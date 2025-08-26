Birkaç yıla kadar kral ve kraliçe olacaklar... Yeni evleri için her ay avuç dolusu para ödeyecekler... Bir türlü kiradan kurtulamadılar!

Haberin Devamı

Geçen yılı Kate'in kanserle mücadelesi nedeniyle epey tatsız ve yürekleri ağzında geçiren çift, şimdi hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Galler çifti, bu yıl bitmeden mütevazı konutları Adelaide Cottage'den çıkıp daha geniş ve konforlu Forest Lodge'a taşınacak. Öyle ki çift, William kral olduktan sonra bile bu evde yaşamayı sürdürecek.

Bu işin bir yanı.

O EVDE YAŞAMANIN BİR BEDELİ VAR

Peki ya Kate Middleton ile Prens William'ın bu yeni ve her açıdan lüks evleri için her ay avuç dolusu kira ödemek zorunda olduklarını söylesek...

İlk anda kulağa çok inanılmaz geliyor belki ama Kate ile William, üç çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte yaşayacakları bu lüks evleri için her ay dudak uçuklatan bir kira ödeyecekler.

Değerinin 16 milyon sterlin olduğu açıklanan Forest Lodge'da yaşamak çift için "bedava" olmayacak bir başka deyişle.

Windsor'daki Great Park'ta bulunan Forest Lodge, çiftin eski evi Adelaide Cottage'a da çok yakın.

HER AY AVUÇ DOLUSU KİRA ÖDEYECEKLER

Kate ile William, taşınma masraflarını kendi ceplerinden karşılayacak. Ayrıca mülkün sahibi olan Crown Estate de kira ödeyecek.

Sekiz yatak odalı bu mülk, 1829 yılından bu yana İngiliz kraliyet ailesinin mülkiyetinde. Crown Estate' e önemli gelir getiren bu yeni konut, 2001 yılında da kiralıktı. Hello dergisindeki habere göre o sırada istenen aylık kira 15 bin sterlindi.

Ama aradan geçen yıllar içinde enflasyonun da katlanarak büyüdüğü göz önüne alınırsa Kate ile William, bunun çok üzerinde bir kira ödeyecek.

Manchester Evening News'tan emlak uzmanı Russell Quirk'in yorumuna göre Galler çifti, yaşayacakları bu konut için bu 15 bin sterlinin iki katı kadar kira ödemek zorunda kalacak. Yani uzmanın tahminine göre çift, ev için Crown Estate'e ayda 30 bin sterlin para ödeyecek.

Bu arada Crown Estate'in ne olduğuna kısaca bakmak gerekirse... Birleşik Krallık'ta Britanya monarşisine ait tek bir tüzel kişiliğe sahip toprak ve mülkler koleksiyonu. 1760 yılında kral III. George ve Birleşik Krallık Parlamentosu tarafından kuruldu. Emlak portföyü hükümdara ait ama mülklerin hiçbiri özel değil. Bu mülklerden elde edilen kira geliri kamu harcamaları için devlet hazinesine gidiyor. Tahtta bulunan hükümdar da buradan devlet hibesi alıyor.





YAKINLARDA YAŞAYAN İKİ AİLE EVLERİNDEN TAŞINMAK ZORUNDA BIRAKILDI

Bu arada Kate ile William taşınma hazırlıklarını sürdürürken yeni mülkleriyle ilgili bazı söylentiler de ortada dolaşıyordu.

Buna göre Forest Lodge yakınlarındaki konutlarda yaşayan iki aile Galler çiftinin taşınmasından önce evlerini boşaltma talimatı aldı.

Bu mülkler aslında Forest Lodge'un ahırlarından konuta dönüştürüldü. Kraliyet ailesine ait Crown Estate tarafından kiraya verilen mülklerde yaşayan iki aile bu bildirime çok şaşırdı habere göre.

Aslında bu durum söz konusu iki aileye sözlü olarak bildirildi, herhangi bir resmi tahliye bildirimi yapılmadı.

Söz konusu iki aileyle bağlantıları olan bir kaynak "Ailelere Great Park içinde başka bir yer gösterildi" dedi.

Aynı kaynak, iki ailenin de bunu beklemediğini belirterek "Evler, Forest Lodge'a çok yakın. Kraliyet ailesi o evlerde sıradan birilerinin yaşamasını istemeyeceklerdir" diye ekledi.

Kaynağa bakılırsa Kate ile William'ın yeni evi Forest Lodge'un yakınında yaşayan iki ailede buradan çıkmak zorunda oldukları kendilerine söylenince büyük bir şaşkınlığa kapıldı.

300 YILLIK GEÇMİŞİ VAR

Kate Middleton ile Prens William, Windsor Great Park'ta bulunan 300 yıllık Forest Lodge'a yerleşecek. Çiftin bu yılın sonlarına doğru yeni yuvalarına taşınması planlanıyor.



Bu yüzden de konutta hummalı bir renovasyon faaliyeti sürüyor... Konut, tepeden tırnağa, çatısından merdivenlerine ve yer döşemelerine kadar yenileniyor.



Bu arada küçük bir not.. Kate ile William, bu yenilemenin giderlerini kendilerine verilen bütçeden karşılayacak. Yani halktan toplanan vergilerin bir kuruşu bile bu işe harcanmayacak.



Daha da ötesinde William, kral olduktan sonra da Galler çifti burada yaşamayı sürdürecek.

ŞU AN YAŞADIKLARI EVLE KIYASLANAMAYACAK KADAR GENiŞ

Üç çocuklu Kate ile William'ın yeni yuvaları 8 yatak odalı.. Yani Adelaide Cottage'dan çok daha büyük ve ferah...

Aslına bakılırsa Forest Lodge, İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton, William ile evlendiği 2011 yılından bu yana ilk kez "masal prensesi" tanıtıma uygun bir eve kavuşmuş olacak.

Galler çifti üç çocuklarıyla birlikte Forest Lodge ile kıyaslanmayacak kadar mütevazı bir yerde yaşıyordu.

Adelaide Cottage, dört yatak odalı ve daha küçük bir konuttu.



Forest Lodge ise sekiz yatak odalı ve gerçekten gösterişli bir konut. Avizelerle aydınlatılan balo odası, tenis kortu, Venedik usulü pencereleri ve çok geniş arazisiyle daha tahta çıkmadan gelecekteki konumlarına uygun bir yere yerleşmiş olacak Kate ile William.



Galler çiftine yakın bir kaynak, geçen yılı kanserle mücadele ederek geçiren Kate ile William'ın bu yeni konutla birlikte yeni bir başlangıç yapma ümidinde olduğunu söyledi. Böylece bazı kötü hatıraları da geride bırakmış olacaklar.

EVLERİNDE YİNE YATILI ÇALIŞAN OLMAYACAK

Kate Middleton ile Prens William, 2013 yılında Kensington Sarayı kompleksi içinde yer alan Daire 1A'ya taşındı. Sonradan orayı boşaltsalar da mülk çiftin çalışma ofisi olarak varlığını sürdürüyor.



Her ikisi de 43 yaşında olan Kate Middleton ile Prens William'ın, 2022'den bu yana yaşadığı Adelaide Cottage'da yerleri olmadığı için yatılı çalışan bulunduramıyorlardı. O konuttan birkaç kat daha geniş olan Forest Lodge da ise bunun için de yeterli yer var.



Ama konuşulanlara göre Kate ile William yine aynı tercihi yapacak ve evlerinde çalışanlar geceyi Galler ailesiyle birlikte geçirmeyecek.



Haberlere göre Kate ile William, 12 yaşındaki George, 10 yaşındaki Charlotte ve 7 yaşındaki Louis ile birlikte bu yıl bitmeden yeni yuvalarına taşınmış olacaklar.