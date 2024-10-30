Birlikte iki çocuk büyütmüşlerdi… Onu boşayıp genç sevgilisinden hamile kaldı… İhanet şüphesi içini yakıyor…

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Evlilikleri bundan tam iki yıl önce, Ekim 2022’de biten Tom Brady ve Gisele Bündchen’in adları bir kez daha manşetlerin ilk sırasında… Gisele Bündchen ve Tom Brady 13 yıllık evliliğin ardından 2022'de boşanmıştı

“ÜZERİNE İHANETİN GÖLGESİ DÜŞEN” İLİŞKİ

Gisele Bündchen’in, tam da kocasından ayrıldığı günlerde yanında belirmeye başlayan, geride kalan iki yıl boyunca da ünlü modelin etrafından hiç ayrılmayan spor hocası ve Jiu-Jitsu eğitmeni Joaquim Valente'den hamile olduğu haberi dün ortaya çıktı ve herkesi şoke etti.

Ünlü modelin boşandıktan sonra aşk yaşamaya başladığı spor eğitmeni Joaquim Valente'den hamile olduğu haberi gündeme bomba gibi düştü

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Son iki yıldır ünlü modelin kişisel spor antrenörlüğünü yapan, ona ve iki çocuğuna Jiu-Jitsu dersi veren Joaquim Valente’nin bir yıldan biraz fazla zamandır Gisele Bündchen'le aşk yaşadığı biliniyordu.

GİZLİ AŞKTAN BEBEK MÜJDESİ GELMİŞTİ

Çiftin başlarda, Bündchen’in Tom Brady’yle ayrılığı daha tazeyken görüşmeye başladığı ancak tepkilerden korkup bunu gizli gizli yaptığı dedikodularının arkası kesilmiyordu.

Paparazziler ünlü modelin hamilelik pozlarını çekebilmek için birbirleriyle yarışıyor

Hatta bu aşkın ünlü model Tom Brady’den boşanmada başladığı, 13 yıllık evliliği bitmesinin gerçek sebebinin de bu ihanet olduğu da çok konuşuldu.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali iki sevgili en sonunda aşklarını kabul etti, ilişkilerini artık saklanmadan yaşamaya başladı. Hamileliği epey ilerleyen Gisele Bündchen'in büyüyen karnını bol giysilerle sakladığı anlaşılıyor

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44 YAŞINDA ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNU DOĞURACAK

Tom Brady’yle evliliğinden bir kızı bir de oğlu olan Gisele Bündchen'in yakınları ünlü modelin her zaman daha kalabalık bir aile istediğini söylüyordu. Ünlü model gerçekten de bunu istiyor olacak ki ilişkileri ortaya çıktıktan sonra sevgilisinden hamile kaldı.

Haber duyulana kadar büyüyen karnını bol giysiler ve karnının üzerinde taşıdığı büyük çantalarla saklayan ünlü modelin hamileliğinin beşinci ya da altıncı ayında olduğu, bebeğin 2025’in başında doğacağı söyleniyor.





KARISI ONDAN AYRILDI, BAŞKASINDAN BEBEK BEKLİYOR… YILDIZ İSİM BÜYÜK BİR ŞOK YAŞIYOR

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Gelin şimdi aşklarını bebek heyecanıyla perçinleyen Gisele Bündchen ve Joaquim Valente'yi bir kenara bırakalım ve karısı tarafından terk edilmekle kalmayan bir de onun genç sevgilisinden bir bebeği olacağını öğrenen Tom Brady cephesine bir bakalım…

Profesyonel futbolculuk kariyerini bitiren Tom Brady artık çocuklarıyla bol bol vakit geçirerek emekliliğin tadını çıkarıyordu

Gisele Bündchen’den ayrıldıktan birkaç ay sonra bir başka ünlü model Irina Shayk’la kısa bir ilişki yaşayan ancak sonradan adı kimseyle anılmayan Tom Brady profesyonel sporculuğu da bir kenara bırakıp bir yandan emekliliğin keyfini sürüyor bir yandan da çocuklarına bolca vakit ayırıyordu. Tom Brady Gisele Bündchen'in hamilelik haberiyle sarsılmış durumda... Ünlü yıldız ihanete uğradığından şüpheleniyor

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Gözden Kaçmasın Ünlü model 44 yaşında anne olacak… Uğruna yuvasını yıktığı sevgilisinden hamile Haberi görüntüle

MECBUR KALMADIKÇA KONUŞMUYORLAR

Eski karısının hamilelik haberini basına yansımadan önce öğrenen Tom Brady’nin şu anda büyük bir şok içinde olduğu söyleniyor.

14 yaşında Ben adında bir oğulları ve 11 yaşında Vivian adında bir kızları olan çiftin dışarıya karşı medeni bir görüntü verseler de “mecbur kalmadıkça” birbirleriyle hiç konuşmadığı da gelen haberler arasında. Gisele Bündchen ve Tom Brady artık "mecbur kalmadıkça" konuşmuyorlar bile

“YA BU AŞK BİZ EVLİYKEN BAŞLADIYSA?”

Gisele Bündchen'in hamilelik haberi yüzünden şaşkına dönen Tom Brady bir yandan da eski karısının daha onlar boşanmadan Joaquim Valente'yle aşk yaşamaya başladığından şüpheleniyor.

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Evliliğini bitiren şeyin aslında bu yasak aşk olduğundan şüphelenen Tom Brady’nin içinde büyük fırtınalar kopuyor… Çift aşklarını geçen yıl haziran ayında kabul etti ancak ilişkilerinin aslında çok daha önce başladığı konuşuluyor

“BOŞANIRKEN ONU TESELLİ ETTİ” DEMİŞLERDİ…

Gisele Bündchen ve Joaquim Valente’nin aşkı geçen yıl haziran ayında başlamış olsa da ünlü modeli tanıyanlar ve onların gizli gizli buluşmalarına şahit olanlar bu aşkın aslında ünlü model boşanmadan önce filizlendiğinden neredeyse emin.

Spor hocası Valente’nin ünlü modele boşanma sürecinde çok destek olduğu ve onu teselli ettiği söyleniyordu.

Ünlü modelin çocuğunu doğuracak olsa da Joaquim Valente'yle evlenmeyi düşünmediği söyleniyor

Ünlü model Mart 2023’te Vanity Fair dergisine samimi bir röportaj vermiş, boşanmasını “hayallerinin ölümü” diye anlatmıştı.

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“O BİZİM HOCAMIZ” DİYORDU

Adı o günlerde çoktan spor hocasıyla anılmaya başlamış olan Bündchen, Joaquim Valente ile aşk söylentilerine de “Boşandığım için beni hemen birileriyle yakıştırıyorlar” demmiş, birkaç ay sonra bebeğini doğuracağı Joaquim Valente için de “Sadece bana ve çocuklarıma yardım etmekle kalmadı aynı zamanda harika bir arkadaş oldu. O bizim öğretmenimiz ve en önemlisi, hayranlık duyduğum ve güvendiğim bir insan. Böyle bir enerjiye sahip olmak, çocuklarımın böyle bir enerjinin etrafında olması çok güzel” yorumunu yapmıştı…

Tom Brady'nin Bridget Moynahan'la ilişkisinden doğan Jack adında bir oğlu daha var