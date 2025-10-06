Biri taze gelin, biri düğününü bekliyor… Yana yana oturup milyonluk yüzüklerini gösterdiler

Haberin Devamı

Bunun en büyük sebebi de birinin yılın düğünüyle evlenip hâlâ adından söz ettirmesi birinin de 8 yıl bekledikten sonra bu yaz evlilik için ilk adımı atıp nişanlanması…

Lauren Sanchez ve Georgina Rodriguez, Balenciaga defilesinde denk gelip yan yana oturunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İkisi de parmaklarındaki milyon dolarlık yüzüklerini sergiledi ve yan yana çekilen fotoğrafları “yüzüklerin savaşı” başlığıyla manşetlere çıktı.

Fotoğraflarda, defileyi en ön sırada yan yana oturarak takip eden ve her biri tamamen siyah kıyafetler giyen bu iki ünlü hanım görülüyor ve mücevherleri de ister istemez Paris Moda Haftası etkinliğinde sohbetlerin odağı haline geldi.

Haziran ayında dünyanın en zengin insanlarından biti olan Jeff Bezos’la evlenen 55 yaşındaki Sanchez, defilede sol elinde devasa oval kesim pırlanta yüzüğünü takarken, Rodriguez’in sağ ve sol elindeki iki ayrı pırlanta yüzük vardı.

Ünlü ikilinin yüzük setinin değerinin yaklaşık 12 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Bayan Bezos, haziran ayında İtalya, Venedik'teki görkemli düğün haftasında dev elmasını ilk kez sergiledi. Ünlü kuyumcu Lorraine Schwartz tarafından tasarlanan yüzüğün büyüklüğünün 45 karat civarı olabileceği ve değerinin 6 milyon doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Elmas ve pırlanta uzmanları bu taş hakkında "dünyanın en nadir ve en çok rağbet gören renkli elmasları arasında" ve "olağanüstü derecede nadir" diyorlar.

Lauren Sanchez bu dudak uçuklatan yüzükten önce Jeff Bezos'un ona evlenme teklif ederken verdiği 20 karatlık orijinal 2,5 milyon dolarlık pembe elmas nişan yüzüğünü takıyordu.

31 yaşındaki Georgina Rodriguez ise yüzüğünü uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Cristiano Ronaldo'dan almıştı.

40 yaşındaki futbol yıldızı, sekiz yıllık birlikteliğinin ardından ağustos ayında nihayet oval kesim pırlanta taşlı bu yüzükle ünlü modele resmen evlenme teklifinde bulunmuştu.

Uzmanlar bu yüzüğün de tahmini değerinin 2 ila 5 milyon dolar arasında olduğunu düşünüyor.