte karlarda yuvarlandılar… Ünlü oyuncunun torun neşesi
Bruce Willis'in eski eşi Demi Moore ve üç yetişkin kızı, eşi Emma Heming'e bu zorlu hastalık mücadelesinde en büyük desteği veren kişiler oldu

Willis’e bir yıldan kısa bir süre sonra da frontotemporal demans teşhisi kondu. Bu henüz tedavisi olmayan hastalıklar yüzünden Willis bir süre sonra en sevdiklerine dair anılarını bile hatırlayamaz ve onlarla konuşamaz hale gelecek…

Gözden KaçmasınSıra sıra mumları yaktı, yoluna gül yaprakları serdi Ünlü çiftin kızı nişanlandıSıra sıra mumları yaktı, yoluna gül yaprakları serdi! Ünlü çiftin kızı nişanlandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Demi Moore#Bruce Willis#Rumer Willis

BAKMADAN GEÇME!