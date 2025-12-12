Birini aldattı, diğeriyle geçinemeyip boşandı.. Şimdi paylaşılamayan adam oldu... İki eski karısı arasında kaldı

Haberin Devamı

Tabii böyle durumlarda boşandıktan sonra hayatları daha fazla zorlaşıyor. Eski eşleriyle kavga edip köprüleri tamamen atanların işi kolay. Bir daha asla eski eşleriyle muhatap olmaları gerekmiyor genelde.

Ama eski eşleriyle dostane bir şekilde ayrılanlar için hayat öyle her zaman güllük gülistanlık geçmeyebiliyor.

Tıpkı Ben Affleck'e olduğu gibi!

İKİ ESKİ KARISININ ARASINDA KALDI

İlk karısı Jennifer Garner'ı aldatıp boşanan, 17 yıl sonra muradına erdiği bir sonraki karısı Jennifer Lopez'le de geçinemeyip ayrılan Ben Affleck şimdi Noel ve yeni yıl tatili döneminde ikisinin arasında kaldı.

Çünkü her iki eski karısı da bu önemli günlerde onunla birlikte vakit geçirmek istiyor!

Her ne kadar ikisiyle de boşanma sürecinde gergin dönemler geçirse de Ben Affleck, ikisiyle de dost kalmayı başardı.

İlk karısı Garner'dan üç çocuğu olan Affleck, bu yüzden onunla sık sık görüşüyor.

Lopez de eski kocası Ben Affleck'in çocuklarıyla arasını hep iyi tutuyor. Hatta daha birkaç ay önce oğlu Samuel ile birlikte alışverişe bile gitti.

Uzun sözün kısası, Garner da Lopez de eski evliliklerinin hatırına Ben Affleck ile dostane bir ilişki sürdürüyor.





AMA HER GÜLÜN BİR DİKENİ VAR

Ama bu, öyle sanıldığı kadar da özenilecek bir durum değil elbette. Çünkü iddialara göre hem Lopez hem de Garner, Noel ve yeni yıl tatilini Affleck ile birlikte geçirmek istiyor.

Zaten bir süredir eski kocasına ulaşmaya ve arayı daha da ısıtmaya çalıştığı ileri sürülen 56 yaşındaki Lopez'in isteği eski günlerdeki gibi tatili birlikte geçirmek.

Diğer yandan Jennifer Garner da bir yanında nişanlısı John Miller, diğer yanında eski kocası ve tabii ki ondan dünyaya gelen üç çocuğuyla tatil sezonunu geçirmek istiyor.

Söylenenlere göre de bu planından vazgeçmeye hiç niyeti yok.

BÜYÜK BİR AİLE GİBİ BİR ARADA OLMAK İSTİYOR

İddialara bakılırsa Lopez, tatil sezonunda geniş bir aile olarak bir araya gelmeyi istiyor. Yani eski eşler, tüm çocuklar ve tabii Garner'ın yeni nişanlısı Miller ile birlikte.

Garner ise tatilini Lopez'in yönetmesini istemiyor.

Yine iddialara göre Jennifer Garner ile Jennifer Lopez arasında bu yüzden uzaktan uzağa bir gerilim yaşanıyor.

Kaynaklara bakılırsa Ben Affleck geçen yıl da bu zamanlarda benzer bir sorun yaşadı. Bunun çözümünü de zamanını, Garner ve Lopez arasında bölmekte buldu. Bu yıl da aynısını tekrarlamak istiyordu.

Ama Jennifer Lopez kendi planı konusunda ısrarcı. Yani geniş aile olarak birlikte zaman geçirme konusunda diretiyor.

ÇOCUKLAR BİRBİRLERİNİ ÇOK ÖZLEDİ

Bu arada kaynaklara göre Ben Affleck de Lopez'e, hem kendi çocuklarını hem de Lopez'in eski eşi Marc Anthony'den dünyaya gelen çocularını tropikal bir bölgeye tatile götürmeyi teklif etti. Bu şekilde zaten kendi evlilikleri sırasında iyice kaynaşan çocukların da mutlu olacağına inanıyor.

Bu ilginç "ailenin" tatil planları hala kesinleşmiş değil.

Ama bilinen bir gerçek var. Ben Affleck ile Jennifer Garner'ın üç çocuğu 20 yaşındaki Violet, 16 yaşındaki Finn ve 13 yaşındaki Sam ile, Lopez'in eski evliliğinden dünyaya gelen 17 yaşındaki ikizleri Max ve Emme'nin birbirlerini çok özlemiş durumdalar.

Söylentilere göre Affleck'in eski karısı Jennifer Garner, tatil dönemini çocuklarının babasıyla geçirmek istiyor. Lopez'in planlarına uymak istemiyor.





Affleck, şimdi güzel geçiniyor ama eski karısı Jennifer Garner'ı çocuklarının dadısıyla aldatmıştı. Bu da 10 yıllık evliliğin sonunu getirdi.





GALALADAKİ SAMİMİYET KAFA KARIŞTIRDI

Ben Affleck ile Jennifer Lopez, son olarak birlikte çalıştıkları Örümcek Kadının Öpücüğü filminin galasında bir araya gelmişti. İşte o sırada sergiledikleri samimiyet de yeniden bir araya gelebilecekleri söylentilerine yol açtı.

Hatta sonrasında Lopez'in de bunu istediği ve daha da ötesinde Ben Affleck'in peşini bırakmadığı söylentileri yayıldı.

2000'lerin başında nişanlanıp ayrıldı bir zamanların Bennifer diye anılan iki ünlüsü aradan 17 yıl ve başka aşklar, evlilikler geçtikten sonra yeniden bir araya geldiler.

Bu kez gerçekten de birlikte bir yuva kurdular... Tam, herkes masalın mutlu sona ulaştığını düşünürken durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı... İki yılda boşandılar...

Kendileri artık evli bir çift olmasalar da haklarında söylenenler de bitmiyor. İşte şimdi bunlara yeni bir halka daha eklendi.





ESKİ KOCASININ PEŞİNİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Buna göre Jennifer Lopez, eski kocası Ben Affleck'in peşini bir türlü bırakmıyor. Daha doğrusu bunu yapmak istemiyor.

56 yaşındaki Lopez'in bu tutumu da yine iddialara göre Ben Affleck'i korkutuyor. Çünkü ona göre bu durum Lopez'in hayatı boyunca hep onu takip edeceği anlamına geliyor.

Çifte yakın bir kaynak "Jennifer röportajlarında boşanmalarını hafife alır görünüyor. Bu dönemi de atlatmış gibi görünüyor. Hatta dört kez evlenip boşandığı için artık bir daha kimseyle yuva kurmak istemediğini bile söylüyor. Ama bu gerçeği yansıtan bir durum değil" dedi.

Onun iddiasına göre Lopez hala Ben Affleck ile bağlantıda kalmak için bahaneler buluyor. Onun peşini bırakmaya hiç niyeti yok.





'GALAYA KATILMASI İÇİN DE ZORLADI'

Lopez ile Affleck, geçtiğimiz ay evliliklerinin sallantıda olduğu dönemde birlikte çalıştıkları Kiss of the Spider Woman (Örümcek Kadının Öpücüğü) filminin galasında bir araya gelmişti. Oradaki samimiyetleri de "Acaba yeniden bir araya mı geliyorlar?" söylentilerine yol açmıştı...

Ama söz konusu kaynaklara bakılırsa Affleck'in o galaya katılmasının nedeni Lopez'in onu bunun için zorlamasıydı.

Bu arada yeri gelmişken hatırlatalım, Lopez'in başrol oynadığı filmin yapım şirketinin ortaklarından biri de Affleck. O yüzden de eski çift galada birlikte boy gösterdi.

Yine bir dönemin Bennifer çiftine yakın bir kaynağa bakılırsa Ben Affleck aslında, Lopez'in o ısrarına direnmediği için büyük bir hata yaptığını düşünüyor...

ONU ARAMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEDİ

Çünkü Lopez, o zamandan bu yana Ben Affleck'i arayıp durmaktan hiç vazgeçmedi.

Affleck'i o galaya katılmaya zorladığını unutmuş gibi görünüyor. Oraya gitmesini de kırmızı halıdaki samimiyeti de tekrar bir araya geleceklerine dair bir işaret olarak algılıyor.

Yine iddialara bakılırsa o galadan sonra sosyal medyada kendileri hakkında yazılar "Nasıl da yakışıyorlar" tarzı yorumları bulup Affleck'e mesaj olarak da gönderiyor Lopez.