İkisi de aynı adamı sevdi... Biri onunla nişanlandı biri evlendi… Aradan yıllar geçti dost oldular… Hala eski aşklarının dedikodusunu yapıyorlar

Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston ve Angelina Jolie…

Hollywood’un bu üç yıldız isminin bir ortak noktası var: Brad Pitt…

61 yaşında olmasına rağmen hâlâ gençlere taş çıkaran bir fitliğe ve yakışıklılığa sahip olan ve sadece sinema dünyasının değil dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri sayılan Brad Pitt’in gönül defterinden nice güzel geçti.

Yeni yeni yıldızlığa yükseldiği dönemde birlikte kamera karşısına geçtiği Gwyneth Paltrow’la nişanlanan Pitt bu aşkı nikah masasına nikah masasına taşıyamadan Paltrow’dan ayrıldı.

Brad Pitt daha sonra Friends dizisiyle milyonlarca hayrana kavuşan Jennifer Aniston’la aşk yaşamaya başladı ve çift kısa süre sonra evlendi. Çok sevilen ve birbirlerine çok yakıştırılan Pitt-Aniston çiftinin evliliği ise 2005’te ayrıldıklarını duyurmalarıyla sonlandı.

İkisinin hayranlarını da çok üzen bu ayrılığın ardında Brad Pitt’in 2004’te Mr&Mrs Smith filminde birlikte oynadığı Angelina Jolie ile aşk yaşaması vardı.

Brad Pitt, Jennifer Aniston’ı Angelina Jolie’yle aldattığı iddiaları arasında boşandı ve en sonunda Angelina Jolie ile uzun ve sancılı bir ilişki süreci yaşamaya başladı.

Tüm bunların üzerinden 20 yıl geçti. Jennifer Aniston Vanity Fair dergisine verdiği ses getiren röportajında bu süreçle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Angelina Jolie bir yana Gwyneth Paltrow ve Jennifer Aniston pek örneği görülmemiş bir şey yapmış, aynı adamla aşk yaşadıktan yıllar sonra birbirleriyle dost olmuştu.

Jennifer Anbiston röportajında Gwyneth Paltrow ile hâlâ eski sevgilileri Brad Pitt hakkında dedikodu yaptıklarını itiraf etti!

Bu konuda dudaklarının mühürlü olmadığını söyleyen Jennifer Aniston Brad Pitt ve Gwyneth Paltrow’un nişan partisine bile gitmiş olduğunu da itiraf etti.

“Biz kızız. Tabii ki ortak eski sevgilimizin dedikodusunu yapıyoruz. Nasıl yapmayalım ki!” diyen Jennifer Aniston Gwyneth Paltrow’la neredeyse 20 yıl önce tanışmış ve arkadaş olmuştu.

İki kız arkadaş olarak birbirlerine sağlıklı yaşam tavsiyeleri verdiklerini söyleyen Aniston "Sürekli birbirimize tavsiyelerde bulunuyoruz… 'Bunun için ne yapıyorsun? Şunun için ne yapıyorsun? Bunun için yeni bir doktorun var mı?'" derken ara sıra da Brad Pitt’i çekiştirdiklerini söyledi.

Öte yandan birbiriyle dost olan sadece Jennifer Aniston ve Gwyneth Paltrow değil.

Brad Pitt de hem eski eşi Aniston hem de eski nişanlısı Paltrow ile dost ve onlarla görüşmeye devam ediyor.

61 yaşındaki Pitt, 52 yaşındaki Paltrow'la 1995 yılında efsane film “Se7en” setinde tanışmıştı. Eski aşıklar filmde karı kocayı oynuyordu.

Brad Pitt ve Jennifer Aniston ise 1998’de tanışmış, Pitt Aniston’a 1999’da evlenme teklif ettikten sonra 2000’de evlenmişlerdi.

Gwyneth Paltrow Brad Pitt’in ardından önce Chris Martin’le, sonra da Brad Falchuk’la evlendi.

Paltrow’un Chris Martin’den 21 yaşında Apple adında bir kızı ve 19 yaşında Moses adında bir oğlu var.

Jennifer Aniston ise 2015–2018 yılları arasında Justin Theroux ile evli kaldı. Aniston’ın çocuğu olmadı.

Güzel yıldız uzun süre hayatına kimseyi sokmadıktan sonra şimdilerde hipnoterapi uzmanı olduğu ortaya çıkan Jim Curtis adında bir adamla aşk yaşamaya başladı.