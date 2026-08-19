Biri Londra'da biri Adana'da doÄŸdu... AÅŸk, kalplerini ve ellerini aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturdu

Haberlerimizi Googleâ€™da Takip Edin GeliÅŸmelerden anÄ±nda haberdar olun. Googleâ€™da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin DevamÄ±

DÃ¼nyanÄ±n Ã§ok farklÄ± kÃ¶ÅŸelerinde, Ã§ok farklÄ± ailelerde dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§anlar aÅŸk sayesinde bir potada eriyip gidiyor bazen.

Ä°ÅŸte bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtiren Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ya da sosyal medyada kendisini Ã¼nlÃ¼ eden adÄ±yla AmerikalÄ± AynasÄ±z'Ä±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ de bÃ¶yle.

Ã–zetlemek gerekirse Yasemin Kay, Londra'da; Erdal Kaya da Adana'da dÃ¼nyaya geldi... AÅŸk onlarÄ±n yollarÄ±nÄ± bir araya getirdi ve gidip ABD'de evlendiler

Ãœstelik bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k bir iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri halde.

Ã–nce Yasemin Kay Allen'la baÅŸlayalÄ±m.

Haberin DevamÄ±



ANNESÄ° UZAKLARDAN GELÄ°P TÃœRKÄ°YE'YE YERLEÅžTÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye onu daha annesinin kucaÄŸÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir Ã§ocukken tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±...

Ã‡Ã¼nkÃ¼ annesi Ä°ngiltere'de dÃ¼nyaya gelmesine raÄŸmen ÅŸÃ¶hreti TÃ¼rkiye'de bulan bir ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu olan Suna YÄ±ldÄ±zoÄŸlu'ydu.

GerÃ§ek adÄ± Sonja Eady olan 71 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu, 1974 yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye'ye taÅŸÄ±ndÄ±.

Deneyimli oyuncu Kayhan YÄ±ldÄ±zoÄŸlu ile evlendi. O sÃ¼reÃ§te adÄ±nÄ± da Suna YÄ±ldÄ±zoÄŸlu olarak deÄŸiÅŸtirdi.

Kayhan YÄ±ldÄ±zoÄŸlu ile evlilikleri 1976'dan 1978'e yani sadece iki yÄ±l sÃ¼rse de dostluklarÄ± baki kaldÄ±.

Suna YÄ±ldÄ±zoÄŸlu sonrasÄ±nda AvustralyalÄ± Dudley Allen ile bir evlilik yaptÄ±. Ä°ÅŸte Yasemin Kay Allen ile kardeÅŸi Kaan Allen bu evlilikten dÃ¼nyaya geldi.



HAYATINI TÃœRKÄ°YE'DE KURDU

Bu ikinci evliliÄŸi 2007'de biten YÄ±ldÄ±zoÄŸlu, TÃ¼rkiye'den hiÃ§ ayrÄ±lmadÄ±. KÄ±zÄ± Yasemin ile onun kadar gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bir yaÅŸam sÃ¼rmeyen oÄŸlu Kaan'Ä± da burada bÃ¼yÃ¼ttÃ¼.

Haberin DevamÄ±

37 yaÅŸÄ±ndaki Yasemin Kay Allen da annesinin adÄ±mlarÄ±nÄ± takip edip oyuncu olarak kariyer yapmaya karar verdi.



Ã‡ok genÃ§ yaÅŸÄ±ndan itibaren Kavak Yelleri, Yerden YÃ¼ksek, Merhamet gibi dizilerde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Yasemin Kay Allen son olarak geÃ§en yÄ±l Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna katÄ±ldÄ±.

Allen'Ä±n bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda ABD'nin Las Vegas kentinde evlendiÄŸi Erdal Kaya'nÄ±n ise bambaÅŸka bir hayatÄ± vardÄ±.

Polis bir babanÄ±n evladÄ± olarak Adana'da dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ± Kaya ya da daha Ã§ok bilinen adÄ±yla AmerikalÄ± AynasÄ±z...

43 yaÅŸÄ±ndaki Erdal Kaya, 2005 yÄ±lÄ±nda ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. HayatÄ±nÄ± da kariyerini de orada oluÅŸturdu.

Haberin DevamÄ±



ABD'DE POLÄ°S OLDU

O da tÄ±pkÄ± Yasemin Kay Allen gibi aile bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n izinden gitti yani babasÄ± gibi polis oldu. Los Angeles Polis DepartmanÄ±'nda kariyerine baÅŸladÄ±.

Tam 10 yÄ±l boyunca kamu hizmetinde bulunan Erdal Kaya, sonra 2016 yÄ±lÄ±nda FBI'a yani Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu'na geÃ§ti. Ã–zel ajan olarak iki yÄ±l boyunca gÃ¶rev yaptÄ±.

Bunun ardÄ±ndan da Ã¶zel sektÃ¶re geÃ§ti ve gÃ¼venlik danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, gÃ¼venlik eÄŸitmenliÄŸi yaptÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅŸte 2024 yÄ±lÄ±nda aslÄ±nda Ã§ok farklÄ± dÃ¼nyalardan gelen Yasemin ile Erdal'Ä±n yollarÄ± kesiÅŸti. Ortak arkadaÅŸlarÄ± sayesinde tanÄ±ÅŸtÄ±lar ve sosyal medyadan dostluklarÄ± pekiÅŸti hatta aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

AslÄ±nda iliÅŸkileri sÄ±rasÄ±nda birkaÃ§ kez ayrÄ±ldÄ±lar.

Ama sonra birbirleri olmadan yaÅŸayamayacaklarÄ±nÄ± anlayÄ±nca bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda da Las Vegas'ta sÃ¼rpriz bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdiler.



'GÃœZELLÄ°ÄžÄ° BENÄ° KAPININ Ã–NÃœNE GETÄ°RDÄ°... KÄ°ÅžÄ°LÄ°ÄžÄ° EVÄ°N Ä°Ã‡Ä°NDE TUTTU'

Yasemin Kay Allen, evlendikten sonra basÄ±na verdiÄŸi bir demeÃ§te Erdal Kaya'nÄ±n, kendisiyle bir yuva kurmak iÃ§in annesi Suna YÄ±ldÄ±zoÄŸlu'ndan izin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Erdal Kaya, Yasemin Kay Allen'a nasÄ±l aÅŸÄ±k olduÄŸunu anlatÄ±rken "GÃ¼zelliÄŸi beni kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne getirdi, kiÅŸiliÄŸi de iÃ§eride tuttu" demiÅŸti.

Ã–zetle, biri Londra'da diÄŸeri Adana'da baÅŸlayan iki hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼ ABD'de tamamÄ±na erdi... Åžimdi Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, sekiz ay Ã¶nce kurduklarÄ± yuvalarÄ±nda ortak hikayelerini yazÄ±yorlar.

Haberin DevamÄ±

Â