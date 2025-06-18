Biri kral olacak biri ‘yedek’ kalacak… Bu sevimli afacan inşallah amcasına çekmemiştir!

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Günün yıldızı da her zaman olduğu gibi ailenin geleceği sayılan ve ileride monarşiyi modernleştireceklerine inanılan ailenin üç çocuğuydu.

Kral Charles’ın doğum gününün kutlandığı Trooping the Colour gününde İngiliz kraliyet ailesi tam kadro halkın karşısına çıktı.

KRALİYET ÇOCUKLARI YİNE BÜYÜKLERDEN ROL ÇALDI

Sarayın o meşhur balkonundan hep birlikte geleneksel aile pozlarını veren Charles, Camilla, William ve Kate’e ailenin üç küçük üyesi Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis de katıldı.

Kate Middleton ve kızı Charlotte bir örnek giyinmişti ve herkes anne kızın birbirleriyle benzerliğini ve uyumunu konuştu.

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Babası Prens William’ın ardından taht sıralamasında birinci sırada yer alan Prens George da törene katılanların gözdesi oldu.

En büyük ilgiliyi de bir kez daha ailenin en küçük üyesi afacan Prens Louis çekti.

GÖZLER HEP AFACAN PRENSİN ÜZERİNDE!

Katıldığı her törende yaptığı sevimli hareketler ve küçük yaramazlıklarla herkesi güldüren afacan prens yine aynı şekilde görüntülendi.

Törendeki geçit arabasında anneleri Kate’le alana gelen 11 yaşındaki geleceğin kralı George ve 7 yaşındaki kardeşi Louis bir ara tatlı bir sohbete dalıp bol bol şakalaşırken görüntülendi.

Aralarındaki kardeşlik bağı oldukça güçlü görünen kardeşler halkın sevgisini kazanırken akıllara Prens William ve kardeşi Prens Harry’yi getirdi.

İKİ PRENSE BAKAN BABALARINI VE AMCALARINI GÖRÜYOR

Çocukluklarında birbirlerine çok bağlı olan William ve Harry anneleri Prenses Diana’yı küçük yaşta kaybettikten sonra bu bağı iyice derinleştirmiş, ayrılmaz bir ikili olmuş ve hep birbirlerini desteklemişlerdi.

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İki kardeşin arasındaki bu bağ ne yazık ki 2020’de koptu ve Harry tüm ailesini suçlayıp karısıyla birlikte ABD’ye yerleşerek onlarla olan bağını kopardı.

William ve Harry’nin yaşadıklarının benzerini George ve Louis’in de yaşamasından korkanların sayısı hiç de az değil…

Harry ABD’ye gittikten sonra Spare (Yedek) adında bir kitap çıkarmış ve çcoukluğundan beri bir gün kral olacak ağabeyi William’ın gölgesinde yaşamaktan çok mutsuz olduğunu itiraf etmişti.

"BEN YEDEK KALDIM, HEP GÖLGEDE YAŞADIM" DEMİŞTİ

Babası Charles’ın kendisi doğduğunda annesi Diana’ya “Bana bir kral verdin bir de yedek prens… Teşekkür ederim, artık seninle işim bitti” dediğini söyleyen ve hayatı boyunca bu “yedek” kalma hissiyle yaşadığını söyleyen Harry’nin kaderini Prens Louis de bir gün yaşayacak.

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Kraliyet kuralları gereği hükümdarın en büyük çocuğu tahtı devralıyor. Yani gelecekte Charles’tan sonra tahta Prens William, ondan sonra da en büyük çocuğu olan Prens George geçecek.

GELECEKTE TAHTA AĞABEYİ ÇIKACAK, O ARKASINDA BEKLEYECEK

Prenses Charlotte ve Prens Louis ise ağabeyleri George tahta çıkınca “yedek” çocuklar olarak geride kalacaklar. Ancak George Tahttan çekilirse ya da hayatını kaybederse sıra onlara gelecek.

Prens Louis bu konuda bile şanssız. Çünkü anne ve babasının üç çocuğu olduğu için ondan önce ablası Charlotte sırada olacak ve Louis yedeğin de yedeği olarak kalacak…

Küçük prenslerin şimdiki yakın halini görüp bundan mutluluk duyan halk işte bu durumu bildikleri için aslında bugüne bakıp gelecekte yaşanabilecek benzer bir kardeş kavgasından korkuyor…

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KARDEŞ KAVGASI BİR GÜN GELİP ONLARI DA BULURSA...

Aynı korkuyu William ve Kate’in de yaşadığı biliniyor… Galler Prens ve Prensesi çocukları bekleyen geleceği iyi bildikleri için onları şimdiden bu duruma hazırlıyor.

Bununla da kalmayan William ve Kate ileride Harry’nin durumuna düşmemeleri için Charlotte ve Louis’e gönüllerince bir çocukluk geçirip kendilerini “normal” hissedebilsinler diye ellerin geleni yapıyorlar…