Biri kucağında biri karnında… Ünlü çifte iki yılda ikinci bebek geliyor

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18 yaşında oynamaya başladığı High School Musical film serisiyle şöhretinin doruğuna erişen ünlü oyuncu artık evli, mutlu ve anneliğinin tadını çıkarıyor.

Vanessa Hudgens ünlü bir beyzbol oyuncusu olan büyük aşkı Cole Tucker’la evlenmiş, mutlu çift düğünlerinden kısa bir süre sonra ilk çocuklarına kavuşacaklarını açıklamıştı.

Ünlü çiftten evliliklerinin üzerinden daha iki yıl geçmeden ikinci bebek haberi de geldi.

Vanessa Hudgens iki hafta önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla ikinci bebeğine hamile olduğunu "Round two!!!!" (İkinci tur!!!!) mesajıyla duyurdu.

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Vanessa Hudgens ve Cole Tucker bebek müjdesini verdikten sonra aile boyu tatile çıktı. Ünlü çift havaalanında bir yandan bebek arabalarını iterken Vanessa Hudgens da karnı burnunda haliyle bir yaşındaki bebeğini kucağında taşıyordu.

Mutlu aşıklar aile boyu tatillerinden pozları Instagram hesaplarından da paylaştı.

Vanessa Hudgens daha önce High School Musical’daki rol arkadaşı Zac Efron ve Austin Butler'la aşk yaşamış, Cole Tucker’la ise pandemi dönemi bir Zoom toplantısında tanışmıştı.

İkili bu toplantıdan sonra birbirlerini Instagram’dan ekledi ve Cole Tucker Vanessa Hudgens’a ilk mesajı atarak bu aşkın ateşini yakan taraf oldu.

2023’te nişanlanan aşıklar 2 Aralık 2023’de Meksika'nın Tulum kentindeki Azulik City of Arts'ta samimi ve görkemli bir törenle evlendi.

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Vanessa Hudgens, başlarda düğün yapmaktan ve bunun masrafından çokça şikayet etmiş ve bu stresle uğraşmak yerine sevdiği adamla kaçarak evlenmek istediğini söylemişti.

Ünlü oyuncu düğününde özel olarak tasarlanmış bir Vera Wang gelinlik giydi ve duvağına yeni soyadı ile düğün tarihlerini işletti.