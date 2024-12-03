Birkaç saatliğine kraliçe oldu... Hasta yatağından kalktı, misafir karşıladı... Boynunda da cenaze kolyesi

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Geçen eylül ayında koruyucu kanser tedavisinin bittiğini duyurduktan sonra da bazı etkinliklerde görev aldı aslında Kate.

Ama bugün ilk kez bu kadar önemli bir törene katıldı.



İki günlük resmi bir ziyaret için Londra'da bulunan Katar Emiri Tamil bin Hamid Al Thani ile karısı Şeyha Jawaher onuruna düzenlenen resmi karşılamaya katıldı.

KONUKLARINA MESAJ VERDİ

Kocası Galler Prensi William ile birlikte karşılama törenine katılan Kate, uzun zamandır böyle bir etkinlikte bulunmadığı için de tepeden tırnağa dikkat çekti.

Çizmesinden şapkasına bordo renge bürünen Kate Middleton, bu tercihiyle de bir mesaj verdi. Galler Prensesi'nin büründüğü renk, Katar bayrağında bulunan bordo renge bir selam niteliğinde.

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Kate Middleton genellikle uluslarası gezilerde ya da bu tür resmi karşılamalarda söz konusu ülkenin bayrağında bulunan renklerde giyiniyor.

Bu arada Kate'in başındaki şapkayı daha önce başka bir etkinlikte de kullanmış olduğunu hatırlatalım.

Konuklarını Buckingham Sarayı'na atlı arabayla götürmek için Kate ile William, Katar Emiri ile eşinin konutuna gitti. Orada basına poz verdiler. Düzenlenen törenin ardından grup atlı arabalarla Buckingham'a ulaştı.





Kate Middleton, resmi gezilerde ya da konuklarını ağırlarken söz konusu ülkenin bayrağına selam gönderen renkler tercih ediyor. Bu kez de büründüğü borda renk, Katar bayrağındaki bordoya bir göndermeydi.





Aynı şapka, geçen yıl eylül ayında katıldığı bir etkinlikte de Kate'in başını süslüyordu.

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Normalde bu tür karşılamaların ardından akşam verilen resmi yemeğe Kate de kocası William ile birlikte katılıyordu. Fakat bu gece durum biraz farklı olacak. O resmi yemekte Kate olmayacak. Her ne kadar kanser tedavisi bittikten sonra ilk kez böyle önemli bir karşılama töreninde yer alsa da Kate yine de sağlığını ön plana alıp akşam yapılacak yemeğe katılmayacak.





İKİ ÖNEMLİ CENAZEDE KULLANMIŞTI

Boynundaki gösterişli gerdanlık da tanıdıktı aslında. Kate Middleton bu gerdanlığı hem Prens Philip'in hem de Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenlerinde takmıştı.

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Kate'in kullandığı küpeler ve kolye Kraliçe 2. Elizabeth'e ait. Dört sıra inci ve ortasındaki değerli taştan oluşan bu kolye, bir zamanlar onun boynunu süslüyordu.

Kate, bu göz alıcı Japon incisi kolyenin yanı sıra yine Kraliçe'ye ait olan inci küpeleri taktı.

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KRALİÇE'YE HEDİYE EDİLMİŞ

Middleton'ın boynundaki bu inciler, 1970'lerde Kraliçe'nin Japonya'ya yaptığı bir ziyaret sırasında ona hediye edilmişti.

Middleton, bu kolyeyi 2017'de Kraliçe ile Prens Philip'in 70'inci evlilik yıl dönümü kutlamalarında da takmıştı.

Kolye, 1980'lerde Prenses Diana tarafından kullanılmıştı. Kate'in kulağındaki küpeler ise 1947 yılında Kraliçe'ye Bahrain Hükümdarı tarafından düğün hediyesi olarak verildi. Kraliçe kolyesini Bangladeş'e yaptığı ziyaret sırasında da kullandı.

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Kate Middleton boynundaki gösterişli inci kolyeyi, Prens Philip'in cenaze töreninde taktı.





Ondan iki yıl sonra da bu kez Kraliçe 2. Elizabeth'in son yolculuğuna uğurlandığı törende yine aynı takıyı kullandı.