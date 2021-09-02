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Haber Giriş: 02.09.2021 - 08:41 | Son Güncelleme:

Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak'ın tatil pozları

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Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak'ın tatil pozları

Eda Gürkaynak, sevgilisi Birkan Sokullu’yla çıktığı Mykonos tatilinde yaşadığı olayı “Tatilin tatlı anılarından” notuyla paylaştı:

"Sabaha karşı Mykonos’un en eski, en ünlü gyro’cularından birine gittik: Jimmy’s. İçeride masmavi gözlü, masum bakışlı bir çingene çocuk gördüm. Ona gyro’sunun benden olduğunu, içecek ne istediğini sordum. Yalnızca Gyro’nun yeterli olduğunu söyledi.

Bir sonraki gece Jimmy, oğlu Giorgos ve oğlu Jimmy Jr ile muhabbet ettik, hikayelerini dinledik. Enerjimizi çok sevdiklerinden; ne kadar tatlı, içi dışı güzel insanlar olduğumuzdan bahsettiler. Gece sonu gyro’larımızı onlar ısmarladı.

Kendime not: Yardımlaşma, cömertlik, şefkat deneyimlerime göre hep çoğalarak büyüyor. Verdikçe daha fazlası geliyor"

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