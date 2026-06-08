Birinin kolunda karÄ±sÄ±; diÄŸerinin yanÄ±nda kocasÄ± vardÄ±: Eski aÅŸkÄ±yla aÅŸkÄ±yla yÄ±llar sonra buluÅŸtu... Kraliyet gelini olmak iÃ§in onu bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±

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Bir baÅŸka deyiÅŸle Ã¼st dÃ¼zeyin bile kayÄ±tsÄ±z kalamayacaÄŸÄ± mutlu bir olaydÄ± bu. Ailenin hiyerarÅŸik olarak Ã¼st dÃ¼zey Ã¼yelerinden Prenses Anne iÃ§in de bir tÃ¼r "saygÄ±" duruÅŸu oldu bu buluÅŸma.

Kral Charles'Ä±n tek kÄ±z kardeÅŸi Prenses Anne ile eski kocasÄ± Mark Phillips'in oÄŸlu, KraliÃ§e 2. Elizabeth'in en bÃ¼yÃ¼k torunu Peter Phillips, Ã§ocuk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hemÅŸiresi Harriet Sperling evlendi.

Kendisi de daha Ã¶nce evlenip boÅŸanan, 14 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z Ã§ocuk annesi Harriet ile eski eÅŸi Autumn ile 13 ve 15 yaÅŸlarÄ±nda iki kÄ±zÄ± olan Peter hayatlarÄ±nda yeni bir sayfa aÃ§tÄ±.

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Kate Middleton, kÄ±yafetiyle, takÄ±larÄ±yla neredeyse gelin kadar ilgi Ã§ekti. Ama onun geÃ§miÅŸini bilenler ve davetlileri tanÄ±yanlar iÃ§in bu ilgi seviyesi daha da yÃ¼ksekti.

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ESKÄ° DEFTERLERÄ°N SAYFALARI AÃ‡ILDI: ÃœNÄ°VERSÄ°TE AÅžKIYLA BÄ°R ARADA

O tÃ¶rende mutlu Ã§ift baÅŸka bir dÃ¶neme baÅŸlarken Galler Prensesi Kate Middleton aÃ§Ä±sÄ±ndan da eski defterlerin sayfalarÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.

2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana Prens William ile evli olan Kate Middleton ile yÄ±llar Ã¶nceki aÅŸkÄ± Rupert Finch, o nikah tÃ¶reninde yÄ±llar sonra bir araya geldi.

Elbette o Ã¼niversite aÅŸkÄ±nÄ±n Ã¼zerinden Ã§ok zaman geÃ§miÅŸti ve ikisi de baÅŸkalarÄ±yla evlenip yuva kurmuÅŸtu.

Kate tÃ¶rene yanÄ±nda kocasÄ± William ile katÄ±ldÄ±.

Rupert Finch'in yanÄ±nda da 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli olduÄŸu karÄ±sÄ± Lady Natasha Isaacs vardÄ±.

Kate'in, William'dan bir Ã¶nceki sevgilisi Rupert Finch, nikaha karÄ±sÄ± Natasha ile birlikte katÄ±ldÄ±.





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ONUN YERÄ°NE TAÃ‡LARI, TAHTLARI YANÄ° WILLIAM'I TERCÄ°H ETTÄ°

Bu konunun bu kadar dikkat Ã§ekmesinin nedeni ise Kate ile Rupert'Ä±n St. Andrews Ãœniversitesi'nde Ã¶ÄŸrenciyken flÃ¶rt etmiÅŸ olmasÄ±.

Ama bu kadar deÄŸil. 2001 yÄ±lÄ±nda Kate'i, Rupert'Ä±n elinden alan da William oldu.Â

Daha da Ã¶tesinde konuÅŸulanlara gÃ¶re Kate, o ÅŸeffaf elbiseyle bir yardÄ±m defilesinde podyuma Ã§Ä±kÄ±p William'Ä±n aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ±nda Rupert Finch ile iliÅŸkisi daha tam olarak bitmemiÅŸti.

Uzun boyu ve gÃ¶steriÅŸli fiziÄŸiyle dikkat Ã§eken Rupert Finch, o dÃ¶nemde hukuk eÄŸitimi gÃ¶rÃ¼yordu ve bir avukat olmaya hazÄ±rlanÄ±yordu.

Ama sonra Kate'in hayatÄ±na Prens William girdi ve bu Ã¼niversite aÅŸkÄ± da bitmiÅŸ oldu.

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'BU, KONUÅžMAK Ä°STEDÄ°ÄžÄ°M BÄ°R KONU DEÄžÄ°L'... NÄ°KAHINA BÄ°LE Ã‡AÄžIRDI

Bu aÅŸk hakkÄ±nda ne Kate konuÅŸtu ne de Rupert. Hatta Rupert Finch bir keresinde "Bu, benim konuÅŸmak istediÄŸim bir konu deÄŸil. Kate ve ben Ã§ok uzun zaman Ã¶nce birlikteydik" dedi.

Bu arada ilginÃ§ bir not...

Kate Middleton 29 Nisan 2011 gÃ¼nÃ¼ Prens William ile evlenirken Westminster Abbey'deki konuklar arasÄ±nda Rupert Finch de vardÄ±.

Rupert Finch de Kate'ten iki yÄ±l sonra 2013'te Lady Natasha ile evlendi.

Kate artÄ±k Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bir Ã¼yesi olarak Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu George, Charlotte ve Louis'yi bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor. KocasÄ± kral olduÄŸunda o da kraliÃ§e unvanÄ± alaca.



Â Rupert Finch de eski sevgilisi Kate gibi Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi oldu. Finch ile Natasha'nÄ±n, Georgia, Cienna ve India adlÄ± kÄ±zlarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor.

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Â KARISI ARÄ°STOKRAT BÄ°R AÄ°LEDEN GELÄ°YOR

Kate'in eski sevgilisi Rupert Finch, baÅŸarÄ±lÄ± bir avukat.

KarÄ±sÄ± Natasha, Reading Markisi Simon Rufus Isaac ile karÄ±sÄ± Melinda Victoria'nÄ±n kÄ±zÄ±. KÄ±sacasÄ± o da aristokrat bir aileden geliyor.

Bu yÃ¼zden de Kate ile zaman zaman aynÄ± etkinliklerde bir araya geliyorlar.

Natasha aynÄ± zamanda Beulah adlÄ± lÃ¼ks bir markanÄ±n kurucusu ve sahibi.

Daha da ilginÃ§ bir ayrÄ±ntÄ± verelim. Kate bazÄ± zamanlarda bu markanÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kÄ±yafetleri de giyiyor.

Kate'in eski sevgilisi Rupert Finch'Ä±n karÄ±sÄ± Natasha aristokrat bir aileden geliyor.

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Kral Charles'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k yeÄŸeni Peter Phillips ile Hariet Sterling'in nikah tÃ¶renine Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¶nde gelen Ã¼yeleri katÄ±ldÄ±.